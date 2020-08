Při sexu mějte roušky, nelíbejte se a ideálně jen masturbujte, radí lékaři Britům

Sex v rouškách, bez líbání a nejlépe v takové poloze, aby partneři neměli obličeje naproti sobě. Může to znít absurdně, ale právě taková doporučení dávají lékaři lidem ve Velké Británii, aby nemuseli držet úplný sexuální půst a zároveň se nenakazili koronavirem. Vůbec nejbezpečnější je navíc podle zdravotníků v době pandemie masturbace.

Četnost sexuálních styků mezi obyvateli Velké Británie se v uplynulých měsících dramaticky snížila. Organizace Terrence Higgins Trust, která se věnuje problematice sexuálního zdraví, zjistila, že až 84 procent Britů se zcela zdrželo sexu s lidmi mimo svou domácnost.

Mohou za to bezpečnostní opatření zavedená kvůli šíření pandemie koronaviru. Mít u sebe doma sex s člověkem obývajícím jinou domácnost totiž bylo ve Velké Británii v jednu chvíli dokonce trestné. Podle odborníků z Terrence Higgins Trust je však takový stav dlouhodobě neudržitelný.

Raději jen masturbujte

Proto nyní lékaři přišli s radami, jak si lidé sex v době pandemie mohou užít bez rizika, že se nakazí koronavirem. "Nelíbejte se, během styku si obličej zakrývejte rouškou a upřednostňujte sexuální polohy, při nichž s partnerem nemusíte být tváří v tvář," citoval některá z doporučení zábavní web Unilad.

Lidé by si dále podle organizace měli před stykem i po něm 20 vteřin umývat ruce a snažit se, pokud je to možné, spát jenom s jedním pravidelným sexuálním partnerem, nebo počet partnerů alespoň omezit.

Před samotným stykem by se dále měli partnera zeptat, jestli se u něj nebo u někoho jiného z jeho domácnosti v posledních dvou týdnech neobjevily symptomy nemoci covid-19, případně jestli na její přítomnost nebyl testován s pozitivním výsledkem. V případě, že by tomu tak bylo, by se lidé měli sexu zcela vyhnout.

Za nejlepší variantu organizace považuje užít si sex se spolubydlícím nebo sám se sebou. "Masturbace, používání sexuálních pomůcek a sex po telefonu či před kamerou jsou vůbec nejbezpečnější, protože se v takovém případě nedostanete do blízkosti s nikým dalším," uvádí se v příručce sepsané zdravotníky z Terrence Higgins Trust.

"Sex je velmi důležitou součástí našich životů a nemůžeme po lidech chtít, aby se mu úplně vyhnuli. Pandemie koronaviru se však nadále šíří a z toho důvodu musíme najít rovnováhu mezi našimi sexuálními potřebami a možnými zdravotními riziky," řekl pro Unilad ředitel organizace Michael Brady.

Mohlo by vás zajímat: Cesty k rodičovství jsou různé, nevedou jen přes sex