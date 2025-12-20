Zemřela Anna Rusticano, italská zpěvačka známá i v Československu

Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano. Díky spolupráci s Karlem Svobodou vystupovala umělkyně zpoza železné opony i v socialistickém Československu.
Talentovaná zpěvačka, narozená 5. listopadu 1954 ve Florencii, zemřela v nemocnici na zápal plic, se zdravotními problémy se potýkala dlouhodobě. S odkazem na zprávy italských médií o tom informoval server iDnes.cz.
V roce 1983 vyhrála v Praze mezinárodní festival Intertalent a začala spolupracovat se skladatelem Karlem Svobodou. Absolvovala koncertní turné po Československu a dalších zemích sovětského bloku, moderovala také televizní pořad Abeceda, s českou studiovou skupinou ElektroVox vydala dlouhohrající desku u firmy Supraphon.
Jejím největším hitem byla píseň Strano, jejíž českou coververzi nazpívala Marcela Holanová pod názvem Ráno.
Později Anna Rusticano žila ve Švýcarsku, v polovině devadesátých let pěveckou kariéru ukončila.
Až cílová fotografie jí sebrala velký triumf. Češka se nezlobila a zaujala vyjádřením
Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila druhá v paralelním slalomu Světového poháru v Davosu, premiérové vítězství jí těsně uteklo. O výsledku její finálové jízdy s Italkou Elisou Caffontovou musela rozhodnout cílová fotografie.
Davidová a Hornig si odstřelili velký úspěch. Jiný Čech nadchl obřím posunem
Biatlonisté Vítězslav Hornig a Markéta Davidová usilovali ve stíhacích závodech na Světovém poháru v Annecy o nejlepší umístění v sezoně, nakonec ale po chybách při střelbě vestoje skončili mimo první desítku.
"Jen popsal Fialovo dědictví". Okamura žehlí ministrova slova o muniční iniciativě
"Ministr obrany Zůna popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Neoznamoval nová rozhodnutí". Špičky SPD začaly dnes ve velkém vysvětlovat páteční výroky nového šéfa resortu nominovaného právě Okamurovou stranou. Dušují se, že muniční iniciativu i nákup F-35 ještě prověří. Na sociálních sítích se mezitím rozjela smršť komentářů.
ŽIVĚZastavte čistky Motoristů v Černínském paláci, vyzvali Starostové Babiše
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.