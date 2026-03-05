Přeskočit na obsah
5. 3.
Snímek z doby, kdy byl vesmír mladý. Astronomové spatřili katastrofu starou osm miliard let

Linda Veselá

Astronomové v Jižní Africe objevili nejvzdálenější a zároveň nejjasnější kosmický laser, který kdy byl zaznamenán - světlo k nám dorazilo z více než osmi miliard světelných let. Jeho původcem je bouřlivá srážka dvou galaxií.

Galaxie na obrázku jsou zapletené do dramatického „tance“. Není jisté, zda tato interakce nakonec skončí srážkou a splynutím obou galaxií, jejich vzájemný vliv však už lze pozorovat.
Galaxie na obrázku jsou zapletené do dramatického „tance“. Není jisté, zda tato interakce nakonec skončí srážkou a splynutím obou galaxií, jejich vzájemný vliv však už lze pozorovat.Foto: European Southern Observatory
Rekordní objekt se jménem HATLAS J142935.3–002836 se nachází zhruba osm miliard světelných let od Země. To znamená, že ho pozorujeme takový, jaký byl v době, kdy měl vesmír méně než polovinu svého současného stáří.

Zachytil jej jihoafrický radioteleskop MeerKAT. „Tento systém je skutečně mimořádný. Pozorujeme rádiový ekvivalent laseru z poloviny vesmíru,“ komentoval autor studie Thato Manamela z Univerzity v Pretorii.

Přestože se mluví o „vesmírném laseru“, přesnější je označení maser. Zatímco laser zesiluje světlo ve viditelném spektru, maser pracuje s mikrovlnným zářením. Princip je ale stejný: zesilování záření pomocí stimulované emise.

V tomto případě jde o takzvaný hydroxylový megamaser - extrémně jasné rádiové záření vznikající, když se molekuly hydroxylu v plynem bohatých, srážejících se galaxiích střetávají. Tyto kosmické kolize stlačují plyn a stimulují velké zásoby molekul hydroxylu k zesilování rádiového záření.

Nově objevený objekt je však natolik extrémní, že překonává kategorii megamaseru a spadá do ještě vzácnější třídy: gigamaser.

Srážka galaxií

Za takto obrovskou energií stojí podle výzkumníků dramatická událost - srážka dvou galaxií. Při jejich vzájemném gravitačním zápasu dochází ke stlačování obrovských mračen plynu, což spouští bouřlivé zrození nových hvězd. Právě záření těchto „hvězdných novorozenců“ stimuluje molekuly hydroxylu k zesilování mikrovlnného signálu.

Takové systémy jsou pro astronomy cenné: ukazují fáze extrémního vývoje galaxií, kdy dochází k prudkým výbuchům tvorby hvězd a často i k intenzivnímu „krmení“ centrálních supermasivních černých děr.

Einstein jako nečekaný pomocník

Objev by však pravděpodobně nebyl tak výrazný, nebýt dalšího efektu – gravitační čočky, jejíž existenci předpověděl Albert Einstein. Mezi námi a vzdálenou srážející se galaxií se nachází jiná, bližší galaxie. Ta funguje jako přírodní lupa. Rádiové vlny z gigamaseru tak byly na své cestě k Zemi zesíleny ještě jednou - podobně jako když kapka vody na skle zvětšuje obraz za oknem.

„Máme tak rádiový laser, který prochází kosmickým dalekohledem, než jej zachytí výkonný radioteleskop MeerKAT,“ popsal Manamela.

Ilustrace vzdálené galaxie vzdálené osm miliard světelných let (červeně), zvětšené nesouvisející diskovou galaxií v popředí, což vytváří červený prstenec. Rozklad rádiového záření na různé barvy, podobně jako to dělá hranol, odhaluje hydroxylový gigamaser (duhově zbarvená linka v pravém horním rohu)
Ilustrace vzdálené galaxie vzdálené osm miliard světelných let (červeně), zvětšené nesouvisející diskovou galaxií v popředí, což vytváří červený prstenec. Rozklad rádiového záření na různé barvy, podobně jako to dělá hranol, odhaluje hydroxylový gigamaser (duhově zbarvená linka v pravém horním rohu)Foto: Inter-University Institute for Data-Intensive Astronomy (IDIA)

Podle vědců jde o důkaz, že přístroj MeerKAT dokáže zachytit i extrémně vzdálené a slabé signály z raného vesmíru. Výsledky studie přijal k publikaci . „Toto je teprve začátek,“ řekl Manamela. „Nechceme objevit jen jeden takový systém - chceme jich najít stovky až tisíce.“


Video: NASA letos v dubnu ukázala, co sondy na Marsu skutečně vidí

NASA letos v dubnu ukázala, co sondy na Marsu skutečně vidí | Video: NASAJetPropulsionLaboratory

Zdroje: Newsweek, Sarao, Arxiv

