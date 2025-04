V hloubi podvědomých stínů. První velká výstava výtvarného díla Davida Lynche v Česku

Výstava s názvem Up in Flames, kterou Centrum současného umění DOX připravuje ve spolupráci s David Lynch Estate, Pace Gallery a Item éditions a jejímž kurátorem je Otto M. Urban, je prvním velkým představením výtvarného díla Davida Lynche v České republice. Výstava bude otevřena letos 19. června a potrvá do 8. února 2026.

Výstava s názvem Up in Flames, která bude k vidění v DOXu, je prvním velkým představením výtvarné tvorby Davida Lynche v České republice. Na snímku filmařovo dílo Head. | Foto: DOX

Návštěvníci budou moci vidět kresby, fotografie, litografie, akvarely a krátké experimentální a animované filmy autora kultovních snímků Sloní muž, Modrý samet či Mulholland Drive. Výstava současně představí i díla ze všech umělcových tvůrčích období, tedy od konce 60. let až do současnosti. Nechá tak nahlédnout do jeho jedinečného světa plného nočních můr, obrazů z podvědomí, surrealistických vizí a hlubokých symbolů.

Zásadní část výstavy tvoří díla vypůjčená přímo z David Lynch Estate v Los Angeles, ale k vidění bude i řada prací (litografií a fotografií) vytvořených v Item éditions v Paříži. Výstava Up in Flames se uskuteční v hlavním výstavním prostoru DOXu a nabídne i široké spektrum doprovodných programů, zejména se záběrem do filmu, současné experimentální hudby a literatury.

Úvahy o projektu postupně krystalizovaly mnoho let, přičemž důležitou podmínkou pro jeho realizaci bylo navázání přímého kontaktu se samotným autorem. První vážné diskuse o výstavě Davida Lynche v DOXu se odehrály na jaře roku 2024, kdy do projektu vstoupilo Studio Davida Lynche (nyní David Lynch Estate) a také Pace Gallery. Zcela zásadní zásluhu na zprostředkování tohoto propojení měl Patrice Forest z Item éditions v Paříži.

"Projekt jsme chtěli Davidu Lynchovi představit s předstihem, neboť jeho výtvarná tvorba je tak rozsáhlá, že i pro velký výstavní prostor bylo při výběru děl nutné udělat zásadní redukci. Důležitý byl vybraný celek výstavy, jeho struktura, rytmus, ve kterém díla vstupují do vzájemných dialogů a objevují se tak nové vazby a souvislosti. David Lynch se během našeho osobního setkání s projektem seznámil a k návrhu koncepce i samotnému výběru neměl připomínek," říká kurátor Otto M. Urban.

O výstavě jsme s Davidem mluvili den před jeho smrtí

Do příprav však nečekaně zasáhla zpráva z letošního 16. ledna o náhlém úmrtí Davida Lynche. "Přestože se zpočátku zdálo, že výstavu bude možné realizovat v původně oznámeném dubnovém termínu, na žádost David Lynch Estate a Pace Gallery, které v důsledku nových okolností aktuálně čelí velkému tlaku a pracovní zátěži, jsme se společně dohodli na posunutí termínu a pražskou výstavu otevřeme 19. června 2025," vysvětluje Otto M. Urban.

"S Davidem jsme mluvili o výstavě den před jeho smrtí. Líbily se mu fotky DOXu a těšil se, až v tomto prostoru uvidí své umění. Měl v Ottu důvěru a byl nadšený, že bude moct svou tvorbu sdílet s lidmi v Praze. Když zemřel, jako by se svět přestal točit. Vždycky jsme si byli jistí, že chceme s výstavou pokračovat, ale dodržet původní termín bylo najednou výrazně komplikovanější. Proto jsme odsunuli termín zahájení a získali nějaký čas navíc. Není to ideální, ale jedná se o bezprecedentní okolnost. Jsem moc vděčný Ottovi, Leošovi, Michaele a všem v DOXu za pochopení a za to, že nám poskytli čas potřebný k tomu, abychom mohli uspořádat výstavu hodnou Davidova díla," dodává Michael T. Barile z David Lynch Estate.