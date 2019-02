Most na Výtoni chátrá. Zbourat ho, nebo přesunout? Studenti mu našli nové využití

před 1 hodinou

Památkově chráněný železniční most na pražské Výtoni je v dezolátním stavu. A zatímco Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) usiluje o to, aby most byl památkové ochrany zbaven, památkáři bojují za jeho záchranu. Stejně k ocelové konstrukci z počátku minulého století přistoupili i studenti architektury. Původní mostní strukturu zachovali přesunutím na jiné místo. Výběr jejich projektů si můžete prohlédnout v galerii.

Osud památkově chráněného železničního mostu na pražské Výtoni je jedním z aktuálně probíraných témat. Původní ocelová konstrukce je totiž podle zprávy Kloknerova ústavu ČVUT v havarijním stavu a do pěti let by se měla odstranit. Variant, jak vyřešit železniční propojení pravého a levého břehu, existuje hned několik, část odborníků hovoří o nahrazení mostu replikou, další volají po jeho odstranění a postavení nového. Zcela jinak se k problému postavili studenti ČVUT v ateliéru Šenberger-Pustějovský. Na základě zadání hledali pro unikátní historickou konstrukci z počátku minulého století novou funkci a také umístění. "Chtěli bychom těmito pracemi znovu otevřít debatu o jeho osudu. O tom, zda ho opravdu zbourat, ponechat, nebo přesunout na jiné místo," přibližuje odborný asistent ze zmiňovaného ateliéru Marek Mach. Posunutí má podle něj další výhodu, a to zachování zažitého pražského panoramatu. Lokalita pod Vyšehradem se nachází na území Pražské památkové rezervace, zapsané na seznamu UNESCO. Studenti prvního ročníku magisterského studia uvažovali o mostové konstrukci jako o lávce pro pěší. A podle Macha zadání přineslo mnoho zajímavých nápadů. "Projekt ukázal, že most nemusí sloužit jen jako lávka, ale také může plnit jiné, nové funkce," uzavírá Mach. Výstava Výtoňský železniční most - záchrana kulturní památky na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze začala ve středu 6. února.