Přeskočit na obsah
Benative
16. 12. Albína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Přišel o panictví dříve než jeho otec. Přehled nejlepších vtipů o Chucku Norrisovi

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček

Satirické vtípky o nesmrtelném texaském rangerovi baví lidi po celém světě už téměř dvacet let. Jejich první verze, s níž v roce 2005 přišel ve své late-night show americký moderátor Conan O’Brian v rubrice Chuck Norris Facts, je už možná otřepaná, fanoušci je ale stále obměňují a vymýšlejí nové. Nyní jsme vybrali ty, které mají Češi nejraději.

Reklama
Předchozí
1234515
Pokračovat

Chuck Norris pózuje pro portrét přibližně v roce 1985 v Los Angeles, Kalifornie

Chuck Norris pózuje pro portrét přibližně v roce 1985 v Los Angeles, Kalifornie.
Chuck Norris pózuje pro portrét přibližně v roce 1985.Foto: ČTK

Chuck Norris…

  • byl kdysi vrchní vyjednávač pro FBI. Jeho práce spočívala v tom, že zavolal telefonem kriminálníkovi a řekl: "Tady Chuck Norris."

  • dokáže vysypat prázdný koš.

  • se podívá do zrcadla a jeho odraz uhne pohledem.

  • nepotřebuje wifi. Internet se připojí k němu.

  • dokáže zvednout židli, na které sedí.

  • radí Googlu, když vyhledávač nemůže něco najít.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zdroj: Parade.com

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.

ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.

Reklama
Ludwig van Beethoven byl německý hudební skladatel a klavírista, jehož dílo pokrývá přechod od hudebního klasicismu k romantismu.
Ludwig van Beethoven byl německý hudební skladatel a klavírista, jehož dílo pokrývá přechod od hudebního klasicismu k romantismu.
Ludwig van Beethoven byl německý hudební skladatel a klavírista, jehož dílo pokrývá přechod od hudebního klasicismu k romantismu.

Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena

Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.

Reklama
Reklama
Reklama