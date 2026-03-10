Bývalé partnerky ho všechny popisovaly jako přes kopírák. Nejprve byl Levi Bellfield pozorný, později se ale jeho chování změnilo na velmi toxické. K ženám měl přezíravý vztah a každé odmítnutí si vyložil jako osobní urážku. Možná právě to ho později dovedlo až ke spáchání hned několika závažných zločinů.
Z příležitostného zloděje násilníkem
V průběhu let se Levi Bellfield živil všelijak - pracoval jako noční vrátný, vyhazovač a provozoval také odtahovou službu. Díky tomu znal každou ulici ve West Draytonu, což je předměstí Londýna a také další okolní obce. A právě v této lokalitě také postupně spáchal množství zločinů.
Že roste pro šibenici, bylo přitom jasné již od jeho dětství. Ještě jako chlapec měl oplétačky se zákonem kvůli krádežím, později skončil v poutech kvůli napadení veřejného činitele a nakonec si odseděl rok ve vězení, protože spáchal několik krádeží a vážných dopravních přestupků.
První oběť ještě nebyla ani dospělá
Teprve třináctiletá Amanda Jane „Milly“ Dowlerová opustila 21. března roku 2002 vlakové nádraží Walton-on-Thames na předměstí Londýna a následně se po ní slehla země. Její tělo se podařilo najít až po dlouhých šesti měsících, a to v přírodní lokalitě Yateley Heath Woods, která se nachází přibližně 40 kilometrů od místa dívčina zmizení.
Než ale bude její násilná smrt spojena s Levim Bellfieldem, uplyne dlouhých osm let. V okamžicích bezprostředně po smrti Milly ho nikdo ani náznakem nepodezíral.
Další ženu si vytipoval na zastávce
Marsha Louise McDonnellová vystoupila 4. února roku 2003 z autobusu číslo 111, a to na zastávce Percy Roads v Hamptonu - jen nedaleko od svého domova. Tam ale devatenáctiletá dívka již nedošla.
Krátce poté ji napadl neznámý útočník, který ji několikrát silně uhodil do hlavy tupým předmětem. Ve zuboženém stavu si jí všimli kolemjdoucí, kteří přivolali pomoc. Po několika dnech ale mladá žena svým zraněním v nemocnici podlehla.
Ani tento zločin nikdo nejprve nespojoval s Bellfieldem. Ten se přitom jen šest dní po zmíněném incidentu zbavil svého nového auta, které si pořídil pouhých pět měsíců předtím.
Smyčka se stahuje
V roce 2004 se odehrál další násilný incident, který tentokrát vytipovaná oběť přežila. Kate Sheedy srazil neznámý muž záměrně autem, když poblíž průmyslové zóny v Isleworthu přecházela silnici. Strávila sice dlouhé týdny v nemocnici, ale nakonec se zotavila a byla policii schopná popsat vůz pachatele - bílou dodávku Toyota s černými skly a ulomeným zrcátkem. Levi Bellfield v inkriminované době vlastnil právě takový vůz.
O několik měsíců později přišla o život dvaadvacetiletá francouzka Amélie Delagrange, která byla na návštěvě v Anglii. Vážně zraněnou ji našli kolemjdoucí v Twickenham Green, krátce po převozu do nemocnice zemřela.
Již během prvního dne vyšetřování přišli policisté na to, že její případ může mít spojitost se smrtí Marshy McDonnellové a možná i s útokem na Kate Sheedy.
Doživotí pro vraha
Dva měsíce po poslední vraždě se kriminalisté na Bellfielda zaměřili, a to z několika důvodů. Rozhodující bylo zejména svědectví Kate Sheedy, která po útoku popsala vůz. Podobné auto popisovali také svědci z ostatních případů, kromě toho se podařilo díky signálu z mobilního telefonu prokázat, že se v osudné okamžiky Levi Bellfield pohyboval na podobných místech.
Muži zákona ho zatkli v listopadu roku 2004 a přestože se dlouho neměl k přiznání, podařilo se ho uznat vinným z vražd Marshy McDonnellové, Amélie Delagrange i útoku na Kate Sheedy. Za své skutky, které byly nejen brutální, ale také sexuálně motivované, odešel od soudu s rozsudkem doživotního trestu odnětí svobody.
Případ zavražděné Milly provázel mediální skandál
Vraždu teprve třináctileté Milly „přišila“ policie Bellfieldovi teprve v roce 2011 a jedním z klíčových důkazů mělo být svědectví jeho spoluvězně, kterému se údajně k činu přiznal. Za to dostal ještě druhý doživotní trest navíc, a to bez možnosti podmínečného propuštění.
Případ Milly provázel velký mediální skandál. Krátce po jejím zmizení se novináři z deníku News of the World nabourali do hlasové schránky jejího telefonu, aby získali více třaskavých informací. To vedlo nejen telefonního operátora, ale především dívčinu rodinu k mylnému názoru, že děvče stále ještě může být naživu. Poté, co tato znepokojivá informace vyšla najevo, ukončil zmíněný list po 168 letech svou činnost.
Může mít Levi Bellfield více obětí?
Znepokojivé je, že se dodnes někteří kriminalisté domnívají, že Levi Bellfield může mít zločinů na svědomí daleko více. Již před vraždou Milly se totiž choval k ženám násilně, bil své expartnerky a dokonce několik náhodně vybraných žen napadl na ulici.
Podle policie měl navíc jednu velmi zvláštní zálibu, ve své bílé dodávce s oblibou pronásledoval ženy v ulicích předměstí Londýna a dokonce si vedl jakýsi „seznam hněvu“, na kterém figurovaly veškeré ženy, které se na něj byť jen křivě podívaly. Jeho útoky byly ale nejspíš motivované zcela náhodnými výbuchy agrese - právě tato náhodnost mohla být důvodem, proč několik let detektivy nenapadlo jednotlivé případy spojovat.
Ve vězení se Bellfield chtěl oženit
Levi Bellfield je dodnes za mřížemi. Svůj trest si odpykává ve věznici HM Prison Frankland a zdá se, že u něj došlo hned k několika významným životním změnám.
Navzdory uvěznění si dokázal najít partnerku. Nejprve si s ní dva roky pouze dopisoval, poté ho ale začala pravidelně navštěvovat. V roce 2022 ji dokonce požádal o ruku, formální sňatek mu ale úřady nakonec neschválily. Krátce předtím totiž vešel ve Velké Británii v platnost zákon, podle kterého jsou sňatky za mřížemi pro pachatele těch nejhorších trestných činů zapovězené.
Během zpytování svědomí na cele také Levi Bellfield našel víru. V roce 2023 oznámil, že konvertoval k islámu, načež si nechal oficiálně změnit jméno na Yusuf Rahim.
Zdroje: Independent.co.uk, BBC.com
