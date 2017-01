Nejdepresivnější den v roce je tu. Psycholog, který ho na zakázku vymyslel, proti němu teď "bojuje"

před 1 hodinou

Příběh britského psychologa Cliffa Arnalla je skutečně pozoruhodný. Na žádost cestovní kanceláře Sky Travel, které vždy v lednu klesal zájem klientů o přímořské dovolené, pavědeckou formulkou vypočítal, že právě na třetí lednové pondělí v lednu (letos 16. ledna) připadá nejdepresivnější den v roce. Doporučil odlet za sluncem k moři. Arnall se dávno ke svému podvodu přiznal, "Blue Monday" však již 12 let žije svým životem. Některá média mluví o psychologovi jako o napraveném hříšníkovi, jenž se nyní zasazuje o zrušení nejsmutnějšího dne. Má to však jeden velký háček.

Psycholog Cliff Arnall pracuje jako životní kouč a odborník, který radí, jak být šťastný. Příběh "obchodníka se štěstím" je skutečně pozoruhodný, zvláště vysokou mírou jednání bez skrupulí.

Vše začalo v roce 2005, kdy si britská cestovní kancelář Sky Travel lámala hlavu s tím, jak oživit každoroční lednový propad zájmu o přímořské dovolené. Sehnala proto psychologa Cliffa Arnalla a povýšila ho na "psychologa na Cardiff University".

Jak upozorňuje jeden ze skutečných vědců z cardiffské univerzity, psychiatr Dean Burnett, Arnall nikdy zaměstnancem této vysoké školy nebyl ani se zde nepodílel na žádném výzkumu. Pouze se párkrát objevil jako lektor na zdejší univerzitě třetího věku. To byl podvod číslo jedna.

Druhý "majstrštyk" Arnall s cestovkou předvedli, když vytvořili tiskovou zprávu založenou na psychologově pavědeckém vzorečku, který operoval s pojmy jako počasí, dluhy, plat, čas od uplynutí Vánoc nebo čas od nedodrženého novoročního předsevzetí. "Vypočítal", že nejdepresivnějším dnem v roce je třetí lednové pondělí, a nazval ho "Blue Monday". Letos přichází na 16. ledna.

Jedním dechem nezapomenul dodat, že nejúčinněji lze s těmito depresemi bojovat na dovolené u moře, což nedává úplně smysl, když "zázračný vzoreček" operuje s pojmy dluh a měsíční plat. Nicméně smysl je asi to poslední, co by v tom měl člověk hledat, šlo o cílenou PR "kachnu".

Pojem Blue Monday se uchytil, ačkoliv Cliff Arnall již dávno veřejně přiznal, že s vzorečkem na výpočet nejsmutnějšího dne přišel na objednávku cestovní kanceláře. Média každý rok třetí pondělí v lednu přijdou s křiklavým titulkem "Nejdepresivnější den v roce je tu" a se sérií užitečných rad, jak se nejlépe bránit depresím.

Některá média na konci článku dodají, že Blue Monday není až tak vědecký termín. Jiná zase líčí psychologa Arnalla jako napraveného hříšníka – nejenže se ke svému podvodu přiznal, ale navíc ještě začal bojovat za zrušení "Modrého pondělí".

Napravený hříšník? Ne tak docela

Jak se to s napraveným hříšníkem ve skutečnosti má? Na svém twitterovém profilu má skutečně uvedeno "autor vzorce Blue Monday, aktivista zasazující se o potlačení Blue Monday".

Jenže jeho iniciativu #StopBlueMonday nemusíme striktně chápat tak, že chce tento den zrušit, nýbrž se dá vykládat i tak, že chce potlačit jeho účinky. Podobně rozpolceně vyznívá i stejnojmenné dojemné video, v němž Cliff líčí, že už nechce, aby tenhle lednový den lidé prosmutnili a soužili se, neboť je přece Blue Monday.

Chce, aby byli veselí, aby to byl i den svateb, početí, porodů, oslav a dalších šťastných okamžiků, když vzápětí mořská vlna spláchne nápis na písečné pláži "Blue Monday" a objeví se reklamní banner "Kanárské ostrovy – prostor pro život".

Ostatně Arnall se se svou cedulí #StopBlueMonday fotí nejčastěji na pláži a i na svém twitterovém účtu má zprávu "Zachovejte klid a zastavte Modré pondělí na Kanárských ostrovech".

autor: Zuzana Hronová