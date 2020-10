Když tygřice objímá stromy. Vévodkyně Kate vyhlásila nejlepší fotky přírody roku 2020

Foto: Sergey Gorshkov, Wildlife Photographer of the Year 2020

On-line, ale s velkou slávou. Tak se letos vyhlašovaly výsledky prestižní světové fotografické soutěže fotografů přírody. Vítěze letos v Londýně oznamovala britská vévodkyně Catherine, manželka prince Williama, která je sama velmi zapálenou amatérskou fotografkou. Celkové vítězství letos připadlo snímku tygra ussurijského, který pořídil Sergey Gorshkov.

Fotografickou soutěž Wildlife Photographer of the Year tradičně pořádá londýnské Přírodopisné muzeum (Natural History Museum). Letos porota hodnotila bezmála padesát tisíc snímků

Patronka muzea, vévodkyně Catherine, vyhlásila v on-line ceremoniálu hlavního vítěze, kterým se letos stal ruský fotograf Sergey Gorshkov. Na svém snímku zachytil samici tygra ussurijského. Za snímkem je neuvěřitelné množství práce, fotografovi trvalo téměř rok, než pomocí skrytých kamer dokázal pořídit dokonalý záběr.

"Je to neopakovatelná scéna, unikátní a intimní moment zachycený hluboko v magickém lese. Paprsky nízkého podzimního slunce dopadají na starobylou jedli a na obrovskou tygřici, která právě na kmeni zanechává svou zprávu. Je to také příběh o návratu této šelmy, která je symbolem ruské divočiny," řekla o vítězném snímku porotkyně Rosamund Kidman Coxová.

Podle Tima Littlewooda z Přírodopisného muzea snímek tygřice zachycený v jejím přirozeném prostředí odráží naději a potvrzuje zprávy, že počty této téměř vyhubené šelmy ve volné přírodě zase rostou.

Jako hlavní vítězka juniorských kategorií pak byla vyhlášena finská fotografka

Liina Heikkinenová se snímkem lišky, která právě ulovila husu.

Stovka fotografií, které se dostaly do finále soutěže, bude vystavena v britském Přírodopisném muzeu od 16. října. O tři dny později odstartuje další ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year, jejíž historie se začala psát už v roce 1965.