Vyjdou nové foglarovky. Změnily jazyk i hodnoty bobříků, aby je pochopily dnešní děti

Po deseti letech začínají znovu vycházet legendární díla Jaroslava Foglara. Koncem září se objevilo v knihkupectvích první z nich, Hoši od Bobří řeky. Podle vydavatelů platí základní Foglarovy hodnoty i dnes, což dokazuje i zájem dětí o skautské oddíly. Nové vydání Foglarových příběhů raději přizpůsobili dnešní generaci.

Nakladatelství Albatros a Skautská nadace Jaroslava Foglara znovu vydávají stěžejní foglarovky. Koncem září znovu vyšel titul Hoši od Bobří řeky. V listopadu bude následovat Chata v Jezerní kotlině a před Vánocemi přijde na trh velké portfolio dvanácti plakátů s prvotními příběhy Rychlých šípů ilustrovanými Janem Fišerem.

Na příští jaro se pak chystá Záhada hlavolamu, první díl stínadelské trilogie. To vše bude začátek projektu, který potrvá několik let.

"Přijde nám smutné, že se tady nevydala žádná foglarovka už asi deset let, a že když přijdete do knihkupectví, nemůžete žádnou sehnat. To je už skoro jako za komunismu, kdy jeho knížky nemohly vycházet. Jsme velmi rádi, že se nyní objeví znovu," říká Roman Šantora ze Skautského institutu a správce Skautského archivu.

Nabízí se otázka, zda knihy nabádající k čestnosti, spořádanému životu, lásce k přírodě a péči o tělo i ducha mají co říct dnešní "digitální generaci", jež je ponořena do počítačových her a přátelství často prožívá spíše ve virtuální podobě na sociálních sítích.

"Klíčové hodnoty, které se v díle objevují, jsou stále platné a k dětem promlouvají i dál. Že nejde o nic archaického, co by dnešní generaci neoslovovalo, ukazuje i stále stoupající zájem o skauting a jeho hodnoty, které jsou zásadní součástí Foglarovy tvorby," myslí si Šantora.

Skautská organizace skutečně řeší každým rokem se zvyšující převis mezi poptávkou po vstupu do oddílu a volnými místy. A skaut je založen právě na hodnotách, které Foglar vyznával a k nimž ve svém díle vybízel.

O úspěch foglarovek u dnešních čtenářů nemá strach ani šéfredaktor Albatrosu Petr Eliáš. "Autor brojil proti zahálce, volal po aktivitě, nabádal k tomu, aby čtenáři a čtenářky hledali dobrodružství na každém kroku, všude kolem sebe. Mluvil k mladým lidem, kteří podle něj potřebovali vytrhnout z nečinnosti a něco zažít. Myslím, že v určitém ohledu se jeho publikum zase tolik nezměnilo," říká.

Hoši od Bobří řeky Až do čtvrtka 12. března žili Vilík a Jirka takovým obyčejným životem, jakým žijete vy a s vámi tisíce a tisíce jiných chlapců na světě. Bručeli na školu a odmlouvali doma maminkám. Večer chodili nakupovat drobné potřeby pro zítřek, na kterých se nedalo nic splést, občas se dostali k nějaké té pranici - a při tom všem měli pořád ukrutně dlouhou chvíli. Až tedy do čtvrtka do večera. A v pátek dne 13. března to začalo! (ukázka z úvodu knihy)

A právě dnes, v první slavnostní den, dokončilo v Rokli úmluvy posledních několik hochů lov třinácti bobříků. "Vyrovnáte se nyní všichni Royovi, jste dovední, vytrvalí a ušlechtilí," pravil Rikitan. "Buďte příkladem všem hochům, kteří vás znají! Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dokázat!" Podal všem ruku a každý z chlapců ji stiskl. (ukázka ze závěru knihy) (Zdroj: Foglar, J.: Joši od Bobří řeky, Albatros 2018)

Vydavatel ctí původního ducha a ideu foglarovek, "vnějšek" přizpůsobuje dnešní generaci. Zapracoval hodně na vizuální stránce knihy, k novým ilustracím pozval mladou generaci kreslířů.

Právě vycházející Hochy od Bobří řeky tak například zdobí ilustrace Ester Kuchynkové, které svou sekvenčností a dynamičností nezapřou, že autorka je současná komiksová kreslířka.

