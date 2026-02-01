Kunratický les je rozlohou sice malý a nachází se uprostřed hlavního města, zdá se ale, jako by nejrůznější násilníky a zabijáky přímo magicky přitahoval. Historie pamatuje velké množství vražd, napadení i podivných událostí, ke kterým došlo právě v nevelkém pražském lese.
Vraždy a násilí téměř na každém kroku
Kunratický les, kterému se také někdy nesprávně říká Krčský, se nachází na pomezí katastrálních území Krči, Michle, Kunratic a Chodova. Prakticky ze všech stran je obklopen panelovými sídlišti, nejen pro zdejší obyvatele je tak oblíbeným místem, kam se vydat na procházku. Bohužel ale neláká pouze ty, kdo hledají klid a přírodu uprostřed ruchu velkoměsta. Cestu sem již desetiletí nachází vrazi, násilníci i lidé, kteří chtějí skoncovat se životem. Na necelých třech kilometrech čtverečních tak došlo k pozoruhodnému množství zločinů.
Ruka smrti zde zasáhla už ve středověku
Svou oázu klidu našel v Kunratickém lese král Václav IV., který rád trávil čas na Novém Hrádku, ze kterého dnes již zbývají pouze rozvaliny. A právě tam také podle dobových pramenů zemřel. Příčina jeho smrti je ale dodnes nejasná a ani odborníci se neshodnou, co přesně krále připravilo o život. Nejrozšířenější teorie mluví o infarktu, mozkové mrtvici nebo epileptickém záchvatu. Některé legendy také spekulovaly o tom, že mohl být otráven, pravdu se ale nejspíš už nikdo nedozví.
Prodavač nožů vraždil z nešťastné lásky
První dobře zdokumentovaný případ vraždy se v Kunratickém lese odehrál již v 19. století a podrobně o něm informoval list Národní politika. Čtyři rány z revolveru připravily o život teprve jednadvacetiletou Terezu Hezumovou, která byla manželkou vinárníka. Zbraň do ruky vzal Salih Aga Sofrodzia, který se živil jako podomní prodejce nožů a přátelil se s mužem své oběti. Do Terezy se zamiloval, ta ale jeho city neopětovala. Proto se Salih uchýlil ke lsti a vylákal mladou ženu na procházku do Kunratického lesa, kde ji před její teprve rok a půl starou dcerou čtyřikrát postřelil. O život v nemocnici bojovala několik dní, tehdejší medicína ji ale zachránit nedokázala.
Les oběšenců
Na první pohled zapadlý pražský lesík se pro řadu nešťastníků stal místem, kde dobrovolně ukončili svou pozemskou pouť. Mezi lety 1900 a 1930 zde policie zaznamenala neobvyklé množství sebevražd, kterých se odehrály desítky. Naprostá většina z dotyčných sebevrahů zvolila smrt oběšením.
Karafiáty pro mrtvou milenku
Jen nedaleko Kunratického lesa bydlel jistý Jan Louša, který udržoval poměr s Annou Seidlovou. V polovině třicátých let mu ale uprostřed léta milenka oznámila, že je mezi nimi konec. Zhrzený muž se s tím nedokázal vyrovnat, a tak Annu nejprve uhodil a poté uškrtil drátem. Následně ho ale začalo trápit svědomí, proto koupil kytici karafiátů a tělo mrtvé milé jimi pokryl. Poté napsal dopis na rozloučenou a odebral se do lesa, kde se pokusil oběsit. Těžko říci, kde udělal chybu, ale v každém případě se mu to nepodařilo. Na stejném místě ho pak ještě téhož dne zatkla policie.
Zabil obchodnici, potom obrátil zbraň proti sobě
O několik let dříve došlo v Kunratickém lese k jinému zločinu. Jednoho chladného únorového dne zde zemřela obchodnice Amálie Chobotová. S hledáním jejího vraha policie příliš mnoho práce neměla. Dotyčný muž, František Holý, totiž nejprve zastřelil ženu a poté i sebe. Jejich těla proto muži zákona našli ležet vedle sebe.
Známý Františka Mrázka zahynul u restaurace
O lesní restauraci U krále Václava IV. se povídá, že stojí na místě, kde se za vlády zmíněného panovníka nacházel hostinec. Zda je to pravda, nebo jen povídačka, nikdo netuší. Jisté ale je, že jen nedaleko došlo v roce 2006 k vraždě. Podnikatel Jiří Kubík zemřel jen krátce poté, co došlo k zastřelení známého mafiána Františka Mrázka. Zajímavostí je, že Mrázek přišel o život na parkovišti, které leží jen o pár kilometrů dál. Pachatel je dodnes neznámý, pravděpodobně šlo ale o nájemného vraha.
Taxikář v Dolnomlýnském rybníku
Jedné srpnové noci roku 2009 vyjížděla policie k Dolnomlýnskému rybníku v jižní části Kunratického lesa. Na místě vzplanulo auto, bylo ale zřejmé, že o nešťastnou náhodu pravděpodobně nepůjde. Toto podezření se potvrdilo poté, co detektivové objevili ve vodě tělo zastřeleného taxikáře. Pozdější vyšetřování určilo jako pachatele bezdomovce Luboše Miku, který se k chladnokrevné vraždě uchýlil pro peníze. Tento případ si nejspíš vybaví milovníci kriminálek, protože se objevil ve druhé řadě seriálu Případy 1. oddělení.
Uřezané ruce v potoce
Když se v zimě vypravíte na procházku do lesa, čekáte, že narazíte maximálně na srnu. V prosinci roku 2011 ale čekalo velmi nepříjemné překvapení na výletníka, který na břehu potoka v Kunratickém lese natrefil na pár uřezaných lidských rukou. Podle některých zdrojů byly končetiny svázané drátem a někdo je odřízl v oblasti zápěstí. Místo propátrali potápěči z policejního sboru, nic dalšího ale nenašli. Některé části těla, pocházející ze stejné oběti, ale vyšetřovatelé objevili na jiných místech v Praze. Identita ženy, kterou neznámý pachatel doslova rozporcoval, zůstává dodnes neznámá. Víme o ní pouze to, že byla ve středním věku a měla zrzavé vlasy.
Šílený maniak se sekerou
K zatím poslednímu incidentu došlo v Kunratickém lese relativně nedávno. Předloni zde na začátku roku agresivní muž ohrožoval nejméně dva lidi. Jeden z nich, jednasedmdesátiletý senior, poté musel vyhledat lékařskou pomoc kvůli otevřenému zranění hlavy. Policie mladého agresora po několika dnech dopadla a ukázalo se, že na svědomí toho má mnohem víc. Přiznal se totiž také k útoku na ženu s kočárkem v pražských Hostavicích, na kterou vytáhl sekeru a stál také za vraždou muže u Kyjského rybníka. Ke všem napadením došlo v rozmezí několika dní. Během vyšetřování vyšlo najevo, že útočník je velmi vážně duševně nemocný, a tak místo do vězení putoval do psychiatrické nemocnice. Nedávno se ale opět dostal do hledáčku médií, neboť se do léčebny nevrátil poté, co měl povolenou vycházku. Kvůli tomu se jím nyní znovu zabývá soud.
