Skauti po dvaceti letech odpečetili Foglarův byt. Objevili tu nečekané poklady

před 11 hodinami

V malém bytě pod střechou žižkovského činžáku žil Jaroslav Foglar dvacet let až do své smrti. Kvůli sporům o dědictví byl byt od té doby zapečetěn. Otevření se dočkal až nyní, kdy přešel do rukou Skautské nadace. Když skauti do maličkého 2+1 poprvé vkročili, našli zde mnohá tajemství.

Po téměř dvaceti letech odpečetili zástupci Skautské nadace legendární byt Jaroslava Foglara v Křišťanově ulici na pražském Žižkově. Kromě stovky banánových krabic se vzácnými deníky, kronikami, rukopisy či dopisy odnesli i dvacet let staré konzervy s párky či s ananasem. Poté spolu se zástupci nakladatelství Albatros zpřístupnili maličké 2+1 na dvě hodiny novinářům, aby si mohli místnosti projít a zaznamenat ji v původní historické podobě. Pracovna, ložnice a kuchyňka se pak začnou rekonstruovat a stane se z nich Spisovatelská rezidence Jaroslava Foglara, která bude sloužit spisovatelům a překladatelům dětské literatury. Nakladatelství Albatros se navíc rozhodlo znovu vydat většinu Foglarových knih, které se tak po delší pauze vrátí do regálů knihkupectví. Začnou Hochy od Bobří řeky, pokračovat budou Chatou v jezerní kotlině a stínadelskou trilogií Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta. "Považujeme tento krok za stejně významný, jako když jsme před dvaceti lety kupovali práva na Harryho Pottera. Akorát tehdy jsme kupovali zajíce v pytli, protože nikdo nemohl tušit, že v tu chvíli vlastně kupujeme nejprodávanější knižní sérii 20. století, zatímco u Jaroslava Foglara to víme," říká programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller. "Když jsem si od kamaráda jako malý půjčil nějakou foglarovku, znamenalo to číst to už cestou domů, protože jsem na to měl tři dny a pak už ji měl zase zamluvený někdo jiný. On zformoval mé dětství, dokonce jsem chtěl přestavit obývák na klubovnu Rychlých šípů," vzpomíná Müller. 21 fotografií Foto: Skuteční Hoši od Bobří řeky. 100 let Pražské Dvojky Jak upozornil šéfredaktor Albatrosu Petr Eliáš, bude jejich nové vydání s jednotící grafikou příspěvkem k roku Rychlých šípů. V prosinci to totiž bude 80 let, kdy v časopise Mladý hlasatel vyšel první komiks o legendárním skautském klubu. Jaroslav Foglar bydlel v bytě v Křišťanově ulici od roku 1978 až do roku 1999. "Přestěhoval se sem se stoletou maminkou, protože v tom původním bytě museli nosit ze sklepa uhlí a neměl výtah. Maminka zemřela ve 102 letech, pak zde žil sám. Návštěvy si sem moc nevodil, to spíše do klubovny tady na patře, kterou pronajímal skautským oddílům a měl zde výstavku svých děl," říká archivář Roman Šantora ze Skautské nadace. Stísněné prostory 2+1 byly podle něj zavaleny nejen dopisy, od čtenářů jich totiž dostával až deset tisíc ročně, ale také předměty od fanoušků. "No a znatelnou součástí věcí byly i papírenské potřeby. On vyrůstal v papírenském obchodě a měl tu tisíce listů nejrůznějších papírů." 19 fotografií Stínadla focená mobilem: Tajemno uprostřed Prahy Skautská nadace z nich začala dělat upomínkové předměty, jako notesy či deníky. Spisovatel, který v budoucnosti půjde psát do Foglarovy rezidence, by měl vědět, že zde ovšem většina knih nevznikla. Slavný skautský spisovatel většinu svých textů napsal venku. "Většinu svých knih napsal po Praze - měl oblíbená místa v Grébovc, nebo také pod Pražským hradem. Sedl si na lavičku nebo také na zahradní zídku, vzal si s sebou vždy papír, tužku a limonádu," popisuje Roman Šantora. Při detailnější prohlídce bytu lze narazit na nejrůznější Foglarovy nápisy. Už na dveřích vítá návštěvníky papírek, který je upozorňuje, aby za ním nechodili ani do devíti ráno ani po šesté večer a že nezvaným návštěvám nevěnuje více než deset minut, protože narušují jeho denní program. TEST Rychlé šípy, Dlouhé Bidlo, Haha Bimbi. Znáte je? číst článek Na stěně naproti posteli měl nalepenou cedulku "Škoda každé minuty!", na hraně stolu pak nápis "Vzchop se!". Obě ho měly pohánět do díla. Lístečky na stole ho pak upozorňovaly na rozdělané povinnosti, které je potřeba dokončit. A třeba na budíku měl napsáno, kdy si do něj dal baterie, aby věděl, jak dlouho vydržely. Mezi nejvzácnější věci, které se v bytě našly, patří kromě písemností několik původních ježků v kleci. "Mezi nejvzácnější patří asi tento s poutkem," ukazuje další z členů Skautské nadace, jenž má přezdívku Menhart. "Nosil ho totiž v ruce na besedy se čtenáři. Několikrát se mu ale stalo, že se objevil nějaký vtipálek, řekl, že je Širokko a hlavolam mu vytrhnul a utekl. Proto ho měl Foglar raději poutkem přidělaný k zápěstí." Muž navštívil jeho byt ještě za spisovatelova života a zaujalo ho, proč má v knihovničce i Pionýrskou encyklopedii. "To proto, abych věděl, co mi všechno ukradli," odpověděl mi. Video: Nahlédněte do bytu Jaroslava Foglara. Naposledy je v původním stavu. Foglarův byt před rekonstrukcí. Podívejte se do míst, kde významný spisovatel tvořil | Video: Veronika Ljuba Bucková | 02:29

autor: Zuzana Hronová | před 11 hodinami