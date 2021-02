Poetický portrét lidstva. Fotky z celého světa vyprávějí silné a dojemné příběhy

I tak může vypadat láska. Dvě staré dámy se objímají. Jmenují se Lilly a Waltraud, žijí spolu už dvanáct let a nikdy v životě jim nebylo tak dobře jako teď. Waltraud byla přitom až do svých čtyřiceti let mužem, jmenovala se tehdy Walter. Jejich příběh je součástí velkého fotografického projektu Portrét lidstva. Vznikl pod hlavičkou magazínu British Journal of Photography.

Dalo by se říci, že projekt Portrait of Humanity 2021 (Portrét lidstva) je mezinárodní fotografická soutěž. Jenže ve skutečnosti je to něco víc než jen soutěž. Je to fascinující záznam lidských osudů a pocitů, spjatých s dnešní dobou. Vítězné fotografie nejsou nijak popisné, spíše vyzařují svébytnou poetiku. Ale o lidech toho vypráví neuvěřitelně mnoho.

Projekt vznikl pod patronátem nejstaršího vydávaného fotografického časopisu na světě, kterým je ​British Journal of Photography​.

Ukazuje příběhy menšin, sociálně vyloučených lidí, obyčejné obyvatele měst zachycené v ulicích nebo třeba lidi, jejichž životy stále poznamenává výbuch atomové bomby v Hirošimě. Zachycuje také pocity, které právě nyní lidé prožívají.

Například fotograf Paolo Barretta ke svému snímku dvou mužů, kteří se líbají v rouškách přes ústa, napsal: "Nikdy jsem nečelil něčemu takovému, jako je pandemie. Je těžké úplně zastavit naše životy, abychom zůstali v bezpečí. Na snímku je můj nejlepší kamarád a jeho přítel, kteří se setkali po třech měsících odloučení způsobeného karanténou. Není to pouhý portrét dvou líbajících se lidí. Je to příběh dvojice, která bojuje, která společně stojí proti šílenému světu. Covid-19 by měl lidi sbližovat, ale z mého pohledu ukázal, jak zlí a necitliví mohou být lidé k sobě navzájem. Války, nemoci, homofobie, rasismus - to všechno nás rozbíjí na tisíce kousků. A já se bojím, protože moje sny přestávají zapadat do tohoto světa. Nebo možná tento svět přestává odpovídat mým snům. Nechci žít v takovém světě. Chci bojovat, milovat, měnit lidi, chci snít, smát se, chci, aby se nad námi zase rozsvítilo slunce."

Vítězné fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii. V popisu pod fotkami se mnohdy skrývají velmi zajímavé a silné příběhy.