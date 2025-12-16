Satirické vtípky o nesmrtelném texaském rangerovi baví lidi po celém světě už téměř dvacet let. Jejich první verze, s níž v roce 2005 přišel ve své late-night show americký moderátor Conan O’Brian v rubrice Chuck Norris Facts, je už možná otřepaná, fanoušci je ale stále obměňují a vymýšlejí nové. Nyní jsme vybrali ty, které mají Češi nejraději.
Chuck Norris pózuje pro portrét přibližně v roce 1985 v Los Angeles, Kalifornie
Chuck Norris…
byl kdysi vrchní vyjednávač pro FBI. Jeho práce spočívala v tom, že zavolal telefonem kriminálníkovi a řekl: "Tady Chuck Norris."
dokáže vysypat prázdný koš.
se podívá do zrcadla a jeho odraz uhne pohledem.
nepotřebuje wifi. Internet se připojí k němu.
dokáže zvednout židli, na které sedí.
radí Googlu, když vyhledávač nemůže něco najít.
Chuck Norris pózuje pro portrét přibližně v roce 1985 v Los Angeles, Kalifornie
Chuck Norris…
byl kdysi vrchní vyjednávač pro FBI. Jeho práce spočívala v tom, že zavolal telefonem kriminálníkovi a řekl: "Tady Chuck Norris."
dokáže vysypat prázdný koš.
se podívá do zrcadla a jeho odraz uhne pohledem.
nepotřebuje wifi. Internet se připojí k němu.
dokáže zvednout židli, na které sedí.
radí Googlu, když vyhledávač nemůže něco najít.
Chuck Norris jako plukovník Braddock v akčním filmu Nezvěstní v boji (1984)
Chuck Norris…
dokáže zneškodnit bombu i po výbuchu.
se dokáže probudit tak rychle, že přistihne sám sebe, jak spí.
dělá kliky a tlačí přitom Zemi dolů.
netančí, kope do rytmu.
objel zeměkouli na rotopedu!
Chuck Norris jako Max Donigan objevuje lebku v jeskyni během pátrání po pokladu (Firewalker, 1986)
Chuck Norris…
dokáže dojet na kruháku až na konec.
porazil slunce v soutěži zírání.
vstoupí-li do místnosti, nerozsvítí světla - zhasne tmu!
vyjel na kole na Mount Everest. Teprve na vrcholu zjistil, že výstup absolvoval se spadlým řetězem.
Chuck Norris jako J. J. McQuade ve filmu Osamělý vlk McQuade (1983)
Chuck Norris…
dokáže druhého uškrtit bezdrátovou myší.
nikdy nehledí na kalendář, protože on rozhoduje, co je za den.
umí udělat sněhuláka z deště.
nenosí hodinky, on rozhoduje, jaký je čas.
nenosí kondom, protože před ním není ochrany.
Chuck Norris jako Matt Logan ve filmu Loganova síla (1979)
Chuck Norris…
už je deset let po smrti, ale smrťák se mu to bojí říct.
hraje-li Monopoly, ovlivňuje světovou ekonomiku.
dokáže rozdělit nulu.
dokáže vypít vodu z kohoutku, na ex!
Chuck Norris jako J. J. McQuade v akčním filmu Osamělý vlk McQuade (1983)
Chuck Norris…
odolal atomové bombě. Od té doby je trochu opálený.
nikdy nechodí k zubaři, protože jeho zuby jsou nezničitelné. Ani jeho nepřátelé nikdy nechodí k zubaři, protože nemají žádné zuby.
nespí, čeká.
postavil své mámě dům, aby ho měla kde porodit!
jí jen s jednou čínskou hůlkou.
Chuck Norris jako plukovník Scott McCoy v akčním filmu Delta Force 2: Kolumbijská spojka (1990)
Chuck Norris…
rychleji sedí, než ty běžíš.
dal kyklopovi ránu pěstí mezi oči.
dokáže prásknout i otočnými dveřmi.
otočí volant na dvě strany najednou.
přišel o panictví dříve než jeho otec.
Chuck Norris jako plukovník James Braddock v džungli během mise ve filmu Nezvěstní v boji (1984)
Chuck Norris…
umí mluvit Braillovým písmem.
musí využívat kaskadéra pro záběry, ve kterých pláče.
nechodí lovit. Jde zabíjet.
dokáže tlesknout jednou rukou.
si dokáže olíznout vlastní loket.
Americký herec Chuck Norris
Mark Zuckerberg byl včera hospitalizován s těžkými pohmožděninami a tříštivou zlomeninou stehenní kosti. Předběžné zprávy hovoří o tom, že jej Chuck Norris šťouchnul na Facebooku.
Víte, proč má Chuck Norris plnovous? Protože žádná žiletka není tak ostrá.
Chuck Norris dokáže postavit dům z karet, který přežije tornádo.
Když mluví, všichni mlčí, dokonce i ozvěna.
Když přijde do KFC a objedná si Big Mac, tak ho dostane.
Chuck Norris spí s polštářem pod pistolí!
Chuck Norris jako plukovník Scott McCoy ve filmu Delta Force 2: Kolumbijská spojka (1990)
Chuck Norris…
dokáže předběhnout svůj vlastní stín.
podívá-li se špatně na hvězdu, stane se z ní černá díra.
umí složit Rubikovu kostku jednou rukou.
zapálil oheň dvěma kostkami ledu.
dokáže zvednout i nepřijatý hovor.
vynalezl všechna písmena abecedy. I ta, která ještě neznáme.
Chuck Norris jako detektiv Danny O’Brien v akčním filmu Sám proti teroru (1988)
Chuck Norris…
musel přestat prát své prádlo v oceánu. Tsunami zabíjelo lidi.
jednou přišel o hlavu. Léčil se z toho tři dny.
skládal maturitu, testy prosily o odpuštění.
může hrát na piano s rukama v kapsách.
zabil miliony svých nepřátel, ještě když byl spermie.
Chuck Norris jako maj. Scott McCoy ve filmu The Delta Force (1986)
Chuck Norris…
se dokáže na jedno nadechnutí potopit na dno Mariánského příkopu!
zamává a vítr změní směr.
dokáže namalovat Monu Lisu prstem na písku.
nemá mozek! Mozek má Chucka Norrise!
Chuck Norris v roli sebe sama během natáčení filmu Mistr kickboxu (1992)
Chuck Norris…
nemusí chodit do kostela, on věří v sám sebe.
se zjevil Panně Marii.
otevře knihu a příběh se přepíše podle jeho života.
zamkne dveře a už je nikdy nikdo neodemkne.
telefonuje i bez signálu.
Chuck Norris jako plukovník Braddock v akčním filmu Braddock: Ztracen v boji (1988)
Chuck Norris…
je jediný člověk, který dokáže popíjet v nonstopu až do zavíračky.
může vyprat oblečení na suchu.
dokáže vyhrát hru kámen, nůžky, papír i proti zrcadlu!
slyší, jak se květiny otáčí za sluncem.
Chuck Norris jako J. J. McQuade ve filmu Osamělý vlk McQuade (1983)
Dokud bude Chuck Norris málo prdět, budou zdražovat plyn.
Fotbalové družstvo, ve kterém hrál Chuck Norris, vyhrálo dvakrát v jednom zápase.
Když Chuck Norris sní banán, slupka se sama zkompostuje.
Zdroj: Parade.com
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena
Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.