Přestože v Praze nikdy nevznikly velké městské lázně, řada menších staveb zde stála. Prakticky každá ze čtvrtí jednu měla. "Mnoho lázní do 80. let fungovalo, v 90. letech ale byla většina z nich zrušena a zprivatizována. Řada z nich dodnes chátrá," vysvětluje architekt Martin Rusina a dokládá to například na osudu Městských lázní v Plzni nebo bývalých parních lázní v ulici Na Slupi.