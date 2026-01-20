Lavina v sobotu 17. ledna 2026 zasypala v rakouském Štýrsku skupinu sedmi českých skialpinistů. Tři zemřeli. Incident se stal součástí nejčernějšího víkendu v rakouských Alpách – během jediného dne zahynulo osm lyžařů. Za posledních dvacet let pohřbily laviny po celém světě stovky životů – od afghánského Panjšíru po italské Alpy, od Siachenského ledovce po Everest.
Sobota smrti v Alpách
Tragédie na hoře Schönfeldspitze otřásla českou skialpinistickou komunitou. Skupina sedmi Čechů byla dobře vybavená, měli lavinové sondy, přesto tři z nich nepřežili. Záchranný tým oběti našel, ale vyzvednout je kvůli špatnému počasí dokázal až v neděli.
Tragédie v Pusterwaldu byla součástí série smrtelných lavin, které zasáhly rakouské Alpy během jediného víkendu. V oblasti Pongau nedaleko Salzburgu zahynulo dalších pět lyžařů ve dvou samostatných lavinách.
Panjšír 2015: když zmizely celé vesnice
Série lavin v Afghánistánu v únoru 2015 zůstává jednou z nejhorších katastrof moderní historie. Během 48 hodin napadlo 180 cm sněhu. V provincii Panjšír zmizely pod sněhem celé rodiny v odlehlých údolích. Bilance: 308 mrtvých. Katastrofa přišla během neobvykle suché a teplé zimy, kdy po náhlé změně počasí rychle napadlo ke dvěma metrům sněhu.
Afghánské ministerstvo obrany nasadilo do záchranných operací na tisíc vojáků a vrtulníky na dopravu dek, léků, potravin a humanitární pomoci.
Chamólí 2021: Ledovcová katastrofa v Himálaji
Vědecká koláž z mezinárodní studie publikované v časopise Science dokumentuje katastrofu v indickém Chamólí. Bylo 7. února 2021, kdy se přibližně 27 milionů kubíků horniny a ledovcového ledu zřítilo ze severní stěny Ronti Peak z výšky asi 5600 metrů. Katastrofa si vyžádala 204 mrtvých nebo nezvěstných. Lavina vyvolala povodňovou vlnu, která v délce 20 kilometrů zničila vše, co jí přišlo do cesty. Včetně elektrárny.
Salangský průsmyk 2010: smrt v tunelech
V únoru 2010 zasáhla série lavin strategicky důležitý průsmyk Salang v afghánském pohoří Hindúkuš, který spojuje hlavní město Kábul s regiony na severu. Afghánský ministr vnitra Hanif Atmar tehdy uvedl, že pod sněhem by mohlo být uvězněno až 2500 lidí, tunel dlouhý 2,6 kilometru byl v době tragédie jediným celoročně sjízdným spojením, silnici v okolí blokovaly masivní sněhové závěje dosahujícími výšky až několika metrů. Záchranné operace navíc komplikovaly další laviny a extrémní počasí. Lidé umírali v autech na podchlazení a udušení výfukovými plyny. Počet obětí se zastavil na čísle 175.
Badachšán 2012: izolované horské vesnice
Další katastrofa je rovněž z hornatého Afghánistánu. V březnu 2012 zasáhla série lavin provincii Badachšán, která je odlehlá a v zimních měsících prakticky nepřístupná. Laviny zpustošily několik horských vesnic na afghánsko-tádžické hranici a zanechaly desítky lidí bez přístřeší. OSN nakonec uvedla, že nejméně 145 osob je nezvěstných a „pravděpodobně mrtvých“.
Gayárí 2012: ledová hrobka vojáků
Vleklý konflikt mezi Indií a Pákistánem si vyžádal už mnoho mrtvých vojáků, ale událost ze 7. dubna 2012 byla přece jenom jiná. Na hranici mezi oběma státy opět umírali vojáci, ale tentokrát znovu zabíjelo počasí. V šest hodin ráno zasypala masivní lavina pákistánskou vojenskou základnu v sektoru Gayárí u ledovce Siáčen v Karákorámu. Všech 140 osob (129 vojáků a 11 civilistů) bylo prohlášeno za mrtvé, rok a půl trvalo pátrání po tělech. Sedm obětí nakonec zůstalo nezvěstných. Bylo to nejhorší neštěstí v historii tohoto nejvýše položeného bojiště světa.
Kohistan 2010: Spor o počet obětí
Kohistan je hornatý region v severním Pákistánu s extrémně obtížnou dostupností. V únoru 2010 zasáhla série lavin několik tamních vesnic, které zůstaly odříznuté. Oficiální zdroje uvádějí 38 potvrzených obětí, zatímco místní obyvatelé hlásili více než 120 mrtvých. Záchranné týmy se kvůli zablokovaným cestám a dalším sesuvům musely k některým postiženým oblastem probíjet pěšky.
