19. 3. Josef
Reklama
Reklama
Napsala dojemnou knihu o smrti manžela. Teď soud odkryl mrazivou pravdu o tom, co udělala

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Když vydala dětskou knihu o tom, jak se vyrovnat se smrtí rodiče, působila jako žena, která se snaží dát smysl vlastní tragédii. Příběh se však postupně změnil v jeden z nejvíce zarážejících kriminálních případů posledních let. Soud nyní rozhodl, že právě Kouri Richinsová stála za smrtí svého manžela.

Foto: REUTERS
Reklama

Byl březen roku 2022. Večer manželů Kouri a Erica Richinsových, kteří žili v domě nedaleko lyžařského střediska Park City ve státě Utah ve Spojených státech, vypadal podle obžaloby zcela obyčejně – Kouri připravila manželovi koktejl. Pak údajně odešla utěšit dítě, které trpělo noční můrou.

Když později ale přišla za Ericem do ložnice, byl mrtvý. Vyšetřovatelé později v jeho těle našli extrémně vysokou koncentraci syntetického opioidu fentanyl. Podle žalobců šlo o pětinásobek smrtelné dávky.

Po manželově smrti Richinsová vystupovala jako vdova, která hledá způsob, jak pomoci dětem zvládnout ztrátu. Vydala dětskou knihu Are You with Me?, v češtině „Jsi se mnou?“, jež měla dětem vysvětlit, že i když rodič zemře, zůstává s nimi v jejich vzpomínkách. Knihu propagovala v médiích a mluvila o tom, jak těžké je dětem vysvětlit smrt otce.

Zpočátku se zdálo, že šlo o tragickou náhodu – podle obhajoby byl Eric Richins závislý na lécích proti bolesti. Jenže detaily, které postupně začaly vycházet najevo, vytvořily úplně jiný obraz.

Reklama
Reklama

„Eric musel zemřít“

Podle prokurátora Brada Bloodwortha byl motiv jednoduchý. „Chtěla Erica Richinse opustit, ale nechtěla opustit jeho peníze,“ řekl během přelíčení. Podle žalobců měla Kouri Richinsová dluhy ve výši 4,5 milionu dolarů a mylně se domnívala, že po smrti manžela zdědí jeho majetek v hodnotě více než čtyř milionů dolarů. Zároveň měla bez jeho vědomí sjednat několik životních pojistek na jeho jméno s plněním kolem dvou milionů dolarů. „Existovala jen jedna cesta vpřed,“ řekl Bloodworth. „Eric musel zemřít.“

Vyšetřovatelé také poukázali na její vztah s jiným mužem, se kterým podle nich plánovala novou budoucnost. Ve zprávách mu údajně psala o tom, že chce začít nový život.

Obraz truchlící vdovy

Jedním z klíčových momentů procesu byla analýza Kourina telefonu. Vyšetřovatelé v něm našli internetová vyhledávání jako „jaká je smrtelná dávka fentanylu“, „luxusní vězení pro bohaté v Americe“ nebo „když je někdo otráven, co se píše do úmrtního listu“. Také našli spoustu dotazů ohledně toho, jak smazat historii vyhledávání a zda ji policisté dokážou zrekonstruovat.

Foto: REUTERS

Soud zároveň dospěl k závěru, že manželova smrt v březnu nebyla jejím prvním pokusem. Jen několik týdnů předtím, na Valentýna, měla Richinsová svému manželovi podat sendvič obsahující fentanyl. Eric Richins po něm zkolaboval a ztratil vědomí – ale přežil.

Reklama
Reklama

Podle prokuratury měla Richinsová vydáním knihy vytvořit obraz truchlící vdovy a odvést pozornost od skutečných okolností smrti. Soud ji však nakonec uznal vinnou z několika trestných činů včetně přitěžující vraždy. Za tu jí hrozí trest 25 let až doživotí ve vězení.

Ani vraždy, ani vydírání politiků. Impulsem k natočení filmu o Mrázkovi byl pro režiséra Petra Nikolajeva byznys s židovskými náhrobními kameny. | Video: Michaela Lišková

Zdroje: The New York Times, BBC, The Guardian

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama