Sociální sítě v posledních měsících zaplavila zvláštní podívaná: miminka žužlající kostky másla. Zatímco někteří rodiče a influenceři jej oslavují jako téměř zázračnou potravinu, odborníci varují, že podobný trend může mít i zdravotní rizika.
Co by ještě nedávno znělo jako kuriózní historka z rodinné kuchyně, se na TikToku a Instagramu proměnilo v malý výživový fenomén. Rodiče dávají svým dětem kousky másla – někdy po lžičkách, jindy jim do ruček vkládají celé kostky – jako svačinu. Internetové komunity pro tyto děti dokonce vymyslely přezdívku „butter babies“, tedy „máslové děti“.
Videa ukazují matky, které dětem před spaním podávají lžičky másla a tvrdí, že díky tomu spí až dvanáct hodin v kuse. Jiné rodičky míchají máslo do lahviček s mlékem nebo tvrdí, že nesolené máslo od krav krmených trávou mohou děti dostávat téměř bez omezení až do dvou let. Podle autorů těchto videí má máslo přinášet pocit sytosti, klidnější spánek i zdravý vývoj.
Jednou z propagátorek trendu je Angela Campbellová z floridského Orlanda ve Spojených státech. Její sedmnáctiměsíční dcera údajně dává přednost máslu před běžnými sušenkami nebo křupkami. „Miluje ho. Pořád říká: ‚Máslo, máslo!‘,“ vypráví devětadvacetiletá matka. Nejraději má přitom máslo z Nového Zélandu za 11,99 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 250 korun.
Campbellová přiznává, že doma její nadšení nesdílí všichni. „Manžel si myslí, že je to divné a nechutné, takže někdy říkám: ‚Dám ti máslo, až tatínek odejde do práce.‘ Ale je mi jedno, co si myslí ostatní,“ směje se.
Internetová válka o máslo
Stejně jako řada jiných trendů ze sociálních sítí vyvolávají i „máslové děti“ silné reakce. Kritici označují krmení dětí samotným máslem za bizarní a potenciálně nebezpečné.
Tuky sice hrají u malých dětí klíčovou roli, protože podporují růst a vývoj a jsou hlavním zdrojem energie, zejména u kojenců do šesti měsíců. U plně kojených dětí tvoří tuky přibližně polovinu celkového energetického příjmu a zajišťují přísun vitaminů A a D, které jsou důležité pro imunitu a zdravý vývoj. „Pro děti je tuk nezbytný, ale je třeba ho podávat v rovnováze se všemi ostatními živinami,“ upozorňuje mluvčí americké Akademie výživy a dietetiky Amy Reedová.
Odborníci se shodují v tom, že malé množství másla v jídelníčku není problém – zpravidla se doporučuje půl až jedna čajová lžička másla denně, přidaná třeba do pyré. „Nechcete, aby malé dítě jedlo kostky másla jako svačinu. Pokud ho děti dostávají volně až do dvou let a pak náhle přestanou, vzniká jen zlozvyk,“ doplňuje Reedová.
Někteří odborníci pak varují před tím, aby děti máslo jedly samotné. „Máslo není určeno k tomu, aby se jedlo samotné. Snadno se rozmaže a může se dostat do dýchacích cest, zvlášť u dětí, které se teprve učí koordinaci při polykání,“ upozorňuje například pediatrička Amanda Furrová ze Zarminali Pediatrics.
Souhlasí, že máslo může být prospěšné pro vývoj dětského mozku, zároveň ale varuje před představou, že máslo může samo o sobě zázračně zlepšit spánek nebo trávení. Místo toho doporučuje sáhnout po avokádu, olivovém oleji nebo ořechových máslech.
Máslo by tak podle odborníků mělo především zůstat součástí pestré stravy. „Doporučujeme tuky rozložit do celého dne a kombinovat je s dalšími potravinami,“ radí Reedová.
Video: „Mít dítě přirozenou cestou je dar, nikoliv nárok,“ upozorňuje reprodukční lékařka Kateřina Veselá.
Zdroje: CNN, New York Post
