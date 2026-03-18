Novodobý Chuck Norris? Mladý model přežil mrtvici, smrtící kousnutí a málem se utopil

Má snad devět životů? Příběh šestadvacetiletého modela zní jako scénář hollywoodského filmu. Jenže je skutečný. Mladý muž, který díky práci procestoval kus světa, má za sebou zážitky, z nichž by se většina lidí vzpamatovávala celý život. Třeba smrtící kousnutí, vážnou autonehodu, téměř fatální tonutí a dokonce mrtvici, která přišla bez varování. Jak to, že má takové štěstí v neštěstí?
Právě mrtvice se stala posledním zážitkem, kdy Jadenu Hoedemakerovi šlo o život. A takřka osudným místem se stalo brazilské Rio de Janeiro, ve kterém se probudil s nadšením z dalšího dne. „Modeling mi umožňuje cestovat na místa po celém světě. Pamatuji si, jak jsem se probudil opravdu nadšený, připravený odhlásit se z hotelu a vydat se na nové dobrodružství,“ popisuje.
Jenže ve sprše přišel zlom. „Vešel jsem do sprchy, zavřel oči, cítil jsem na sobě vodu, a když jsem oči otevřel, najednou jsem se cítil divně,“ přibližuje a dodává, že zvláštní pocit rychle zesílil a přidala se zmatenost společně se závratí.
A pak přišel moment, který všechno změnil: „Snažil jsem se říct kamarádce, že mi není dobře – ale slova mi z úst nevycházela.“
Z nemocnice do nemocnice
Zpočátku si myslel, že jde jen o únavu. Když se ale jeho stav po krátkém odpočinku nezlepšil, zavolali známé lékařce. Ta okamžitě zpozorněla a dvojici řekla, že by mohlo jít o mrtvici. Přesto první dvě nemocnice jeho stav podcenily. „Řekli mi jen, že si musím vzít paracetamol,“ vzpomíná. Jinde zase slyšel, že je pouze dehydratovaný.
Zlom nastal až v São Paulu, kde trval na vyšetření neurologem. „Konečně mě přijali na JIP a potvrdili, že jsem právě prodělal mrtvici a že se potřebuji zotavit,“ dodal. V nemocnici pak strávil dva týdny a lékaři nenašli žádné jasné varovné signály ani příčiny. Sám Jaden spekuluje, že roli mohl sehrát jeho hektický životní styl. „Dělal jsem deset věcí najednou… Možná jsem měl zpomalit,“ říká.
Novodobý Chuck Norris
Paradoxně to ale nebyla první situace, kdy měl namále. Jeho životní bilance je až neuvěřitelná. „V pěti letech mě kousl smrtící pavouk, v sedmnácti jsem uvízl na okraji hory a museli nás letecky zachraňovat. Ve 22 letech jsem měl téměř smrtelnou autonehodu a ve 23 jsem se málem utopil při surfování na Bali,“ vyjmenovává.
Exotický model přiznává, že taková série událostí by mohla člověka psychicky zlomit - jemu ale pomohla víra. „Je snadné propadnout depresi, ale modlitba mi pomohla, když jsem nevěděl, jak dál. Vždy jsem věřil v Boha a v to, že mám své anděly strážné,“ tvrdí. Jaden by se tak dal považovat za novodobého Chucka Norrise, o kterém již roky kolují vtípky související s jeho nesmrtelností.
Vaše zdraví je vaše bohatství
Dnes se pomalu vrací k práci, i když jeho život už není stejný. Například se musel vzdát surfování, které miloval, a učí se naslouchat vlastnímu tělu. „Pamatuji si, jak jsem odcházel z nemocnice a cítil se křehký – fyzicky i psychicky. Bál jsem se, že život, který jsem miloval, je pryč,“ svěřuje se.
Postupně ale nachází ztracenou rovnováhu. „Cítím se optimisticky, energicky a radostně, že prostě žiju,“ uzavírá. A jeho zkušenost má i jednoduché, ale silné poselství: „Pamatujte, že vaše zdraví je vaše bohatství.“
Zdroj: Need To Know, Profimedia
