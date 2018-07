před 24 minutami

Pokud míříte do Chorvatska, město Pula byste si neměli nechat ujít. Přístavní město o velikosti Jihlavy sahá svou historií tisíce let nazpět, ovšem největšímu zájmu se dnes těší dochované památky z dob římské nadvlády. Uniknout by vám nemělo především druhé největší koloseum na světě, mimochodem také dějiště filmového i hudebního festivalu. Kromě toho ale lesy kousek za městem skrývají další nečekaný kolos. Více jak sto padesát let starou pevnost z dob rakouské nadvlády, nyní z velké části ukrytou v křovinách. Díky snaze místních dobrovolníků se ale chátrající památka dočkala nového života a dnes rovněž hostí různé kulturní akce, mimo jiné i tři hudební festivaly.