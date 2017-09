Malý řecký ostrov vsadil na ekologii. Turisty láká na elektromobily a recyklaci

před 31 minutami

Větrné elektrárny, solární stanice a inteligentní měřiče v domácnosti. Řecký ostrov Tilos v poslední letech investoval téměř 15 milionů eur do ekologických změn. Vyplatilo se to a ostrov je nyní ze sta procent nezávislý na externích energetických zdrojích. Starostka by oblast, označenou za přírodní park, ráda využila pro kvalitní turistický ruch.

