Přeskočit na obsah
Benative
10. 1. Břetislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Zemřel významný sochař a sklář Václav Cigler, bylo mu 96 let

ČTK

Ve čtvrtek zemřel sochař, vizuální umělec a pedagog Václav Cigler, bylo mu 96 let.

Václav Cigler, sklář
Český sklář Václav Cigler ve svém ateliéru v Praze 9. října 2010,Image: 668674971, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: ČTK / Jaroš MilanFoto: Jaroš Milan
Reklama

Úmrtí oznámil jeho syn Jakub Cigler. