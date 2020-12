Italskou vládu roztrpčil název německé pizzerie. Odkazuje na mafiánské praktiky

Pojmenování německé pizzerie Falcone & Borsellino po dvou sicilských soudcích zavražděných mafií rozladilo italskou vládu, která to považuje za urážku dlouholetého boje proti organizovanému zločinu. Na zdech visí například fotografie z filmu Kmotr a jídelní lístky jsou prostřílené kulkami. Vlastník pizzerie uvedl, že ji hodlá přejmenovat, a omluvil se.

Podle deníku The Times majitelé restaurace Falcone & Borsellino ve Frankfurtu nad Mohanem ve svém podniku použili portréty soudců a zároveň zákazníky lákají na výzdobu spojenou s mafiánskou tematikou. Na zdech tak visí například fotografie z filmu Kmotr a jídelní lístky jsou prostřílené kulkami.

Kvůli pojmenování restaurace se obrátila na německý soud sestra Giovanniho Falconeho, který byl zavražděn sicilskou mafií Cosa nostra v roce 1992. Podle ní majitelé poškodili dobré jméno rodiny. Soud ale v listopadu žalobu zamítl s tím, že pověst Marie Falconeové žádnou újmu neutrpěla.

"Německý soud rozhodl, že si (oba soudci) nezaslouží žádnou ochranu … jako kdyby mafie byla jen hra nebo zábava, jako by to byla jen vzdálená vzpomínka, které se teď můžeme zasmát. To ale není pravda," napsal na svém Facebooku italský ministr zahraničí Luigi Di Maio.

Společnost vlastnící podnik se omluvila a pizzerii hodlá přejmenovat

Italské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že zahájí komunikaci s německými úřady a pokusí se jim vysvětlit, proč celou věc považuje za velice citlivou. Italské velvyslanectví v Berlíně vyjádřilo hlubokou lítost, že jména obou mužů byla využita pro "komerční projekt, který banalizuje organizovaný zločin".

Falconeová s majiteli restaurace vůbec nekomunikovala a rovnou se obrátila na soud. Společnost, která podnik vlastní, ale navzdory verdiktu uvedla, že hodlá pizzerii přejmenovat, a omluvila se.

"Nikdy nebylo naším úmyslem pojmenováním restaurace zlehčovat organizovaný zločin, glorifikovat mafii nebo zranit city rodinných příslušníků soudců Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina nebo nevinných obětí mafie," uvedla firma Pratolina ve svém prohlášení.

Soudce Falcone vedl tvrdý boj s italskou mafií. V roce 1984 se mu podařilo přesvědčit jednoho z jejích vysoko postavených členů Tommasa Buscettu ke spolupráci s vyšetřovateli, což umožnilo první "maxiproces" s italskou mafií (1986-1992). Obžalováno v něm bylo 475 lidí, na 340 bylo nakonec odsouzeno, z toho dvě desítky na doživotí.

Falcone a jeho nástupce Paolo Borsellino se v roce 1992 stali oběťmi dvou atentátů, při nichž zemřelo i několik dalších lidí, včetně Falconeho manželky.