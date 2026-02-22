Přeskočit na obsah
Benative
22. 2. Petr
KVÍZ: Kosa pozná každý. Troufnete si i na další hosty u krmítka?

Linda Veselá

Někteří ptáci šplhají po kmenech hlavou dolů, jiní si silným zobákem poradí i s tvrdým ořechem. Další zpívají tak krásně, až se přívlastek dostal do jejich jména. Poznáte, jací opeřenci vám létají ke krmítku?

Zdroje: Ptačí hodinka, ČSO, Naši ptáci

Zatímco pěchota bojuje s dědictvím minulosti, nebe nad Kyjevem střeží technologie budoucnosti. Podle informací webového portálu Intelligence Online vznikla v nejpřísnějším utajení mezinárodní jednotka pilotů stíhaček F-16. Snímek je ilustrační.

Tajná mise Západu pomáhá Ukrajině víc, než se čekalo. Nejde jen o ochranu nebe

Ukrajinská armáda čelí krizi, kterou nezpůsobily jen ruské rakety. Vnitřní systém rozkládá „sovětština“ – kultura lží a strachu, za niž se platí životy. Naději na obrat přináší nasazení moderních amerických stíhaček F-16 s elitními západními piloty. Ti v kokpitech nahrazují chybějící zkušenosti a střeží nebe nad Kyjevem podobně jako kdysi legendární Létající tygři bránili Čínu před Japonci.

