Na první pohled nenápadný šedý pták, kterého snadno přehlédnete v hustém keři. Jakmile ale otevře zobák, je jasno. Flétnový, překvapivě silný zpěv se rozlije zahradou nebo lesním podrostem a jaro je oficiálně tady. Ptákem roku 2026 se stala pěnice černohlavá – a symbolicky tak usedá na pomyslný trůn v roce, kdy Česká společnost ornitologická slaví sto let existence.
Pěnice černohlavá, lidově černohlávek, je o něco menší a štíhlejší než vrabec. Svrchu je tmavě šedá, zespodu světle olivově šedá. Jejím rozpoznávacím znamením je výrazná „čepička“ na temeni: samci ji mají uhlově černou, samice a mladí ptáci skořicově hnědou. Právě podle ní dostal druh své jméno.
„Pěnice černohlavá je příkladem druhu, který se dokázal dobře přizpůsobit změnám prostředí. Z původních křovin v lesích a v polních remízech snadno pronikla i do parků, zahrad a městské zeleně. Její přizpůsobivost přispívá k tomu, že se jí daří,“ vysvětlil ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.
Od 80. let minulého století, kdy se ptáci začali systematicky sčítat, se její populace ztrojnásobila, a to jak v Česku, tak po celé Evropě. „V Česku s počtem 1,5 až 2 miliony hnízdních párů patří do první pětice nejpočetnějších druhů,“ dodal Vermouzek. V Evropě se počet hnízdních párů pohybuje mezi 41 a 65 miliony.
Méně zkušení pozorovatelé si ji mohou splést se sýkorou babkou nebo lužní, i ony totiž mají tmavou čepičku. Rozdíl je ale patrný: u pěnice sahá čepička jen k hornímu okraji oka, zatímco u sýkor překrývá celé oko a doplňuje ji výrazný černý „podbradek“. Ještě jistější než vizuální určování je poslech. Zpěv pěnice patří k nejkrásnějším mezi našimi pěvci.
„Zcela po právu ji řadíme mezi naše nejlepší zpěváky. Samci se nejčastěji ozývají z křovin a do svého zpěvu často začleňují motivy dalších druhů, například kosa černého, pěnice slavíkové nebo slavíka obecného,“ popsal Vermouzek. Kromě melodického zpěvu je podle něj pro černohlávka typický i zřetelný, tvrdý kontaktní hlas ‚tek-tek‘ připomínající škrtání oblázků o sebe.
Stoletý příběh a pták z loga
Právě pěnice černohlavá také zdobí logo ČSO. Její volba proto není náhodná. Organizace, která od roku 1926 chrání a zkoumá ptáky a popularizuje ornitologii, si jubileum připomíná druhem, jenž ji provází doslova ve znaku. Na pomyslném trůnu střídá loňského držitele titulu – konipasa horského.
Pěnice v Česku vždy tráví zhruba půl roku – přilétá na konci března a v září většina populace míří do zimovišť ve Středomoří. „Někteří jedinci se pokoušejí ojediněle přezimovat i ve střední Evropě. Známým zimovištěm se stal zámecký park v Lednici na Břeclavsku, kde ornitologové od 60. let každoročně hlásí pozorování několika zimujících jedinců,“ zmínila Alena Klvaňová z ČSO. S čím dál teplejšími zimami je podle ní pravděpodobné, že budeme v Česku vídat pěnice v zimě častěji.
Přestože populace pěnice černohlavé neklesá, čelí vážné hrozbě na migračních trasách a zimovištích. Ve Středomoří jsou tažní ptáci stále ilegálně loveni – do sítí i na lep. Právě pěnice patří k nejčastějším obětem pytláků na Kypru, Maltě či v Itálii. Každoročně tak může zahynout až 1,8 milionu jedinců. ČSO proto chce v rámci kampaně Pták roku 2026 upozornit i na tuto praxi a podpořit snahy partnerských organizací sdružených v BirdLife International o její zastavení.
Pomoc ale nezačíná jen na jihu Evropy. Pěnicím prospívá pestrá, živá krajina. Během hnízdění potřebují dostatek hmyzu, kterým krmí mláďata. Pomoci může omezení pesticidů, ponechání části zahrady neposečené či vytvoření úkrytů – třeba hromady listí nebo větví.
Důležité jsou také keře a stromy poskytující kryt i potravu. Pěnice ocení plody bezu, střemchy, tisu nebo rybízu. Právě v hustých keřích, metr nad zemí, si staví hnízdo a vyvádí mláďata.
Video: Z české přírody mizí ptáci. Na vině je příliš intenzivní zemědělství, říká ornitolog
Zdroj: autorský text
Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Napovídá tomu stav konfliktu, soudí expert
Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací. Petráš to řekl ČTK, v rozhovoru zhodnotil čtyři roky konfliktu na Ukrajině.
Horor na ledové ploše. Ostří soupeřky rychlobruslařku srazilo k zemi, na ledě byla krev
Polská závodnice na krátké dráze Kamila Sellierová přijela na zimní olympiádu se srdcem bojovnice a hlavou plnou snů o historickém výsledku.
Venezuela pod tlakem USA udělila amnestii 379 politickým vězňům. Další ale ještě drží za mřížemi
Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. V pátek večer to podle agentury AFP oznámil poslanec, který je autorem zákona o amnestii schváleného den předtím. Vláda prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové jedná pod tlakem Spojených států. Přijetí zákona přislíbila po sesazení a zajetí někdejšího prezidenta Nicoláse Madura, připomněla AFP.
Poklady v dětských pokojích: kartička Pokémona stojí miliony, jak poznat tu vzácnou?
Kartičky s kreslenými příšerkami frčely v devadesátých letech a dnes jsou mezi dětmi opět v kurzu. Se spolužáky si je vyměňují o přestávce a jejich hodnotou se často nezabývají. Mohou mezi nimi ale být i opravdu cenné kousky. Nejdražší kartička Pokémon se nedávno prodala za astronomickou částku.
Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý
Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení avizovaného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude podle něj platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, například na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters.