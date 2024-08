Socialistický bungalov lékaři změnili k nepoznání. Inspirovali se i vilou Tugendhat

Na východě od centra Plzně ve čtvrti Lobzy se jeden z dlouhých řadových domů z období socialismu změnil v moderní bydlení s nebeským interiérem. Při pohledu z ulice se od ostatních liší hlavně bílou omítkou, očištěným tvarem a vstupem s prosklenými dveřmi, jeho půdorys ale zůstal stejný. Ukazuje, jaký potenciál v sobě skrývají plzeňské atriové domky budované v 70. letech minulého století.

"Soubor rodinných domů s vnitřními otevřenými atrii měl na svou dobu skvělou architektonicko-urbanistickou kvalitu. Inženýři se tehdy inspirovali podobným typem staveb ve Skandinávii," říkají architekti Eva a Jan Řezáčovi, kteří na proměně socialistického přízemního domu spolupracovali se studiem Modulora. Návrh na rekonstrukci připravovali na přání lékařského páru se dvěma dětmi. Oba vznesli přání, aby byl výsledek vzdušný a svým stylem se přiblížil jejich milované vile Tugendhat.

"Hlavním cílem rekonstrukce bylo dům a jeho vnitřní prostory co nejvíce otevřít směrem do atria, venkovního prostoru a přivést do interiéru přirozené světlo, jehož měnící se intenzita bude umocňovat život v domě," přibližují autoři s tím, že aby v socialistických dispozicích vzniklo pohodlné bydlení pro čtyřčlennou rodinu, museli propojit obytný prostor s jídelnou a kuchyní, zvětšit koupelnu, vytvořit dva dětské pokoje a pracovnu pro rodiče.

Podívejte se na povedenou proměnu, která má nominaci na letošní Českou cenu za architekturu.