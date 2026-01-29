Známou římskou fontánu obežene plot, přístup bude za poplatek

Slavnou Fontánu di Trevi v Římě v příštích dnech obežene plot. Informovala o tom římská radnice. Souvisí to se zavedením poplatku za vstup k památce, který bude činit dvě eura (48 korun).
Zpoplatnění přístupu k památce oznámila radnice oficiálně až tento týden, ačkoliv se o této možnosti již dříve mluvilo. Zdarma se budou moci k fontáně během dne přiblížit jen lidé s pobytem v Římě a blízkém okolí.
Radnice kolem fontány nechá umístit oplocení, které bude podle jejího prohlášení spočívat v železných panelech. Jejich estetická úprava má "minimalizovat vizuální dopad" plotu. Vstup za oplocení bude za dvě eura. Plot bude instalován během února a bude možné ho v budoucnosti odstranit.
Zpoplatněný přistup k památce bude po většinu týdne od 9:00 do 22:00, v pondělí a v pátek však bude začínat až od 11:30.
Radnice uvedla, že během uplynulého roku monitorovala pohyb u fontány. Podle těchto údajů si za rok prohlédlo barokní památku na deset milionů lidí. Lepším řízením přístupu turistů k památce římská radnice odůvodňuje zavedení poplatku.
Fontána proslula díky filmu režiséra Federika Felliniho Sladký život, v němž se v ní v noci koupe herečka Anita Ekbergová. Podle pověry musí každý turista, který si chce zajistit návrat do "věčného města", hodit přes rameno do fontány minci. Radnice se snaží atrakci chránit vysokými pokutami - například neoprávněný vstup do vody může neukázněné návštěvníky přijít až na 450 eur (asi 11 tisíc Kč).
