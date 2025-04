Jihozápadní čínská provincie Kuej-čou je známá svým drsným a hornatým terénem. Vzdálené a obtížně dostupné oblasti propojují vysoko položené mosty. Už brzy je ale zastíní Huajiang Grand Canyon Bridge, který je dokonce o 200 metrů vyšší než Eiffelova věž.

Oblast Kuej-čou je domovem mnoha působivých staveb. Téměř polovina ze sta nejvyšších mostů světa se nachází právě tady. Most Huajiang Grand Canyon, který překlenuje soutěsku Huajiang známou jako zemskou trhlinu a řeku Beipan, se bude tyčit ve výšce 625 metrů a všechny bez váhání trumfne. Překoná i současného rekordmana, Duge Bridge, který se nachází jen zhruba 200 kilometrů od něj.

Huajiang Grand Canyon Bridge je zatím stále ve výstavbě, hotov by měl být do 30. června letošního roku. A hned poté si rovnou může nárokovat titul nejvyššího mostu na světě. "V současné době je stavba mostu z 95 procent hotová, jeho otevření pro dopravu je plánováno na druhou polovinu letošního roku," uvedl Čang Šeng-lin, vedoucí inženýr ze společnosti Guizhou Highway Group.

Že se jedná o skutečně monumentální zázrak infrastruktury, dokládají samotné rozměry mostu. Na délku bude měřit 2890 metrů, hlavní rozpětí dosáhne 1420 metrů a podpírat ho budou dvě hlavní věže vysoké 262 metrů. Jeho ocelové nosníky, které byly instalovány za pouhé dva měsíce, váží 22 tisíc tun, což představuje ekvivalent tří Eiffelových věží.

Výstavba visutého mostu trvala tři a půl roku, oficiálně začala 18. ledna 2022, a celkové náklady se vyšplhají na 280 milionů dolarů (přes šest miliard korun). Huajing Grand Canyon Bridge však není jen působivou stavbou, má také důležitý praktický význam. Výrazně totiž zlepší dopravní spojení ve zdejší izolované venkovské oblasti, když cestu zkrátí o 70 minut.

Významně podpoří také cestovní ruch. Na mostě by neměly chybět dlouhé prosklené chodníky či skleněný výtah. Největší adrenalinový zážitek pak bude čekat na všechny dobrodruhy, kteří se nebudou bát skočit do prázdnoty Huajiang Grand Canyonu, a to rovnou z nejvyšší platformy pro bungee jumping na světě.