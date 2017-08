Tak trochu jiné bydlení: V Dubaji vzniká kolonie podmořských vil

před 52 minutami

Ambiciózní projekt společnosti Kleindienst nabízí bydlení přímo pod hladinou moře. Zhruba stovka vil umístěných pod vodou poblíž Dubaje by měla být dokončena na konci roku. Ceny objektů se odvíjí od velikosti. Za nejmenší zájemci zaplatí téměř pět milionů dolarů. Za třípatrovou vilu, která pojme 16 lidí, o sedm miliónů víc.

Dubaj známá svojí jedinečnou architekturou nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům bydlení vysoko v oblacích. Jeden z nejnovějších projektů představený na výstavě Dubai International Boat Show se ale tentokrát ponořil přímo pod hladinu.

Projekt s názvem Floating Seahorse, na který upozornil web CNN, tak nabídne svým obyvatelům přímý kontakt s podmořským životem.

Domy se nachází ve vodách u pobřeží Dubaje přímo v srdci řetězce ostrovů známých jako The Heart of Europe. Ty byly uměle vytvořeny jako kopie skutečných evropských států, jen v menším měřítku.

První podmořská vila byla postavena na jaře v roce 2016 za necelé tři miliony dolarů. Další fáze projektu by měla být dokončena do konce tohoto roku, kdy by mělo být k dispozici 131 podvodních vil. Ty budou větší, ve třech patrech ubytují až 16 lidí, a zároveň i dražší. Zájemci je pořídí za 12 milionů dolarů.

"Nikdy jsem se nepokusil potopit ani plavat. Vždy mě ale zajímalo, co se pod hladinou vody děje," uvedl ředitel společnosti Kleindienst, která domy dodává, s tím, že si tímto projektem splnil svůj sen.

Desítky let studoval podmořské projekty z celého světa. Ten svůj poprvé zveřejnil v roce 2008. Od té doby se vzhled domů mnohokrát změnil. "Stále jsme nebyli s konečným výsledkem stoprocentně spokojeni. Proto jsme vypsali soutěž a vyzvali architekty z deseti zemí," vypráví Kleindienst.

V mezinárodní otevřené soutěži zvítězil projekt architekta Gianfranca Rasila. Projektový tým pod jeho vedením řešil především to, jak minimalizovat houpání při bouřích, stejně jako materiál, ze kterého jsou vyrobeny okna pod vodou. Ta totiž nejsou vyrobena z klasického skla, ale ze speciálního materiálu, který odolává tlaku a také soli.

"Rudé moře je velmi slané, což limitovalo i výběr materiálu," dodává Rasilo s tím, že se inspirovali v podmořských akváriích.

V interiéru využili především týkové dřevo a mramor.