Velká snaha o štěstí může vyvolat depresi, zjistili vědci. Lidé totiž potlačují emoce

Snažit se být za každou cenu šťastný může člověka paradoxně uvrhnout do depresivních nálad. Zjistili to autoři výzkumu, který sledoval mladé britské studenty. Ti, kteří kladli přehnaně vysoký důraz na štěstí, totiž současně častěji projevovali známky deprese.

Tým vědců, jejichž studie právě vyšla v odborném časopise Journal of Happiness a napsal o ní i britský list The Guardian, zkoumal 151 studentů převážně ženského pohlaví. Ti vyplňovali internetové dotazníky zjišťující, jak moc si cení pocitů štěstí, do jaké míry se nechávají unášet svými emocemi a jak snadno se od nich naopak dokážou oprostit.

Dotazníky současně obsahovaly otázky testující přítomnost depresivních symptomů a z výsledků vyplynulo, že tyto příznaky byly silnější zejména u respondentů, kteří na štěstí kladli enormní důraz. Tito lidé totiž podle vědců bývají v případě životních nesnází příliš emotivní a jen těžko dovedou své myšlenky a zkušenosti nahlédnout střízlivějším pohledem.

"Když pocitům štěstí přikládáte přílišnou váhu, stáváte se přecitlivělými vůči svým emocím a nedaří se vám je regulovat tak, abyste si je příliš nebrali. Přijde mi fascinující, že právě lidé, kteří nejvíc chtějí být šťastni, nakonec šťastni vůbec nejsou," uvedla pro The Guardian spoluautorka studie Julia Vogtová z univerzity v Readingu.

Ve vztahu mezi vysokým důrazem na štěstí a depresivními symptomy podle ní hraje důležitou roli i popírání emocí. "Potlačování, při němž se pokoušíte za každou cenu myslet na něco jiného, nikdy není vhodnou strategií, jak se s nepříznivými pocity vyrovnat," doplnila Vogtová.

Ta společně se svými kolegy následně výzkum rozšířila o dalších 299 účastníků a do dotazníků přidala i otázky zjišťující symptomy mánie, aby zjistila, jestli se zjištěná souvislost ještě výrazněji neprojevuje u lidí s bipolární poruchou. Ukázalo se, že vztah mezi důrazem na štěstí a příznaky deprese nemusí přímo záviset na tom, jestli člověk prožívá mánie.

Přestože se souvislost mezi důrazem na štěstí a depresivními symptomy objevovala u studentů různých národností, nejsilnější byla u rodilých Britů, což podle autorů napovídá, že závisí na konkrétní kultuře.

"Zjistili jsme, že studenti pocházející ze Západu si štěstí spojují spíše s kariérním vzestupem než s pomocí druhým nebo s trávením času s rodinou a přáteli, což byly asociace zmiňované studenty původem z východní Asie. Zdánlivě drobné věci přitom lidem přinášejí štěstí daleko více než plnění cílů v oblasti kariéry," uzavřela Vogtová.

