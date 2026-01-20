Přeskočit na obsah
Benative
20. 1. Ilona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Horor v bílé tmě: největší lavinové katastrofy, které zasáhly svět

Dan Poláček
Ondřej Bílek
Dan Poláček
Ondřej Bílek
Dan Poláček,Redakce Magazín,Ondřej Bílek

Lavina v sobotu 17. ledna 2026 zasypala v rakouském Štýrsku skupinu sedmi českých skialpinistů. Tři zemřeli. Incident se stal součástí nejčernějšího víkendu v rakouských Alpách – během jediného dne zahynulo osm lyžařů. Za posledních dvacet let pohřbily laviny po celém světě stovky životů – od afghánského Panjšíru po italské Alpy, od Siachenského ledovce po Everest.

Reklama
Předchozí
1234512
Pokračovat

Sobota smrti v Alpách

Záchranáři na místě laviny u Finsterkopfu v oblasti Pongau, Rakousko, kde zahynuli čtyři lyžaři, 17. ledna 2026.
Záchranáři na místě laviny u Finsterkopfu v oblasti Pongau, Rakousko, kde zahynuli čtyři lyžaři, 17. ledna 2026. Foto: BERGRETTUNG SALZBURG / via Reuters

Tragédie na hoře Schönfeldspitze otřásla českou skialpinistickou komunitou. Skupina sedmi Čechů byla dobře vybavená, měli lavinové sondy, přesto tři z nich nepřežili. Záchranný tým oběti našel, ale vyzvednout je kvůli špatnému počasí dokázal až v neděli.

Tragédie v Pusterwaldu byla součástí série smrtelných lavin, které zasáhly rakouské Alpy během jediného víkendu. V oblasti Pongau nedaleko Salzburgu zahynulo dalších pět lyžařů ve dvou samostatných lavinách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama