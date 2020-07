Jak natočit sexuální scénu během pandemie? Telenovela nahradila herce figurínami

Pandemie koronaviru ovlivnila veškeré aspekty života ve Spojených státech. Jeden z nejbizarnějších dopadů šíření nákazy je v posledních dnech k vidění v Los Angeles. Herci nekonečného seriálu Báječní a bohatí, který vyrábí televize CBS, se již vrátili na plac. Aby ale vyhověli přísným pravidlům, intimní scény pořizují s figurínami.

Producent seriálu Bradley Bell uvedl, že tvůrci nejprve zkusili milostné scény ze scénáře vyškrtat. Jenže zjistili, že mít několik desítek dílů telenovely bez jediného polibku by diváky nudilo. Navíc když jde o seriál o romantických vztazích a rodinných dramatech, líčí americký deník The New York Times.

"Dostali jsme tedy nápad využít pro intimní a nemocniční scény figuríny a funguje to opravdu dobře. Natáčíme to z velké vzdálenosti nebo způsobem, až si divák nevšimne, že některé osoby nejsou živé," tvrdí Bell.

Podle něj nejdříve filmaři čelili divným pohledům a vyslechli si dotazy ve stylu "opravdu to chcete takhle"? Vše si ale prý vyjasnili, a tak nyní herci zažívají "své první latexové polibky".

Jak realisticky vypadá zapojení neživých herců, budou moci diváci posoudit již příští pondělí 20. července, kdy se seriál Báječní a bohatí vrátí na obrazovky.

Populární seriál byl jedním z prvních televizních pořadů, který se začal natáčet po uvolnění pravidel zavedených kvůli pandemii koronaviru. Nekonečná telenovela vypráví o dvou vzájemně propletených rodinách - Forresterů a Spectrů - podnikajících v módním průmyslu. Seriál se natáčí již od roku 1987.

Jak připomínají New York Times, Báječní a bohatí nejsou jediným seriálem nově užívajícím figuríny. Tvůrci další soap opery Riverdale stihli před pandemií natočit ještě maturitní večírek protagonistů, ale už ne samotnou maturitu. Pro tuto scénu hodlají využít právě figuríny, přestože do milostných scén je nezapojí.

Autoři takzvaného young adult seriálu Odkaz (Legacies) zase kvůli pandemii nestihli natočit očekávané znovushledání milenců. Výkonná producentka Julie Plecová teď přemýšlí, jak to napravit, přestože figurínám se zatím chce vyhnout.

"Dvacet epizod bez polibku je opravdu dlouhá doba. Přemýšlíme, jak to logisticky vyřešit," naznačuje Plecová, podle níž by například herci ocitající se v intimních situacích před kamerou mohli vytvořit vlastní miništáb, který by dodržoval karanténu a podstupoval samostatné testy.

