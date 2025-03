Milovnice urbexu objevila hřbitov autobusů. Dříve zaujala snímky z opuštěné nemocnice

Britská urbexerka, která si říká Chloe Urbex, na svých sociálních sítích zabodovala díky snímkům "hřbitova autobusů" z anglického Yorkshiru. Odvážná průzkumnice opuštěných objektů objevila místo, kde vraky autobusů vyvolávají strach i fascinaci. V minulosti zaujala svými fotkami strašidelné nemocnice, zašlé závodní dráhy a podivného muzea.

"Vešli jsme tam, protože hlavní brána byla dokořán. To prozkoumávání bylo šílené, nekonečné řady autobusů ve všech úrovních rozkladu," řekla třiadvacetiletá Chloe Urbex pro britský web What's The Jam. Areál, který byl podle Chloe snadno dostupný, zaujme nejen průzkumníky opuštěných míst. Návštěva vrakoviště by pro mnohé mohla být zkouškou odvahy a pořádnou dávkou adrenalinu. Urbexerka společně se svým doprovodem na místě našla zaparkované rozpadající se autobusy, a to jak jednopodlažní, tak i typické britské double-deckery.

Z fotek je zřejmé, že se někdo pustil do jejich rozmontování, aby se obohatil či v rámci udržitelnosti využil dříve ještě použitelné díly. Jak to tak vypadá, nakonec však od nápadu upustil nebo mu stačilo to, co již z vraků vykuchal. Některým vozům totiž chybí sedadla, jiným zase okna.

Urbexerka již dříve učinila několik zajímavých objevů. Slova chvály získala za snímky opuštěné nemocnice a závodní dráhy i muzea hororů. Výběr fotografií ze všech neobvyklých míst, která Chloe nafotila, naleznete v galerii.