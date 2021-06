Takový je život. Poetické fotky lidských osudů, od uprchlíka po tetovaného dědu

Každá z těch fotografií má příběh. Někdy je poetický a jednoduchý a vypráví třeba o opraváři, který dva roky čeká, až si zákazník přijde vyzvednout opravenou konvici na čaj. Jindy má hloubku a drama - jako ten o člověku, kterého vyhnala rodina, protože se necítí být ani mužem, ani ženou. Pojďte se podívat na příběhy lidstva z fotografické soutěže Portrait of Humanity.

Na první pohled to vypadá trochu nelogicky. Velká mezinárodní fotografická soutěž Portrait of Humanity (Portrét lidstva) ohlásila počátkem roku vítězné snímky. Teď s odstupem několika měsíců, zveřejňuje dvě stovky snímků, které se dostaly do finále. Obvykle to u soutěží bývá naopak - nejprve finalisté, pak vítězové. Jenže v tomto případě to má svůj význam.

Dvě stovky fotografií, které se dostaly do finále (nebo přesněji řečeno na takzvaný shortlist) totiž nyní vychází v knize Portrét lidstva, díl třetí (Portrait of Humanity, vol. 3). Ve fotogalerii přinášíme výběr dvaceti z nich, kompletní přehled pak najdete na stránkách soutěže.

Soutěž pořádá společnost 1854 Media, vydavatel magazínu British Journal of Photography, který je nejstarším vycházejícím časopisem o fotografii na světě.

"Ačkoliv nás pandemie nutila cítit se osaměle, příběhy a tváře v této knize, pocházející z více než padesáti zemí světa, jsou svědectvím o tom, že se opět chceme propojit, že chceme obnovit to, co je potřeba, a jít dál. Snímky zachycují široké spektrum příběhů a zážitků, ale celkově se jejich vyznění dá shrnout jediným slovem: naděje," píší organizátoři soutěže.

O knize:

Portrait of Humanity, vol. 3, vydalo 3. června 2021 nakladatelství Hoxton Mini Press ve spolupráci se společností 1854 Media a časopisem British Journal of Photography, 320 stran.