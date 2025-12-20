Přeskočit na obsah
Kultura

Zemřela Anna Rusticano, italská zpěvačka známá i v Československu

Domácí

Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano. Díky spolupráci s Karlem Svobodou vystupovala umělkyně zpoza železné opony i v socialistickém Československu.

Anna Rusticano
Anna RusticanoFoto: Externí
Talentovaná zpěvačka, narozená 5. listopadu 1954 ve Florencii, zemřela v nemocnici na zápal plic, se zdravotními problémy se potýkala dlouhodobě. S odkazem na zprávy italských médií o tom informoval server iDnes.cz.

V roce 1983 vyhrála v Praze mezinárodní festival Intertalent a začala spolupracovat se skladatelem Karlem Svobodou. Absolvovala koncertní turné po Československu a dalších zemích sovětského bloku, moderovala také televizní pořad Abeceda, s českou studiovou skupinou ElektroVox vydala dlouhohrající desku u firmy Supraphon.

Jejím největším hitem byla píseň Strano, jejíž českou coververzi nazpívala Marcela Holanová pod názvem Ráno.

Později Anna Rusticano žila ve Švýcarsku, v polovině devadesátých let pěveckou kariéru ukončila.

