Rusky se fotí s krvavými jizvami. Chtějí prosadit zákon proti domácímu násilí

Tisíce Rusek na sociálních sítích naléhají na svou vládu, aby co nejdřív předložila a schválila zákon proti domácímu násilí. S kampaní začaly lidskoprávní aktivistky Alena Popovová a Alexandra Mitrošinová, které ruské uživatele vyzvaly, aby na sociální sítě přidávali své fotografie s heslem "Nechtěla jsem zemřít" a podepsali petici. Mnozí z nich se pak podobně jako aktivistky vyfotili s make-upem připomínajícím krev a řezné rány.

Domácí násilí se stalo v poslední době u ruské veřejnosti hojně diskutovaným tématem, ale s nápadem na kampaň, která by mohla vládu přesvědčit k činům, přišla až Alexandra Mitrošinová. Její fotku na Instagramu "olajkovaly" statisíce lidí a dočkala se také velkého sdílení.

V popisku snímku Mitrošinová upozornila na případ Oksany Sadykovové, kterou v červenci ve vesnici Kumysnoje ubodal její manžel. Vraždě navíc podle rodiny přihlížel osmiletý syn.

Sadykovová manžela už před smrtí nahlásila policii, jak potvrdilo i ruské ministerstvo zahraničních věcí. V červnu podle britské BBC policisté zahájili vyšetřování s podezřením na těžké ublížení na zdraví a vyhrožování smrtí.

"Pokud bychom proti domácímu násilí měli zákon, mohla být Oksana stále naživu. Rusko potřebuje federální legislativu, která by předcházela domácímu násilí a pomáhala jeho obětem. Máme naději, že by se zákon mohl projednávat na podzim, ale aby se tak stalo, musíme vzbudit co největší veřejný povyk," napsala na Instagramu Mitrošinová.

Její příspěvek následně sdílela i zákonodárkyně Oxana Puškinová, která na návrhu zákona proti domácímu násilí pracuje. "Tento zákon potřebujeme, abychom počet kriminálních zločinů tohoto druhu co nejvíc snížili. Dosavadní právní úprava je z hlediska ochrany obětí před útočníky nedostatečná," uvedla pro ruskou televizní stanici RT.

Ke kampani se připojila i blogerka Olga Kravcovová, která svým čtenářům připomněla, že se v Rusku s fyzickým násilím ze strany partnera setkává každá třetí žena. "Leckdo nás určitě bude kritizovat za to, že jsme si samy namalovaly jizvy a všechno jenom přeháníme. Tohle přehánění je ale nezbytné, protože ze všeho nejdřív musíme změnit veřejné mínění," uvedla Kravcovová.

"Organizátorky kampaně se perou za přijetí zákona proti domácímu násilí, ale dokud si bude společnost myslet, že je takové chování přijatelné, žádná legislativa nám nepomůže. Doufám, že po zhlédnutí fotek se 'zmlácenými blogerkami' lidem zůstane v hlavě myšlenka, že fyzické, morální ani sexuální násilí v rámci rodiny není norma. Rodina má přece stát na bezpečí a lásce," citovala BBC Kravcovovou.