Van 2020: druhá lavina zabila záchranáře
Večer 4. února 2020 zasypala první lavina minibus a vozidlo na odklízení sněhu na horské silnici v okrese Bahçesaray v provincii Van ve východním Turecku u íránských hranic. Při pátrací a záchranné operaci udeřila následující den kolem poledne na místo druhá, mnohem masivnější lavina, která zabila desítky lidí včetně záchranářů, vojáků a zdravotníků. Celkem při obou lavinách zahynulo 41 osob.
Video dokumentuje záchranné práce v extrémních podmínkách – husté mlze, silném větru a pokračujícím sněžení.
Rigopiano 2017: hotel pohřbený pod sněhem
Na videu: Video Port News Inc o záchranné operaci v hotelu Rigopiano, Farindola, Abruzzo, Itálie, tři dny po lavině z 18. ledna 2017.
Pro horský hotel Rigopiano na úpatí hory Gran Sasso v italské oblasti Abruzzo byl 18. leden v roce 2017 tragickým. V 16:48 ho zasáhla masivní lavina, stěna sněhu posunula celou budovu o 10 metrů. Hotel stával v nadmořské výšce 1200 metrů, v době tragédie v něm bylo 40 osob. Záchranáři se k němu dostali až po téměř 12 hodinách a našli budovu napůl zasypanou sněhem. Další hodiny trvalo, než uvnitř našli přeživší. Toho posledního vyprosili až po 58 hodinách. Bilance byla smutná: zahynulo 29 lidí, pouze 11 hostů a zaměstnanců se podařilo zachránit.
Everest 2015: lavina po zemětřesení
Zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály v Nepálu masivní lavinu, která zasypala základní tábor Mount Everestu. V hlavní lavině 25. dubna zahynulo nejméně 22 horolezců a šerpů. Zemětřesení mělo devastující dopad na celý Nepál – zahynulo přibližně 8000 lidí. Na Mount Everestu se vlna seismického otřesu přenesla přes vrchol Pumori a spustila obrovskou lavinu směřující přímo do základního tábora. V táboře a jeho okolí bylo v době tragédie asi 1000 horolezců a šerpů připravujících se na jarní sezonu výstupů.
Přeživší popisovali, jak se nejprve zatřásla zem, následoval hřmotný zvuk a pak se na tábor řítila stěna sněhu a ledu. Lavina rozmetala stany po Khumbu Glacieru směrem k dolnímu Icefallu. Celkem bylo zraněno 61 osob. Byla to nejsmrtelnější katastrofa v historii Mount Everestu, překonávající tragédii z roku 2014, kdy lavina v Khumbu Icefall zabila 16 šerpů.
Marmolada 2022: Ledovec zkolaboval v létě
Symbolem klimatické změny se stalo zhroucení vrcholu ledovce Marmolada v italských Dolomitech. Serac – masivní blok ledu – se odlomil a spustil lavinu ledu, sněhu a kamení, která zasypala několik skupin horolezců. Den před tragédií byla na vrcholu Marmolady (3343 m) teplota 10 °C, lavina ledu, sněhu a kamení zasypala několik skupin horolezců. Zahynulo 11 lidí, nejméně osm bylo zraněno. Poslední oběť byla identifikována DNA testem až 9. července.
Když laviny zasáhly Čechy a Slováky
O sobotní tragédii v Rakousku už byla řeč, ale ani předtím se laviny Čechům a Slovákům nevyhýbaly.
Vysoké Tatry 2005 – sedm Čechů na Silvestra
V časných ranních hodinách 31. prosince 2005 zasáhla lavina skupinu osmi českých horolezců ve Vysokých Tatrách na Slovensku a pohřbila jejich stany. Zahynulo sedm lidí – šest mužů a jedna žena ve věku kolem dvaceti a třiceti let. Přežil jediný člen skupiny, který se dokázal vyhrabat a doběhnout pro pomoc, záchranáři už ale mohli jen vyzvednout těla obětí. Tragédie tehdy zvýšila počet českých turistů, kteří v Tatrách během roku 2005 zahynuli, na dvanáct.
Dachstein 2020 – pět Čechů v Rakousku
V neděli 8. března 2020 ráno zahynula v rakouském Dachsteinu pětice českých horalů, které zasáhla lavina v oblasti vrcholu Hoher Dachstein. Neštěstí se stalo přibližně v 9:30 ve výšce okolo 2800 metrů a podle záchranářů šlo o deskovou lavinu. Na místo byli vysláni záchranáři, policie i vrtulníky, pětici už se však nepodařilo oživit. Těla obětí byla následně převezena k identifikaci do Hallstattu.
Kyrgyzstán 2024 – čtyři Češi v Ťan-šanu
V únoru 2024 zasáhla lavina skupinu turistů z České republiky a Slovenska v soutěsce Jyrgalan v kyrgyzském regionu Issyk-Kul v pohoří Ťan-šan. Čtyři lidé neštěstí nepřežili – všichni byli čeští občané. Informace o tragédii tehdy zveřejnilo kyrgyzské ministerstvo pro mimořádné události.
