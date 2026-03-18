18. 3. Eduard
Novodobý Chuck Norris? Mladý model přežil mrtvici, smrtící kousnutí a málem se utopil

Nikola Bernard
Má snad devět životů? Příběh šestadvacetiletého modela zní jako scénář hollywoodského filmu. Jenže je skutečný. Mladý muž, který díky práci procestoval kus světa, má za sebou zážitky, z nichž by se většina lidí vzpamatovávala celý život. Třeba smrtící kousnutí, vážnou autonehodu, téměř fatální tonutí a dokonce mrtvici, která přišla bez varování. Jak to, že má takové štěstí v neštěstí?

Model with nine lives suffers stroke aged 26 with 'no warning signs' but survives thanks to 'guardian angels'
Story from Jam Press (Worlds Unluckiest Man) Pictured: Jaden Hoedemaker in hospital after his stroke. Model with nine lives suffers stroke aged 26 with 'no warning signs' but survives thanks to 'guardian angels' A model has survived suffering a stroke aged 26 but this is just the last in a long line of death-defying incidents. Jaden Hoedemaker has already lived through being bitten by a deadly spider, getting trapped on a mountain, a horror car crash and nearly drowning. The young man’s life is a series of calamities as he appears to have nine lives – with five incidents so far. The latest shock came while he was having an early morning shower in a hotel, as he was rushed to hospital after having a stroke. "Modelling has allowed me to travel to places all over the world, not necessarily just to model,” he told What's The Jam. "I remember waking up really excited ready to check out of the hotel and go adventuring. "I stepped in the shower, closed my eyes feeling the water and when I opened my eyes all of a sudden I felt weird. “I got dressed, felt a lot of confusion, a bit dizzy and then I tried telling my friend I felt a bit weird – but the words were not coming out of my mouth. "I thought I was just really tired so I laid down for 30 minutes but when I got up again, nothing had changed, I still couldn't talk. "I then phoned my friend who is a doctor and she recognised I might be having a stroke.” Jaden, who was travelling in Rio de Janeiro, Brazil, at the time of the incident claims he was instructed by doctors to “take a paracetamol”. He said: "[At the first hospital]. I was told I needed to just take a paracetamol. "[We then went to another hospital but they] did not take me seriously either, they said I was dehydrated. "My doctor friend said I needed to see a neurologist. "So after I arrived in Sao Paulo [the next destination on my travel list], I went to another hospital and told them I needed a neurologist because I might have had a stroke. "I was admitted into ICU and they confirmed that I had just had a stroke and I needed to recover." Jaden was admitted and had to recover in hospital for two weeks. He says there were no warning signs to his stroke but he puts it down to his hectic lifestyle. Jaden believes his survival was down to his strong faith in God. He said: "My life has been full of misfortune. "I was bitten by a deadly spider at five, stranded at the edge of a mountain and air lifted to safety with my friends when I was 17. "I almost drowned while surfing in Bali at 23 and had a near fatal car crash when I was 22. "It's easy to just become depressed but prayer got me out of that when I had no idea how I was going to get through things. "I have always believed in God and that I have these guardian angels. "The doctors said they found no signs that could have led to a stroke – I live a healthy lifestyle, no drugs, no alcohol, good diet. "I may have overworked myself for a very long time though. "Doing 10 things at once was never a good idea, even though my blood pressure was completely normal. "I think I should have slowed down a bit, I lived my life at 200mph. "The doctors said I had a full spontaneous recovery - those words don't leave my head – by God's grace I believe.” Jaden is now back to modelling but can no longer surf, which was his favourite physical activity. He said: "I remember getting out the hospital feeling fragile mentally and physically, I thought the awesome life I lived might be gone. "I am taking it very easy. "Unfortunately I can't surf, that's usually my main form of physical and mental exercise. "I just can't risk any blows to the head right now until they find out the cause of the stroke. "[But I have] started modelling again and had some photoshoots, and am starting to feel confident about myself again. "I'm feeling optimistic, energetic and joyful to just be alive. "I never paid attention to my health; it was never the main focus as I was distracted with trying to make everything else a priority instead of just relaxing and taking time for myself. “That's changed now. "Remember your health is your wealth." ENDS EDITOR'S NOTE: Video Usage Licence:(EXCLUSIVE) We have obtained an exclusive licence from the copyright holder. A copy of the licence is available on request. Video Restrictions: None.,Image: 1081357972, License: Rights-managed, Restrictions: EDITOR'S NOTE: Video Usage Licence:(EXCLUSIVE) We have obtained an exclusive licence from the copyright holder. A copy of the licence is available on request. Video Restrictions: None., Model Release: no, Credit line: Jam Press / Jam Press / ProfimediaFoto: Profimedia
Právě mrtvice se stala posledním zážitkem, kdy Jadenu Hoedemakerovi šlo o život. A takřka osudným místem se stalo brazilské Rio de Janeiro, ve kterém se probudil s nadšením z dalšího dne. „Modeling mi umožňuje cestovat na místa po celém světě. Pamatuji si, jak jsem se probudil opravdu nadšený, připravený odhlásit se z hotelu a vydat se na nové dobrodružství,“ popisuje.

Jenže ve sprše přišel zlom. „Vešel jsem do sprchy, zavřel oči, cítil jsem na sobě vodu, a když jsem oči otevřel, najednou jsem se cítil divně,“ přibližuje a dodává, že zvláštní pocit rychle zesílil a přidala se zmatenost společně se závratí.

