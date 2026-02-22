KVÍZ: Kosa pozná každý. Troufnete si i na další hosty u krmítka?

Někteří ptáci šplhají po kmenech hlavou dolů, jiní si silným zobákem poradí i s tvrdým ořechem. Další zpívají tak krásně, až se přívlastek dostal do jejich jména. Poznáte, jací opeřenci vám létají ke krmítku?
Tajná mise Západu pomáhá Ukrajině víc, než se čekalo. Nejde jen o ochranu nebe
Ukrajinská armáda čelí krizi, kterou nezpůsobily jen ruské rakety. Vnitřní systém rozkládá „sovětština“ – kultura lží a strachu, za niž se platí životy. Naději na obrat přináší nasazení moderních amerických stíhaček F-16 s elitními západními piloty. Ti v kokpitech nahrazují chybějící zkušenosti a střeží nebe nad Kyjevem podobně jako kdysi legendární Létající tygři bránili Čínu před Japonci.
Další bitka v NBA. Basketbalista Memphisu šel pomstít "podpásovku" soupeře
V závěru jasné výhry Miami nad Memphisem se do sebe pustili Scotty Pippen junior a Myron Gardner. Oba byli vyloučeni.
Vtipy pod pěti kruhy: od zpívání na můstku po randění
Na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo nešlo jen o sportovní výsledky, ale odehrálo se i hodně vtipných momentů.
Divín byl krasobruslařským králem Evropy a získal olympijské stříbro
Před 90 lety začal příběh krasobruslaře, jenž se stal králem Evropy a získal olympijské stříbro.
ŽIVĚ16. den ZOH: Vonnová ukázala snímky, z nichž mrazí. Zveřejnila rentgen zlomené nohy
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.