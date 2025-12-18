Bermudský trojúhelník patří k nejslavnějším záhadám světa. Vědci ale v této oblasti narazili na něco stejně podivného, jako jsou legendy o mizejících lodích a letadlech. Hluboko pod Bermudami totiž objevili pod oceánskou kůrou masivní kamennou strukturu, která podle nich nemá na Zemi obdoby. Útvar naznačuje, že geologie této části Atlantiku je mnohem složitější, než se dosud předpokládalo.
Zatímco veřejnost si Bermudské souostroví spojuje především s legendami o záhadných zmizeních lodí a letadel, vědce dlouhodobě fascinuje úplně jiná záhada. Tou je otázka, proč ostrovy leží na takzvaném oceánském vyvýšení - oblasti, kde je oceánská kůra znatelně výš než v okolí.
Podobná místa bývají obvykle spojována s vulkanickou činností, jenže v případě Bermud pro to chybí přesvědčivé důkazy. Na ostrovech nedošlo k sopečné erupci už více než 31 milionů let a případné vulkanické vyboulení by za tak dlouhou dobu muselo dávno ustoupit.
Nyní se však vědci přiblížili rozklíčování této záhady.
Hluboko pod oceánskou kůrou objevili zhruba 20 kilometrů silnou vrstvu horniny, která podle nich nemá na Zemi obdoby. „Za normálních okolností by pod oceánskou kůrou měl následovat zemský plášť,“ vysvětluje hlavní autor studie William Frazer, seismolog z Carnegie Science ve Washingtonu. „Pod Bermudami ale nacházíme ještě jednu další vrstvu, a to přímo uvnitř tektonické desky, na které ostrovy leží.“
Kamenný vor
Tento nový objev naznačuje úplně jiný scénář. Při poslední erupci se mohla část roztaveného materiálu z pláště natlačit do kůry, kde ztuhla a vytvořila jakýsi kamenný „vor“. Ten dodnes zvedá Bermudy asi o 500 metrů nad okolní oblast.
Frazer spolu s kolegou Jeffreyem Parkem z Yaleovy univerzity při svém výzkumu publikovaném v odborném časopise Geophysical Research Letters analyzovali záznamy ze seismické stanice na Bermudách a sledovali, jak se oblastí šíří vlny ze silných zemětřesení z celého světa. Ty jim umožnily „nahlédnout“ až do hloubky zhruba 50 kilometrů pod povrch.
Zaměřili se na oblasti, kde se seismické vlny z těchto zemětřesení náhle měnily. Právě tam objevili neobvykle silnou vrstvu horniny, která je přitom méně hustá než okolní materiál.
Procesy, které formují celou planetu
Podle geoložky Sarah Mazzové ze Smith College se pod Bermudami zřejmě stále nachází materiál z dob dávné sopečné činnosti. Její vlastní výzkum navíc ukazuje, že místní lávy pocházejí z hornin bohatých na uhlík, který se tam mohl dostat už v době vzniku superkontinentu Pangea před stovkami milionů let.
Právě tato složitá historie může podle vědců vysvětlovat, proč jsou Bermudy tak výjimečné. Frazer nyní zkoumá další ostrovy po světě, aby zjistil, zda se podobné skryté vrstvy nacházejí i jinde. „Extrémní místa, jako jsou Bermudy, nám pomáhají lépe pochopit procesy, které formují celou planetu,“ uzavírá.
Zdroj: Live Science, Geophysical Research Letters
