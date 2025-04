Hřbitov ve vzduchu. Filipínci věší rakve na skály už dva tisíce let

Poněkud zvláštní úkaz je k vidění na severu Filipín v provincii Sagada. Tamní obyvatelé pohřbívají mrtvé do rakví, které pak zavěšují na skály. Bizarní a pro někoho až morbidní tradice tady trvá už více než dva tisíce let.

Dosud nikdo neví, proč k tomuto způsobu pohřbívání lidé z kmene Igorotů přistoupili. Spekuluje se o tom, že těla zemřelých tak byla blíž svým duchovním předkům a blíž k nebi. Duše měly snazší cestu do záhrobí. Dalším důvodem mohl být také strach z pohřbívání do země, protože lidé věděli, že voda a půda jejich těla rozloží. Na skále tak byli v bezpečí, a to i před povodněmi, lovci hlav či před psy, kteří mrtvé mohli vyhrabat ze země a sežrat.

Zemřelí navíc byli všem na očích. Rakve se na skály uvazovaly nebo přibíjely hřebíky a nešlo vůbec o jednoduchý úkol. Vyžadoval pečlivou přípravu i spolupráci. Na evropské poměry jsou rakve velmi malé, často mají sotva metr, a to nejen kvůli nižšímu vzrůstu Asiatů. Těla se do schránek totiž ukládala v pozici plodu, aby člověk ze světa živých odešel stejně, jako na něj v době narození přišel. Pokud byl někdo příliš vysoký, zlámaly se mu kosti, aby se do rakve vešel.

I po smrti hrálo na tomto netypickém hřbitově roli společenské postavení: čím vlivnější a důležitější člověk, tím výše byla jeho rakev umístěna. Igorotové jsou totiž přesvědčení, že čím blíž je rakev k nebesům, tím snáz se na ně nebožtík dostane.

Starodávný rituál, který představuje spojení mezi minulostí a současností a mezi nebem a zemí, naleznete i v jiných částech světa. Rakve na skalách visí třeba na Sulawesi či v čínských horách. Jen ve filipínské Sagadě se však tradice uchovávající historii a kulturu svých předků dodržuje dodnes.

Podivný hřbitov láká i vyznavače temné turistiky, kteří místo chtějí spatřit na vlastní oči. Neváhají tak ani přes velkou vzdálenost z hlavního města Filipín do Sagady vyrazit.