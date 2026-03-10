Přeskočit na obsah
Benative
10. 3. Viktorie
Vrah ze zastávky: Levi Bellfield nenáviděl ženy, přesto se chtěl za mřížemi ženit

Dan Poláček
Alžběta Staňková, redaktorka magazínu Aktuálně
Dan Poláček
Alžběta Staňková, redaktorka magazínu Aktuálně
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Bývalé partnerky ho všechny popisovaly jako přes kopírák. Nejprve byl Levi Bellfield pozorný, později se ale jeho chování změnilo na velmi toxické. K ženám měl přezíravý vztah a každé odmítnutí si vyložil jako osobní urážku. Možná právě to ho později dovedlo až ke spáchání hned několika závažných zločinů.

Z příležitostného zloděje násilníkem

Levi Bellfield na archivním portrétu, pořízeném před jeho odsouzením za sérii útoků v jihozápadním Londýně na počátku 2000s.
Levi Ballfield měl celkem jedenáct potomků s pěti různými ženami. Jeho bývalé partnerky později vypověděly, že se k nim měl během soužití chovat hrubě a majetnicky.Foto: SWNS / Profimedia

V průběhu let se Levi Bellfield živil všelijak - pracoval jako noční vrátný, vyhazovač a provozoval také odtahovou službu. Díky tomu znal každou ulici ve West Draytonu, což je předměstí Londýna a také další okolní obce. A právě v této lokalitě také postupně spáchal množství zločinů.

Že roste pro šibenici, bylo přitom jasné již od jeho dětství. Ještě jako chlapec měl oplétačky se zákonem kvůli krádežím, později skončil v poutech kvůli napadení veřejného činitele a nakonec si odseděl rok ve vězení, protože spáchal několik krádeží a vážných dopravních přestupků.

