Benative
1. 2. Hynek
Magazín

Na třech kilometrech čtverečních se vraždí na každém kroku. Kunratický les láká zločince desítky let

Dan Poláček
Dan Poláček
Alžběta Staňková,Dan Poláček,Redakce Magazín

Kunratický les je rozlohou sice malý a nachází se uprostřed hlavního města, zdá se ale, jako by nejrůznější násilníky a zabijáky přímo magicky přitahoval. Historie pamatuje velké množství vražd, napadení i podivných událostí, ke kterým došlo právě v nevelkém pražském lese.

Vraždy a násilí téměř na každém kroku

Kunratický les má jen necelé tři kilometry čtvereční. Na tomto nevelkém prostoru ale již mnohokrát tekla krev.
Kunratický les má jen necelé tři kilometry čtvereční. Na tomto nevelkém prostoru ale již mnohokrát tekla krev.

Kunratický les, kterému se také někdy nesprávně říká Krčský, se nachází na pomezí katastrálních území Krči, Michle, Kunratic a Chodova. Prakticky ze všech stran je obklopen panelovými sídlišti, nejen pro zdejší obyvatele je tak oblíbeným místem, kam se vydat na procházku. Bohužel ale neláká pouze ty, kdo hledají klid a přírodu uprostřed ruchu velkoměsta. Cestu sem již desetiletí nachází vrazi, násilníci i lidé, kteří chtějí skoncovat se životem. Na necelých třech kilometrech čtverečních tak došlo k pozoruhodnému množství zločinů.

