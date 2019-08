Geislerová si zahraje Boženu Němcovou. I dneska vzbuzuje silné emoce, říká herečka

V Novém Městě nad Metují začalo podle scénáře Hany Wlodarczykové a Martiny Komárkové natáčení televizní minisérie o Barboře a Josefovi Němcových. Tvář české spisovatelce propůjčila herečka Anna Geislerová.

"Barboru poznají diváci z úhlu, který není úplně vše bořící, ale je rozhodně překvapivý. Byla to ve své době mnoho emocí vzbuzující postava a to se nezměnilo. Stejně jako každá silná osobnost budila i ona protichůdné emoce. My se jich nebojíme," popisuje minisérii České televize Geislerová.

Podle herečky nepůjde strnulý portrét velké spisovatelky. "Její osud je bolestný, těžký i plný vášně. To všechno je příběh velkého srdce a výjimečné ženy," dodává. Mladší podobu Boženy ztvární herečka Anna Kameníková.

V dalších rolích se představí Jan Hájek jako Josef Němec, Vladimír Javorský, Klára Melíšková, Linda Rybová, Lucie Žáčková nebo Vladimír Škultéty v roli Karla Jaromíra Erbena.

Minisérii režíruje Lenka Wimmerová, která dříve pracovala na televizních seriálech Terapie nebo Soukromé pasti.