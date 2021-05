Krása, smutek i naděje na fotkách přírody, které zaštítil monacký princ Albert II.

Gorila Tabu se dívá do údolí potoka v africkém národním parku Bwindi, trochu smutně, jako by sama byla symbolem nádherné divoké přírody, jež postupně mizí. Žraloci zabití jen kvůli ploutvím do polévky. A také mnoho záběrů, které ukazují, že divoká příroda má ještě naději na přežití. Fotografická soutěž, kterou zaštítila Nadace monackého prince Alberta II., je plná nádherných a působivých snímků.

Nadace monackého prince Alberta II. existuje už patnáct let a právě k tomuto výročí odstartovala novou fotografickou soutěž - zaměřenou na přírodu a život v ní. Její jméno zní Prince Albert II Foundation Environmental Photography Award (Zkráceně PA2F Environmental Photography Awards) a první ročník se zaměřil na téma "Lidstvo a divoká příroda: rozdílné osudy, sdílená teritoria". Celkovým vítězem soutěže se stal teto snímek Kathleen Rickerové. | Foto: Kathleen Ricker, PA2F Environmental Photography Award Hlavní cenu získal snímek fotografky Kathleen Rickerové, který zachycuje mladého gorilího samce jménem Tabu na břehu říčky v národním parku Bwindi v Ugandě. "Fotograf dokonale zachytil kouzlo okamžiku, ve kterém gorila zapomene na vše okolo a soustřeďuje se jen na překročení řeky v srdci nádherného ugandského pralesa," okomentoval vítěznou fotografii člen poroty Jean-Michel Krief. Je potřeba podotknout, že vítězka nezachytila svůj snímek nějakou náhodou nebo díky šťastnému okamžiku. Fotografování goril se totiž věnuje dlouhodobě a věnovala mu už mnoho výprav. Soutěže se zúčastnilo více než 1300 fotografů, kteří zaslali 5600 snímků. Snímky vítězů a finalistů budou vystaveny už nyní v květnu v monackém parku Jardin des Boulingrins. Výstava je dostupná i on-line, a to na adrese https://exposition.fpa2.org/online-exhibition/.