Jaderské ostrovy z nebe: Jejich půvab zachytil pilot v novém filmu i na fotkách

Chorvatské pobřeží na mě svou krásou zapůsobilo asi nejvíce, říká pilot a fotograf Jiří Pruša, který má za sebou celou řadu leteckých expedic po celém světě. Nyní se chystá představit nový film o létání nad pobřežím Jaderského moře, který natočil s režisérem Petrem Nikolaevem.

Nový film nazvaný Jaderské ostrovy z nebe by měl mít premiéru 10. prosince, společně s on-line křtem knihy Jiřího Pruši Svět z nebe. "Film se nám také podařilo přihlásit do soutěže o Českého lva," říká Pruša, který své expedice podniká pod hlavičkou leteckého magazínu Flying Revue.

Jak vznikl nápad natočit film o létání nad ostrovy v Jaderském moři?

Po několika přeletech Jaderského moře v malém letadle cestou do Řecka a na Kypr i poté, co jsme z přeletu Karibských ostrovů vytvořili film Karibik z nebe, jsme se s režisérem Petrem Nikolaevem rozhodli, že našim divákům ukážeme také krásu Jaderských ostrovů. Mnoho Čechů a Slováků samozřejmě Jadran, jeho pobřeží i ostrovy dobře zná, ale vidět to vše ze vzduchu je zase něco trochu jiného.

Jiří Pruša: Jaderské ostrovy z nebe | Video: Jiří Pruša, Flying Revue

Natáčení filmu Jaderské ostrovy z nebe, které proběhlo v roce 2019, jsme využili částečně i k tomu, abychom divákům ukázali i svět malých letadel a možnosti, které přináší. Ve filmu proto také vysvětlujeme různé pilotní situace i přístrojové vybavení. Diváci se tak seznámí s problematikou přistávání na dopravních i sportovních letištích, komunikací s řídícími letového provozu i s leteckým filmováním.

Jak dlouho trvá let do Slovinska nebo do Chorvatska malým letadlem Dynamic WT9, které používáte?

Má cestovní rychlost kolem 200 km/h. Cesta je ale samozřejmě o hodně kratší než po silnici, a tak doletět například do slovinské Portorože, která leží kousek od Terstu, mi zabere z Příbrami něco málo přes dvě hodiny. Záleží samozřejmě na rychlosti a směru větru.

Teď v době epidemie je samozřejmě svět vzhůru nohama, ale pokud je normální situace, je potřeba dopředu vyřizovat nějaká povolení, nebo si prostě řeknete - podobně jako by to bylo auto - "teď bych se mohl zaletět podívat do Splitu", nasednete do letadla a letíte?

V principu stačí připravit letový plán - časy a místa vzletu a přistání, trať, časy přechodu hranic a pár dalších informací. Plán můžete za normální situace podat telefonicky z auta cestou na letiště. Po příjezdu na letiště připravíte letadlo a můžete letět.

Trochu složitější to je, pokud letíte do země mimo Schengenskou dohodu. V tom případě je potřeba odlétat z letiště, na kterém je možné projít celní a pasovou kontrolou. Také přistát musíte na letišti, které má pasovou a celní kontrolu. O něco víc papírování pak může být i v případě zemí mimo EU.

Zůstaňme ještě u toho přirovnání s autem. Dynamic je poměrně malý dvoumístný stroj, je možné si do něj vzít třeba kufr nebo nějaká větší zavazadla?

Prostor v tomto typu letadla je opravdu dost omezený. Do zavazadlového prostoru se smí dát jen 20 kg, a navíc to nemůže být kvůli tvaru prostoru žádný cestovní kufr, ale spíše tašky nebo ruksaky, které lze tvaru zavazadlového prostoru trochu přizpůsobit.

Jakou má takové letadlo spotřebu a co vlastně tankujete?

Letadla této kategorie mají obvykle spotřebu někde mezi 15-20 litry na hodinu letu, tedy zhruba na 200 km vzdušné vzdálenosti. Takže spotřeba na 100 kilometrů je srovnatelná s autem. Vzdušná vzdálenost obvykle mezi jednotlivými místy je o nějakých 30 až 50 procent kratší než silniční vzdálenost, dá se tedy říct, že cesta malým letadlem je z pohledu spotřeby benzínu úspornější než auto.

Motory Rotax, které jsou do Dynamicu i jiných letadel této kategorie vestavěny, létají optimálně na automobilový benzín 95 oktanů. Ten ale na řadě letišť není k dostání, a tak často používám benzín Avgas 100. Je jen potřeba současně používat trochu jiný motorový olej.