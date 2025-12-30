Dva případy, které definovaly americký strach. Černá Dahlia a Zodiac. Dělí je dvacet let a stovky kilometrů, přesto se nyní objevilo pojítko, které vyráží dech i policejním veteránům. Amatérský detektiv Alex Baber tvrdí, že pomocí umělé inteligence a mravenčí práce rozluštil šifru, kterou neprolomili ani experti z tajných služeb. Pokud má pravdu, vrah má konečně jméno.
Září 1947, Los Angeles. Tělo dvaadvacetileté začínající hollywoodské herečky Elizabeth Shortové, známé jako Černá Dahlia, leží na prázdném pozemku, chirurgicky přesně rozříznuté v pase. Rty až k uším proříznuté do děsivého úsměvu. Policie tápe. Vrah posílá posměšné balíčky s osobními věcmi oběti a podepisuje se jako „Mstitel Černé Dahlie“. Pak zmizí. A důležité je dodat, že ho policie nikdy nechytí.
O generaci později v San Franciscu. Jiný muž střílí milence v autech a bodá turisty u jezer. Zodiac, sériový vrah, jemuž policie přisuzuje pět vražd a několik dalších útoků.
Policii zasílá šifry a posmívá se jejich neschopnosti. Nejtajemnější z nich, označená jako Z13, začíná slovy: „Jmenuji se —“. Následuje jen třináct symbolů. Matematicky neřešitelný oříšek. Až doteď.
Četnost písmen a 71 milionů jmen
Alex Baber není policista. Nemá odznak ani licenci. Trpí ale autismem a schopností absolutního soustředění. „Moje mysl funguje jinak,“ říká muž, který devět měsíců trávil 20 hodin denně před obrazovkou.
Baber zapojil umělou inteligenci. Nechal ji vygenerovat 71 milionů možných jmen, která by odpovídala třinácti znakům šifry. Algoritmus pak výsledky filtroval skrze vojenské archivy, sčítání lidu a záznamy o sňatcích. Ze 71 milionů jmen zbyla hrstka. Nakonec jediné.
Marvin Merrill.
Podle Babera jde o identitu, kterou si zvolil Marvin Margolis. Student medicíny. Válečný veterán. A muž, který byl v roce 1947 milencem Elizabeth Shortové.
Vana v motelu Zodiac
Baberova teorie není postavená jen na algoritmech. Našel místo činu. V lednu 1947 zoufale hledal mladý muž v Los Angeles pokoj s vanou. Tvrdil, že ji potřebuje pro svou ženu. Našel ji v komplexu bungalovů na Santa Fe Avenue v Comptonu.
Baber s pomocí AI prohledal inzerci ze 40. let. Ten komplex se tehdy jmenoval Zodiac Motel.
Pojmenoval se vrah podle místa, kde spáchal svůj první, nejstrašnější čin? Je to mrazivá úvaha. Margolis vlastnil japonský bajonet. Ten odpovídá ranám u Zodiacových obětí. Měl vojenský výcvik v šifrování. A po vraždě Dahlie narychlo opustil stát.
Kresba na smrtelné posteli
Klíčový důkaz však pochází z roku 1992. Margolis, tehdy už pod jménem Merrill, umíral na rakovinu v Santa Barbaře. Krátce před smrtí nakreslil skicu. Je na ní torzo mladé ženy. Nad ním stojí jméno „ELIZABETH“. Ve stínování pod ním je skryto slovo „ZODIAC“.
Bývalý detektiv Los Angeles PD Rick Jackson, který na nevyřešených případech strávil 36 let, byl původně skeptický. „Internet je plný bláznů,“ říká. Po prostudování Baberových podkladů ale změnil názor. Společně s elitní vyšetřovatelkou Mitzi Robertsovou připouštějí: Margolis po sobě nechal stopu, kterou nikdo dříve nedokázal přečíst.
Skeptici jako Larry Harnisch z LA Times oponují, že policie Margolise ve 40. letech prověřovala. Jenže záznamy o jeho alibi chybí. A kryptografové z Národní bezpečnostní agentury (NSA) nyní potvrzují, že Baberova dešifrace „sedí“. Zodiacův kód byl podle nich postaven na klíčovém slově „Elizabeth“.
Oficiálně zůstávají oba případy otevřené, policejní detektivové z Los Angeles nemají starou kauzu jako prioritu současnosti. Ostatně Robertsová před pár dny řekla: „V současnosti to pro ně není naléhavé. Nemyslím si, že LAPD kdy oficiálně prohlásí případ za vyřešený.“
Pro Alexe Babera je ale hotovo. Našel muže, který se desetiletí vysmíval zákonu a skrýval se za dvěma různými maskami.
Mohlo by vás zajímat
Zdroje: Los Angeles Times, Daily Mail
Kvíz: Poznáte místa, kde se natáčely slavné české pohádky?
Vánoční svátky se projeví v televizním vysílání zejména tím, že obrazovky zaplní pohádky. Mezi klasiky, bez kterých si mnozí nedovedou advent představit, patří například Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně nebo S čerty nejsou žerty. Poznáte místa, kde se odehrávají příběhy českých pohádek? Vyzkoušejte své znalosti ve svátečním kvízu.
Dronový úder na přístav ve Venezuele podnikla CIA, píší americká média
Dronový úder na přístavní oblast ve Venezuele podnikla americká Ústřední zpravodajská služba (CIA), uvedly list The New York Times (NYT) a stanice CNN s odvoláním na své zdroje informované o operaci.
Příběh roku. Ten, který zbyl, se teď směje. A reprezentantům zavelí: Jdeme do toho
Sportovní příběh roku 2025? Story čtyřiasedmdesátiletého penzisty Miroslava Koubka. Nejprve postoupil do Evropské ligy, potom dostal padáka a před Vánoci zbyl pro roli hlavního reprezentačního trenéra. Kovaný pragmatik ví, že v životě, a zvláště v tom českém fotbalovém, je možné všechno. A kdo si počká, ten se dočká.
To je jízda, kritizuje Kupka Babišovu vládu. Nepochybuje, že jeho ODS bude vítězit
Zatímco pro řadu politiků dnes už bývalé vlády přichází období, kdy můžou zvolnit, Martin Kupka je v jiné situaci. Nyní musí napnout všechny síly, aby splnil roli favorita na lednovém kongresu ODS, která si bude volit nového předsedu po Petru Fialovi. Aktuálně.cz mluvilo s Kupkou mimo jiné o tom, jak moc bude dělat politiku „antibabiš“ i jak chce z ODS udělat opět vítěznou stranu.
ŽIVĚZápad musí chápat, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu, řekl Lavrov
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.