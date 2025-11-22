Nepolapitelný Zodiac. Spravedlnosti se vysmíval a pravdu ukrýval v záhadných šifrách

V prosinci 2020 tým vedený Davidem Oranchakem, Samem Blakem a Jarlem Van Eyckem rozluštil šifru Z‑340 z roku 1969 od Zodiaca. Tento sériový vrah používal šifry a dopisy jako psychologický nátlak. Poslal celkem 15 potvrzených zásilek, včetně čtyř šifer, z nichž dvě stále zůstávají nevyřešené. Přestože se jeho jméno spojuje s pěti vraždami z let 1968-1969 a dvěma přeživšími, kteří smrti unikli jen o vlásek, nikdy nebyl zatčen. Jeho případ se stal mediálním fenoménem a jedním z nejslavnějších nevyřešených případů americké kriminalistiky. I přes desítky teorií a veřejný zájem však zůstává jeho identita dodnes neznámá.