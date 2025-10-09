Magazín

Odtajněné spisy: Jak se z "obyčejných" tragédií zrodil mýtus bermudského trojúhelníku

Dan Poláček Dagmar Tichá Dan Poláček, Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Ponořte se do odtajněných spisů a odhalte skutečnou pravdu za největšími případy bermudského trojúhelníku. Zmizení letky číslo 19 a záhada nákladní lodi USS Cyclops nejsou dílem mimozemšťanů. Jak se z lidských tragédií a technických selhání zrodil legendární mýtus 20. století?
Mapa zobrazující neoficiální oblast známou jako Bermudský trojúhelník, vymezenou mezi Floridou, Bermudami a Portorikem v Atlantském oceánu. Ilustrační snímek.
Mapa zobrazující neoficiální oblast známou jako Bermudský trojúhelník, vymezenou mezi Floridou, Bermudami a Portorikem v Atlantském oceánu. Ilustrační snímek.

Bermudský trojúhelník

Oblast mezi Bermudami, Portorikem a Floridou je proslulá mizením lodí a letadel. Přestože jsou jejich příběhy často obestřeny tajemstvím, oficiální vysvětlení mluví hlavně o špatném počasí, lidských chybách a hustém dopravním provozu.

Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) a Pobřežní stráž Spojených států amerických neuznávají bermudský trojúhelník jako zvláštní rizikovou oblast - počet nehod tu odpovídá průměru. Neexistuje ani jeho oficiální mapa a rovněž jeho název není standardním geografickým pojem.

Jaká jsou fakta, co říkají historické záznamy a vyšetřovací zprávy nejznámějších případů - od zmizení letky 19 po osud nákladní lodi USS Cyclops? Připomínáme příběhy, ve kterých se potkávají lidské chyby, počasí a technické limity dané doby.

