Beze změny. Českého slavíka opět získali Farna, Ztracený, Kabát a Calin

V hudební anketě Český slavík stejně jako vloni zvítězili zpěváci Ewa Farna s Markem Ztraceným, skupina Kabát a raper Calin. Ztracený uspěl také v kategorii nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls, kde bodoval se skladbou Ta bílá ti sluší, věnovanou všem novomanželům. Objevem roku se stal Sofian Medjmedj.

Už dopředu pořadatelé oznámili, že do síně slávy letos vstoupí Marta Kubišová. Slavnostní udílení cen se konalo tento pátek večer v pražském Foru Karlín.

Kategorii zpěvaček stejně jako loni ovládla jedenatřicetiletá Ewa Farna, která se s nejvyšším počtem hlasů stala i Absolutním slavíkem. Druhá byla Lucie Bílá, třetí pak Monika Absolonová. Ani v těchto případech se pořadí oproti loňsku nezměnilo. Farna v děkovné řeči ocenila svoji kapelu a pozvala fanoušky na koncert do pražského Edenu. "Hrála jsem před Edem Sheerenem, mám chuť na Eden," zažertovala.

Kapela Kabát také obhájila loňské prvenství. Pro cenu si členové osobně nepřišli. V zaslané zdravici zpěvák Josef Vojtek vysvětlil, že skupina si dala volno po ukončené sérii koncertů nazvané Po čertech velký turné 2024. Druzí v pořadí skončili Chinaski, na třetí místo se z loňského stříbrného posunuli Mirai.

Nejlepším hudebníkem se zaměřením na hip hop či rap se stejně jako loni stal Calin. Ocenění osobně nepřevzal, diváky pozdravil přes video z koncertu v pražském klubu SaSaZu. "Ta cena určitě neznamená, že bych byl nejlepší v rapu, určitě neznamená to, že bych udělal nějaký neskutečný počin tenhle rok, ale znamená, že mám skvělé fanoušky," vzkázal. Druhé místo rovněž obhájila hudební skupina ATMO Music, bronzovou pozici obsadil raper Viktor Sheen.

Českého slavíka v kategorii zpěváků si odnáší Marek Ztracený, jenž anketu popularity ovládl počtvrté. Zlatého slavíka mu předala americká zpěvačka LP. Oceněný řekl, že letošní trofej považuje za nejhodnotnější, protože tentokrát své fanoušky nevyzýval, aby mu posílali hlasy. Cenu věnoval otci, který mu koupil první kytaru a vzal ho na první koncert. Druhou příčku obhájil Vojtěch Dyk. Třetí skončil Václav Noid Bárta, pro kterého to byl první slavík v kariéře.

Český zpěvák s alžírskými kořeny Sofian Medjmedj převzal ocenění pro objev roku z rukou Lucie Bílé. Předtím zazpíval píseň Mona Lisa. Dalšími nominovanými v této kategorii byly zpěvačka Pam Rabbit a kapela Brixtn.

Do síně slávy Českého slavíka vstoupila Marta Kubišová. Za ovací publika vestoje si dvaaosmdesátiletá zpěvačka ocenění převzala osobně. "Přes to všechno, co zažila, zůstala úplně normální ženská," řekl při předávání lékař Petr Neužil, který léčil i Kubišovou. Jako první se členem síně slávy Českého slavíka v roce 2022 stal divadelník Jiří Suchý, loni ho následoval zpěvák Václav Neckář.

Na letošním předávání Českého slavíka vystoupili Ewa Farna, Marek Ztracený, Tomáš Klus, Michal David, Marie Rottrová nebo kapela Mirai.

Třicet let od premiéry českého nastudování rockové opery Jesus Christ Superstar připomněli představitelé titulních rolí Bára Basiková, Kamil Střihavka a Dan Bárta. Slavnostní večer stejně jako předchozí dva roky moderovali Ondřej Sokol a Aleš Háma.

Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymyslela roku 1962 tehdejší redakce časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. Práva na pořádání nyní vlastní TV Nova.