"Vybíráme výtvarníky, kteří mají k Foglarovi vztah a lze o nich říct, že minimálně část jejich tvorby má komiksový charakter. Rádi bychom, aby ilustrace k novým reedicím byly dynamické a tvořily tak protiváhu spíše popisným starším ilustracím. Proto jsme se rozhodli lovit v komiksových vodách," vysvětluje Petr Eliáš a dodává: "Chceme, aby ilustrace hovořily dnešním jazykem, a osobní vztah k autorovi přitom rozhodně není na škodu."

To v případě Ester Kuchynkové rozhodně platí, mladá kreslířka se totiž zajímá o ekologii a ochranu životního prostředí, má ráda lesy i příběhy o indiánech.

Nové vydání Chaty v Jezerní kotlině ilustroval další úspěšný komiksový kreslíř Pavel Čech, držitel ceny Magnesia Litera a dvojnásobný držitel ceny Muriel pro nejlepší původní český komiks.

"Troufám si říct, že tahle knížka s Čechovými ilustracemi bude nejhezčí foglarovka, co kdy vyšla," prohlašuje Roman Šantora. "Věřím, že ilustrace, které jsou úplně nové a mluví k dnešním dětem, přispějí k tomu, že i kluci a holky v dnešní době budou mít chuť si tyto knihy přečíst," říká.

Vydavatel hledal i další způsoby, jak Foglarovým dílem zaujmout i menší děti. Souběžně s papírovou verzí bude vždy vycházet také audiokniha. Každá publikace má mít navíc i přílohu.

"Bude se vždy jednat o nějakou zvláštnost pro děti. Třeba Hochy od Bobří řeky jsme vydali se sešitem dvanácti bobříků, aby je děti mohly lovit a vyplňovat si o nich údaje," říká programový ředitel Albatros Media Ondřej Müller.

Editoři museli zasahovat také do textu. Jak vysvětluje šéfredaktor Petr Eliáš, míra úprav se liší knihu od knihy, neboť jednotlivé romány vznikaly několik desítek let, a tudíž se liší i jejich archaičnost. "V některých knihách jsou to jen drobnosti, v jiných třeba i syntaktické nebo stylistické úpravy, vždy však citlivě a s respektem k autorskému stylu. Například v románu Hoši od Bobří řeky Foglar často začíná větu přísudkem, což dnešním čtenářům znesnadňuje porozumění a působí na ně velmi archaicky."

A ještě jednu zásadní změnu museli společně se skauty u Hochů od Bobří řeky provést - náplň jednotlivých bobříků, aby fungovaly i v dnešním světě, a také kritéria pro jejich splnění. Jak vysvětluje Roman Šantora, tělesná zdatnost dětí se neustále mění. I Jaroslav Foglar při každém vydání předělával hodnoty, kolik mají skočit, hodit, za jak dlouho něco uběhnout; vždy podle toho, jak na tom daná generace dětí byla.

"Také my jsme dnes požadované hodnoty konzultovali s tělocvikáři. Pak jsme je porovnali s historickými údaji a dnešní děti jsou na tom stejně jako jejich vrstevníci těsně po druhé světové válce," konstatuje Šantora a dodává: "Po válce mohly být špatně živené a hladové, ale dneska asi moc vyhladovělé nejsou. Každopádně třeba před třiceti lety dosahovaly děti mnohem lepších výkonů."

Foglarovky se tedy budou snažit zaplnit knihovničky dnešní mladé generace, jež se zdá téměř srostlá s mobily a tablety. Až otevřou Hochy od Bobří řeky, přivítá je tento úvod: "Haló, kamaráde, chtěl bys vědět, co v tobě vězí? Chceš se přesvědčit, jsi-li vzorný, obdivuhodný chlapec, jakých je málo, nebo jenom obyčejný hoch, který nikdy nic nedokáže? Můžeš se to dozvědět! Změř svou odvahu, dovednost, vytrvalost, sílu a všech těch třináct vlastností, které má mít pořádný chlapec! Změříš je tím, že se pokusíš dokázat to, co dokázali Hoši od Bobří řeky v této knize (…)."

"V současné literatuře pro děti a mládež je zvykem odpovídat na závažné otázky nepřímo, v druhém plánu. Tam, kde se mluví o vážných či smutných věcech, je zapotřebí i humor a podobně. Možná není na škodu, že Foglar k čestnosti, přátelství a slušnosti nabádá přímo. Jeho volání po tom, abychom se snažili být lepšími lidmi, je o to naléhavější a působivější," uzavírá šéfredaktor Albatrosu Petr Eliáš.

