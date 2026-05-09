Recept za dolar i lék na žaludek. Temná historie nejslavnější limonády vás překvapí

Měla to být medicína pro utrápenou duši a bolavé tělo válečného veterána. Před 140 lety namíchal lékárník John Pemberton v americké Atlantě první sklenici sirupu, který měl léčit nervové vyčerpání i podrážděný žaludek. Netušil, že jeho směs lístků koky a ořechů kola jednou změní tvář globálního obchodu.
„Dáme tam dvě C, bude to dobře vypadat na plakátech,“ přispěl Pembertonův společník Frank Robinson k názvu slavného nápoje, za jehož vznikem stála lékárníkova závislost na morfiu, jímž si ulevoval od bolesti po zranění v občanské válce. Proto v roce 1865 vymyslel „francouzské víno Coca“, jehož nealkoholickou verzí se posléze stala Coca-Cola.
Bolesti hlavy, nervové vyčerpání či podrážděný žaludek měl léčit sirup, jehož první sklenici prodal před 140 lety, 8. května 1886, v Atlantě americký lékárník John Pemberton. A jelikož základem tohoto lektvaru byly lístky koky a kofein z ořechů kola, byl pojmenován Coca-Cola. Za deset let se prodával už v celých Spojených státech a během druhé světové války získal pevné základy pro světovou dominanci mezi nealkoholickými nápoji. Dnes se Coca-Cola prodává ve více než 200 zemích světa.
Příběh Coca-Coly není jen kronikou úspěšného marketingu, ale i ságou o závislosti na morfiu, prozíravých obchodech za jediný dolar a tajných recepturách, které přežily světové války.
Vemte si ji domů
Úspěchu svého vynálezu se ale Pemberton nedožil. Ještě před smrtí v roce 1888 rozprodal podíly svého podniku, jehož část získal prozíravý obchodník Asa Candler. Ten v roce 1892 založil firmu Coca-Cola Company a následující rok si zaregistroval ochrannou známku, již propagoval i na řadě užitkových předmětů, například hodinkách. V roce 1895 otevřel Candler první výrobnu mimo Atlantu (v Dallasu) a týž rok se v jeho výroční zprávě psalo, že Coca-Cola je konzumována již v celých USA.
Světový věhlas přinesl Coca-Cole Robert Woodruff, jenž řídil společnost od roku 1923 a do marketingu zároveň zavedl řadu ve své době revolučních prvků. Například počátkem 20. let začala firma prodávat kartony se šesti lahvemi, aby spotřebitel colu „snadněji odnesl domů“, a roce 1933 na veletrhu v Chicagu představila automat na colu, který nápoj sám namíchal (zalitím sirupu perlivou vodou).
„Příběh společnosti Coca-Cola je především o schopnosti přicházet s novými nápady a zůstávat blízko lidem. Oslava výročí pro nás není jen ohlédnutím do historie, ale především impulzem dívat se dopředu, hledat nové inovace a způsoby, jak zůstat přirozenou součástí každodenního života našich spotřebitelů,“ vysvětluje dnes Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů a komunikace, Coca-Cola pro ČR a SR.
Pro vojáky na frontě
Za Woodruffova vedení také vznikla v roce 1926 zahraniční sekce podniku, díky níž se cola rozšířila do celého světa. Tomu hodně pomohli také američtí vojáci za druhé světové války, kvůli nimž bylo vybudováno několik desítek výroben po světě, aby si osvěžující nápoj mohl dopřát každý americký voják kdekoli na frontě. Nedostatek surovin pro výrobu coly v nacistickém Německu vyřešila firma novým nápojem Fanta.
V roce 1961 obohatila nabídku o limonádu Sprite a v polovině 80. let přišla s ochucenou variantou coly Cherry Coke a hitem Coca-Cola light (též Diet Coke). Dnes zahrnuje sortiment firmy na 500 značek nealkoholických nápojů, například ledový čaj Nestea, ovocné šťávy Cappy, ledovou kávu Illy, vodu Bonaqua, energetický nápoj Burn či sportovní Powerade.
Svou historii má i jedinečný obal Coca-Coly. Asa Candler byl sice zdatný obchodník, ale v lahvové cole perspektivu neviděl. A tak v roce 1899 práva na plnění coly do lahví prodal za pouhý jeden dolar. První lahve byly jednoduché z hladkého skla a napodobit je nebylo těžké. Proto se v roce 1915 zrodil nynější charakteristický obal, jehož autor Earl Dean se inspiroval tvarem kakaového bobu. Ten byl kuželovitě ztenčen, aby se do přepravek vešel větší počet lahví.
Zhruba od 30. let začala Coca-Cole konkurovat společnost Pepsi-Cola (dnes Pepsi), založená v roce 1902, jíž se na přelomu tisíciletí podařilo Coca-Colu v několika ukazatelích dočasně předběhnout. Podíl na tom měl i odklon spotřebitelů v tradičních doménách Coca-Coly v Severní Americe a západní Evropě od nápojů s vysokým obsahem cukru. V roce 2005 přišla Coca-Cola s trhákem - nízkokalorickou Coca-Cola Zero a v roce 2007 převzala výrobce čajů a vitamínových nápojů Fuze Beverages a Glaceau, aby posílila své portfolio nealkoholických nápojů mimo sycené limonády.
V nížinách déšť, na horách sníh. Příští týden se razantně ochladí, dorazí ledoví muži
V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu.
Ficova sólo akce v Moskvě: Jednal s Putinem, na vojenskou přehlídku nedorazil
Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.
Tady může Rusko otestovat sílu NATO. Arktický ostrov je k tomu jako stvořený
Arktické Špicberky jsou nejpravděpodobnějším místem, kde by Rusko mohlo otestovat soudržnost Severoatlantické aliance. Alespoň to naznačuje aktuální zpráva amerického think-tanku Atlantic Council, která zhodnotila možné scénáře ruské agrese v Evropě.
Fuksa vyhrál úvodní závod SP, s Rusem svedl těsný souboj
Úřadující olympijský šampion Martin Fuksa vyhrál úvodní závod Světového poháru v rychlostní kanoistice v Szegedu. Na kilometru ve finiši těsně porazil Zachara Petrova z Ruska.
Mávali Sovětům, ti je povraždili. "Mírové" nálety Rudé armády zabily stovky lidí
Byť už oficiálně panoval mír a nacističtí vojáci byli pryč nebo alespoň prchali v kolonách, pro řadu českých měst a obcí zůstávají 9. a 10. květen 1945 nejkrvavějšími dny jejich historie. Desítky tisíc tun leteckých pum shozených sovětskými letadly vedly k masakrům. Několik pilotů bylo za nálety na civilisty, při nichž například v Mladé Boleslavi umíraly i děti, oceněno ruským řádem Rudé hvězdy.