Související

A pak přišel moment, který všechno změnil: „Snažil jsem se říct kamarádce, že mi není dobře – ale slova mi z úst nevycházela.“

Z nemocnice do nemocnice

Zpočátku si myslel, že jde jen o únavu. Když se ale jeho stav po krátkém odpočinku nezlepšil, zavolali známé lékařce. Ta okamžitě zpozorněla a dvojici řekla, že by mohlo jít o mrtvici. Přesto první dvě nemocnice jeho stav podcenily. „Řekli mi jen, že si musím vzít paracetamol,“ vzpomíná. Jinde zase slyšel, že je pouze dehydratovaný.

Zlom nastal až v São Paulu, kde trval na vyšetření neurologem. „Konečně mě přijali na JIP a potvrdili, že jsem právě prodělal mrtvici a že se potřebuji zotavit,“ dodal. V nemocnici pak strávil dva týdny a lékaři nenašli žádné jasné varovné signály ani příčiny. Sám Jaden spekuluje, že roli mohl sehrát jeho hektický životní styl. „Dělal jsem deset věcí najednou… Možná jsem měl zpomalit,“ říká.

Novodobý Chuck Norris

Paradoxně to ale nebyla první situace, kdy měl namále. Jeho životní bilance je až neuvěřitelná. „V pěti letech mě kousl smrtící pavouk, v sedmnácti jsem uvízl na okraji hory a museli nás letecky zachraňovat. Ve 22 letech jsem měl téměř smrtelnou autonehodu a ve 23 jsem se málem utopil při surfování na Bali,“ vyjmenovává.

Exotický model přiznává, že taková série událostí by mohla člověka psychicky zlomit - jemu ale pomohla víra. „Je snadné propadnout depresi, ale modlitba mi pomohla, když jsem nevěděl, jak dál. Vždy jsem věřil v Boha a v to, že mám své anděly strážné,“ tvrdí. Jaden by se tak dal považovat za novodobého Chucka Norrise, o kterém již roky kolují vtípky související s jeho nesmrtelností.

Vaše zdraví je vaše bohatství

Dnes se pomalu vrací k práci, i když jeho život už není stejný. Například se musel vzdát surfování, které miloval, a učí se naslouchat vlastnímu tělu. „Pamatuji si, jak jsem odcházel z nemocnice a cítil se křehký – fyzicky i psychicky. Bál jsem se, že život, který jsem miloval, je pryč,“ svěřuje se.

Postupně ale nachází ztracenou rovnováhu. „Cítím se optimisticky, energicky a radostně, že prostě žiju,“ uzavírá. A jeho zkušenost má i jednoduché, ale silné poselství: „Pamatujte, že vaše zdraví je vaše bohatství.“

VIDEO: XL modelky jsou populismus. Firmy se chtějí zalíbit, říká šéfka Miss Czech Republic

XL modelky jsou populismus. Firmy se chtějí zalíbit, říká šéfka Miss Czech Republic | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Need To Know, Profimedia

Spotlight - Michal Smetana

Vytváří se podmínky, které mohou přiblížit třetí světovou válku. USA tomu přispívají

Napětí na Blízkém východě podle výzkumníka Michala Smetany z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy přesahuje rámec lokálního konfliktu a zapadá do širšího rozpadu mezinárodního řádu. V rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové upozorňuje, že současná situace není třetí světovou válkou, ale vytváří podmínky, které ji mohou v budoucnu přiblížit.

Vít Rakušan (STAN) a Petr Macinka (Motoristé sobě) na koláži Aktuálně.cz
Průzkum průzkumů: Tři strany míří k bezvýznamnosti, jedna zvedá hlavu

Pokračující dominance hnutí ANO na české politické scéně si vybírá svou daň. Pokud by se dnes konaly volby do Poslanecké sněmovny, přinejmenším dvě ze stávajících parlamentních stran by zůstaly za jejími branami a žádná nová by se do ní neprobojovala. Ukazuje to průzkum průzkumů, který sestavuje redakce Aktuálně.cz z nejnovějších volebních modelů renomovaných agentur.

Ilustrační foto

Méně Ježíše, více šaríi? V Německu zuří boj o výuku náboženství

Děti ve spolkové zemi Dolní Sasko se v hodinách náboženství dozvědí méně o Ježíši a více o islámu. Nový učební plán pro předmět „Křesťanské náboženství“ představila dolnosaská ministryně školství a kultury Julia Willie Hamburg (Zelení). Podle deníku Neue Osnabrücker Zeitung se například přímo Ježíše Krista týká pouze pět ze zhruba 130 povinných témat pro páté až desáté třídy.

Ilustrační foto
„Když jsme začínali, většinu práce jsme dělali ručně.“ říká Radek Hanč z Farmy Vraňany

Rodinná Farma Vraňany je dnes známým místem pro milovníky jahod i čerstvé zeleniny ze středních Čech. Málokdo ale ví, že celé hospodářství začínalo na velmi malé ploše a většina práce se tehdy dělala ručně. Jak se farma za posledních dvacet let proměnila, co dnes rozhoduje o výnosech a jaké výzvy čekají české zemědělství? O tom jsme si povídali s jejím majitelem Radkem Hančem.

