Když vydala dětskou knihu o tom, jak se vyrovnat se smrtí rodiče, působila jako žena, která se snaží dát smysl vlastní tragédii. Příběh se však postupně změnil v jeden z nejvíce zarážejících kriminálních případů posledních let. Soud nyní rozhodl, že právě Kouri Richinsová stála za smrtí svého manžela.
Byl březen roku 2022. Večer manželů Kouri a Erica Richinsových, kteří žili v domě nedaleko lyžařského střediska Park City ve státě Utah ve Spojených státech, vypadal podle obžaloby zcela obyčejně – Kouri připravila manželovi koktejl. Pak údajně odešla utěšit dítě, které trpělo noční můrou.
Když později ale přišla za Ericem do ložnice, byl mrtvý. Vyšetřovatelé později v jeho těle našli extrémně vysokou koncentraci syntetického opioidu fentanyl. Podle žalobců šlo o pětinásobek smrtelné dávky.
Po manželově smrti Richinsová vystupovala jako vdova, která hledá způsob, jak pomoci dětem zvládnout ztrátu. Vydala dětskou knihu Are You with Me?, v češtině „Jsi se mnou?“, jež měla dětem vysvětlit, že i když rodič zemře, zůstává s nimi v jejich vzpomínkách. Knihu propagovala v médiích a mluvila o tom, jak těžké je dětem vysvětlit smrt otce.
Zpočátku se zdálo, že šlo o tragickou náhodu – podle obhajoby byl Eric Richins závislý na lécích proti bolesti. Jenže detaily, které postupně začaly vycházet najevo, vytvořily úplně jiný obraz.
„Eric musel zemřít“
Podle prokurátora Brada Bloodwortha byl motiv jednoduchý. „Chtěla Erica Richinse opustit, ale nechtěla opustit jeho peníze,“ řekl během přelíčení. Podle žalobců měla Kouri Richinsová dluhy ve výši 4,5 milionu dolarů a mylně se domnívala, že po smrti manžela zdědí jeho majetek v hodnotě více než čtyř milionů dolarů. Zároveň měla bez jeho vědomí sjednat několik životních pojistek na jeho jméno s plněním kolem dvou milionů dolarů. „Existovala jen jedna cesta vpřed,“ řekl Bloodworth. „Eric musel zemřít.“
Vyšetřovatelé také poukázali na její vztah s jiným mužem, se kterým podle nich plánovala novou budoucnost. Ve zprávách mu údajně psala o tom, že chce začít nový život.
Obraz truchlící vdovy
Jedním z klíčových momentů procesu byla analýza Kourina telefonu. Vyšetřovatelé v něm našli internetová vyhledávání jako „jaká je smrtelná dávka fentanylu“, „luxusní vězení pro bohaté v Americe“ nebo „když je někdo otráven, co se píše do úmrtního listu“. Také našli spoustu dotazů ohledně toho, jak smazat historii vyhledávání a zda ji policisté dokážou zrekonstruovat.
Soud zároveň dospěl k závěru, že manželova smrt v březnu nebyla jejím prvním pokusem. Jen několik týdnů předtím, na Valentýna, měla Richinsová svému manželovi podat sendvič obsahující fentanyl. Eric Richins po něm zkolaboval a ztratil vědomí – ale přežil.
Podle prokuratury měla Richinsová vydáním knihy vytvořit obraz truchlící vdovy a odvést pozornost od skutečných okolností smrti. Soud ji však nakonec uznal vinnou z několika trestných činů včetně přitěžující vraždy. Za tu jí hrozí trest 25 let až doživotí ve vězení.
Video: Ani vraždy, ani vydírání politiků. Impulsem k natočení filmu o Mrázkovi byl pro režiséra Petra Nikolajeva byznys s židovskými náhrobními kameny
Zdroje: The New York Times, BBC, The Guardian
Fialova vláda rozhodla o obří investici do Nymburka. Šťastný nyní projekt pozastavil
Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to dnes na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé).
Amazon a AI: Co tato sázka znamená pro růst firmy i akcie
Amazon na současném trhu už neplní jen roli e-shopu. Stále zřetelněji se totiž mění v mozek a páteř globálního internetu. A právě letošní rok je pro firmu zlomový. Vedení společnosti se rozhodlo investovat astronomických 200 miliard dolarů do umělé inteligence (AI) a infrastruktury.
Další na řadě jsou potraviny. Ekonom popisuje dopady války na Blízkém východě
Eskalace konfliktu na Blízkém východě pokračuje nevídaným tempem. Blokování Hormuzského průlivu, kudy proudí pětina světových dodávek ropy, začíná kromě rostoucích cen pohonných hmot ovlivňovat i ceny dalších klíčových komodit.
Tato jména jsou nejreálnější. Experti rozebírají náhradu za Rulíka
Sbohem, děkuji, odcházím na Kladno. Trenér Radim Rulík po mistrovství světa sečte reprezentační zkušenosti a vrátí se do extraligy. Kdo přijde místo něj? I o tom je nová epizoda podcastu Bago, kde dojde také na pečlivý rozbor extraligového play off.