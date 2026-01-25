Tajně pronikl do ruiny za stovky miliard. Z luxusního zábavního parku se stalo místo duchů

Měl to být luxusní ráj ve futuristickém stylu plný bazénů, skluzavek a hotelů. Místo, kam by lidé z celého světa jezdili za zábavou a odpočinkem. Dnes je z něj ale jen mrazivá památka na zkrachovalý sen – opuštěná megastavba, které vyšla na stovky miliard. Tam, kam se běžný smrtelník jen tak nedostane, se podařilo proniknout urbexerovi Bobu Thissenovi. A jeho záběry z místa berou dech.
Urbex, tedy objevování a fotografování opuštěných míst, která lidé dávno vymazali ze svých map i vzpomínek, je přesně tím, čemu se čtyřicetiletý Bob dlouhodobě věnuje. Tentokrát se mu ale povedl skutečný majstrštyk.
Holanďan dostal jedinečnou možnost prozkoumat a nafotit obrovský aquapark ukrytý v nedokončeném čínském megaměstě. Ambiciózní projekt investoři opustili během pandemie covidu a celý areál od té doby tiše chátrá.
Bobovy záběry odhalují prázdné bazény, zanedbané skluzavky, propracované kulisy, obří sochy i atrakce s dinosauří tematikou - všechno zůstalo přesně tak, jak to dělníci a tvůrci místa opustili, když se megalomanský projekt náhle zastavil.
Bazény bez vody, atrakce bez smíchu
Aquapark za v přepočtu 320 miliard korun byl však jen jednou částí obřího developerského komplexu rozkládajícího se na více než 12 kilometrech čtverečních. Developeři plánovali vybudovat 23 hotelů, 200 horkých pramenů, několik aquaparků, zábavní park i cirkus. Místo živého centra zábavy dnes celý areál působí jako kulisa postapokalyptického filmu.
Jen uvnitř samotného aquaparku Bob objevil nespočet bazénů a atrakcí, včetně robotických obslužných prvků. Právě ty podle něj nejlépe ukazují, jak neuvěřitelně ambiciózní celý projekt byl. Místo působí až děsivě prázdně, možná proto urbexer jeho návštěvu označuje za jeden z nejsilnějších zážitků své kariéry. „Vložili do tohoto místa tolik úsilí, nešetřilo se na žádných nákladech,“ popisuje.
A na svůj první dojem prý nikdy nezapomene: „Okamžik, kdy jsem vstoupil do aquaparku, byl bezpochyby tím nejlepším. Byl mnohem větší, než jsem si vůbec kdy dokázal představit.“
Sen, který se rozpadl
Jeho nadšení ale doplňuje absurdita celého projektu: „Množství bazénů a skluzavek bylo neuvěřitelné. V parku jste se mohli dokonce svézt na dinosaurovi a nechat se obsluhovat roboty. Projekt této velikosti je něco, co v západním světě nenajdete, takže jsem to musel vidět na vlastní oči.“
Celou výpravu do Číny pak shrnuje výmluvně: „Ukázalo se, že to bylo jedno z nejšílenějších urbex dobrodružství, jaké jsme kdy zažil.“
Opuštěný aquapark dnes stojí jako pouhá připomínka toho, jak rychle se i ty největší sny mohou rozplynout. A místo smíchu a cákající vody tu zůstala jen betonová ruina za stovky miliard.
Zdroj: Profimedia
