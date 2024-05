Chování Čechů Lotyšku překvapilo. V kavárně hosty rozmazluje žloutkovým krémem

Jedeme s fotografem Jakubem do Plzně a cestou v autě si povídáme. Míříme za Geulou, která tam před rokem otevřela lotyšskou kavárnu. Oba přiznáváme, že toho o Lotyšsku vlastně moc nevíme. Kavárna Pankuka je ale svým způsobem takové malé lotyšské velvyslanectví.

"O Češích se říká, že jsou uzavření a neusmívají se, ale Lotyši to tak mají ještě víc. Když jsem se přistěhovala sem, tak jsem byla překvapená, že vám pokladní přeje hezký den," říká Geula Procházka, která otevřela rodinnou kavárnu Pankuka, což v lotyštině znamená "palačinka", když byly jejímu synovi dva měsíce.

"Je to takové naše druhé dítě," přiznává černovlasá kavárnice s tím, že bez manžela, s nímž se střídá v rodičovských povinnostech, by to nešlo. Dopoledne pracuje on, odpoledne ona, proto je kavárna otevřená ve všední dny od druhé hodiny odpoledne, v sobotu od rána na brunche a v neděli mají zavřeno.

Jak se vlastně Geula dostala do Plzně? Jednoduchá odpověď. Zamilovala se a později se přestěhovala do Čech. "Chybí mi moře," přiznává, když se ptáme, jak se jí tu žije. Chladný Balt tedy alespoň visí na fotografii na jedné ze stěn útulné kavárny s dřevěným nábytkem a květinami. V lotyštině jsou tu i nápisy na toaletách.

Jak chutná chléb v dezertu

Přijeli jsme ochutnat Lotyšsko, tak se zajímáme o sladkosti ve vitríně. "Hodně dezertů je v Lotyšsku ovlivněno ruskou kulturou. I místní tam mluví rusky, ale píšou lotyšsky. V obchodech na cedulkách je lotyština," říká Geula a nabízí nám listové těsto se žloutkovým krémem. Tomuhle dezertu se říká Napoleon.

Tradičně lotyšský je ale dezert trifle s chlebem Rupjmaize. Ve skleničce se vrství hodně ovoce, rozdrobený chléb a krém. V téhle kombinaci se všechny chutě propojují, a kdyby Geula neřekla, že jednou z nich je lotyšský chléb, nebylo by to poznat. Češkou Šumavu si nepředstavujte, spíš rozdrobený fitness chlebík, ale i téhle chuti se lotyšský chléb přibližuje asi tak z půlky.

Hitem v Pankuce je lotyšská klasika Sieriņš, tedy tvarohová tyčinka v čokoládě. "Nápadů na zákusky jsem měla hodně, ale museli jsme najít kompromis a trefit se do českého vkusu," říká Geula, která prý chtěla nabízet i dezert s názvem Chlebová polévka, tedy chlebový pudink se sušeným ovocem a šlehačkou nahoře, ale nesetkalo se to s nadšením. Češi prý stejně nejvíc chodí na šneky a na sušenky.

Oblíbené jsou i čokoládové brownies. "Recept na ně našel manžel v lotyštině," přiznává Geula. Než se pár přestěhoval do Plzně, žili půl roku v její rodné zemi, kde Geula studovala programování. Tenhle obor mají s manželem společný.

Lotyšská káva se smetanou

V každé kavárně je pochopitelně důležitá i samotná káva. Pankuka se spoléhá na ostravskou výběrovou pražírnu Father's Coffee Roastery, s níž jsem se setkala už při reportáži v brněnské Koblize.

Ochutnáváme lotyšskou kávu RAF. Dělá se z espressa, které je vyšlehané s pořádnou dávkou tučné smetany. Sama o sobě je to hutná konzistence, u níž nemůže být pochyb, že člověku dodá okamžitě energii. Můj kolega Jakub si do něj nechává přidat ještě karamelový sirup, a pak trošku valí oči z toho množství kalorií, které dneska zkonzumuje. Zvlášť když k tomu ještě ochutnává lotyšský medovník. Káva RAF je ale něco opravdu speciálního, co jinde v Čechách asi těžko ochutnáte.

V sobotu se v kavárně nově konají brunche. Zákazníci si mohou dát slané lotyšské palačinky plněné šunkou, sýrem a podávané se zakysanou smetanou a parmazánem. Nebo můžou ochutnat sladkou variantu palačinek s pečenými jablky, skořicí a třtinovým cukrem. A do třetice mají v sobotním menu i již zmíněný lotyšský chléb Rupjmaize s míchanými vejci a farmářskou šunkou.

V kavárně hraje lotyšská pop rocková kapela Prāta Vētra, mezinárodně známá jako Brainstorm. Pankuka je skutečně malé nahlédnutí do lotyšského světa, aniž byste museli absolvovat cestu do Pobaltí. S milou Geulou, která se za šest let naučila plynně česky a nyní získala i české občanství, si o Lotyšsku můžete krásně popovídat.