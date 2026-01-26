Přeskočit na obsah
Benative
26. 1. Zora
Hnízdo ohnivého orla. Sibiřská anomálie, kterou věda stále neumí vysvětlit

Dan Poláček
Dan Poláček,Linda Veselá

V roce 1949 narazil sovětský geolog uprostřed sibiřské tajgy na čtyřicet metrů vysoký kužel z vápence - bez jakékoli stopy po sopce či dopadu meteoritu. Patomský kráter vznikl před asi 500 lety neznámým způsobem. Expedice našly anomálie a stromy rostoucí jako po ozáření - přestože je radiace normální. Co se tu skutečně stalo?

Hnízdo ohnivého orla

Pohled na Patomský kráter z výšky.
Pohled na Patomský kráter z výšky.Foto: Dmitry Semenov / Wikipedia / Creative Commons Attribution 4.0 International license.

V hlubokých lesích jihovýchodní Sibiře, zhruba 360 kilometrů od hornického města Bodaibo, se na svazích Patomské vysočiny zvedá útvar, který se vymyká všem geologickým očekáváním. Není to sopka ani stopa po dopadu meteoritu. Přesto se kuželovitá hora ze šedého vápence tyčí čtyřicet metrů nad okolní tajgu, jako by ji tam někdo položil shora. Místní Jakuti lokalitu nazývají „Hnízdo ohnivého orla“ a po generace ji považují za prokletou - podle lidových vyprávění měla přinášet nemoc a smrt těm, kdo se k ní přiblíží.

Když sovětský geolog Vadim Kolpakov v roce 1949 při mapování zlatonosných nalezišť v oblasti zabloudil, považoval útvar nejprve za obyčejnou hromadu hlušiny po těžbě. Teprve když se prodral blíž, došlo mu, že stojí před něčím, o čem se v učebnicích nedočetl. Jak později popsal, šlo o „dokonale tvarovanou horu velikosti pětadvacetipatrové budovy se zkráceným vrcholem“. Záhada však na dlouhá desetiletí zapadla v archivech. Až do chvíle, kdy se moderní expedice rozhodly zjistit, co tu skutečně leží.

