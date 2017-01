Malá šachistka s kouzelným hlasem poráží děti v šachu i zpěvu. Jezdí po světě a reprezentuje Česko

před 1 hodinou

Desetiletá temperamentní holčička Lucie Fizerová je jednou z laureátek Zlatého oříšku 2016 pro nejtalentovanější děti Česka. Ač patří mezi nejmenší a nejmladší, rozhodně ji nelze přehlédnout či přeslechnout. Loni se stala trojnásobnou mistryní republiky v šachu v nejmladší kategorii do deseti let, reprezentovala Českou republiku na světovém šampionátu v Saúdské Arábii či v Gruzii. Kromě toho se z několika tisíc dětí dostala mezi nejlepší desítku folklorních zpěváků a vyhrála s moderním zpěvem regionální soutěž. „Chci tady v šachách dál vyhrávat, abych mohla co nejvíce jezdit na mezinárodní turnaje. Tam se chci umisťovat stále výš a výš,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Lucie Fizerová.

Lucie Fizerová z Frýdku-Místku patřila na Zlatém oříšku 2016 k nejmladším a nejmenším. I tak jí ale bylo všude plno. Při tiskové konferenci si brala individuálně slovo, po tiskovce rozdávala rozhovory jako profesionálka, ačkoliv to byl její debut.

„Ach jo, to je šílenost, tyhle kamery!“ temperamentně si postěžovala, když ji ulovil další televizní štáb. Kdo dumal, kde několikanásobná mistryně České republiky v šachu bere tak zvučný hlas, toho nenechala dlouho na pochybách. Do kamery z fleku vystřihla nádhernou lašskou lidovku a prozradila, že zpívá a tančí ve folklorním souboru.

V roce 2016 ovládla coby účastnice nejmladší kategorie do deseti let mistrovství ČR v šachu, rapid šachu i soutěž družstev.

„Trénuju nejen samotnou hrou, ale po večerech cvičím nejrůznější úlohy a diagramy na počítači, věnuju se i hrám na logické myšlení a propočty,“ říká Lucka.

Čím to je, že všechny poráží? „Já ty šachy opravdu miluju, takže tím to asi je. A také díky rodičům, kteří mě v nich plně podporují. A díky mému trenérovi, který se mnou připravuje ty správné strategie.“

Přitom se k této královské hře dostala kuriózní náhodou. Když jí byly tři roky, vybírali si ve školce kroužky. „Zaujal mě ten název – ‚šachy‘. Říkala jsem si: ‚Ježkovy voči, co to je?!‘ A tak jsem se na ně přihlásila, hned od začátku mě chytly a už jsem u nich zůstala.“

Coby mistryně republiky reprezentuje Česko na světových šampionátech, na mistrovství Evropy či Evropské unie. „Nejprve jsem byla na mistrovství světa v Saúdské Arábii, to bylo o Vánocích, takže jsme tam s mamkou slavily Štědrý večer. Pak jsem reprezentovala v Gruzii, tam se mi to moc nepovedlo, protože jsem tam omdlela ve výtahu,“ usmívá se a líčí své nevšední zážitky jakoby nic.

Na dotaz, co se jí stalo a jak vše dopadlo, temperamentně líčí: „Jedna partie trvá na vrcholové úrovni čtyři až pět hodin. Takže jsem zkolabovala a odvezla mě rychlá. No takže jsem si prohlédla i gruzínskou nemocnici, opravdu velký zážitek. A pod práškama jsem dohrála zbytek turnaje. Upozorňuju, že pod pěkně hnusnýma práškama!“

V Česku hraje za Beskydskou šachovou školu, která patří k absolutní špičce. Nižší turnaje zkouší absolvovat třeba i v kategorii do čtrnácti let, tedy o dvě výše, než kam v deseti letech patřila.

Lucce se však nedaří jen v šachu. Zpívá a tančí ve frýdecko-místeckém folklorním souboru Ostravička, který založila její babička. Její kouzelný hlas ji už donesl do Top 10 zpěváků lidových písní v soutěži Zpěváček 2016, v níž v prvním kole soutěžilo tři tisíce dětí. Jelikož ovládá i moderní zpěv, zvítězila ve finále regionální pěvecké soutěže Talent Frýdek-Místek 2015 v kategorii do patnácti let. Coby desetiletá zde opět patřila k nejmladším. Mimochodem, právě tahle soutěž nastartovala v roce 2004 kariéru Ewy Farne.

„Ty jo, mně někdo odnesl jídlo!“ vykřikne najednou Lucka při rozhovoru a chce pronásledovat číšníka, jenž jí odnesl nedojedený talíř. „Do prčic!“ uleví si a pak už opět pokračuje v odpovídání na otázky.

„Volného času mi moc nezbývá, čtyřikrát týdně chodím na šachy, třikrát na Ostravičku a nedovedu si představit, že bych se něčeho musela vzdát, to teda ani náhodou!“

A jaké jsou její plány do budoucna? „Chci tady v šachu dál vyhrávat, abych mohla co nejvíce jezdit na mezinárodní turnaje. Tam se chci umisťovat stále výš a výš,“ klade si smělé cíle. A čím by chtěla v budoucnu být? „Já nevím, třeba právničkou, to je mi zatím fuk,“ uzavírá bezstarostně.

V deseti letech je Lucie Fizerová z Frýdku-Místku několikanásobnou mistryní republiky v šachu a českou reprezentantkou. Soupeře drtí i ve zpěvu. | Video: zlatyorisek.cz, Aktuálně.cz | 02:11

autor: Zuzana Hronová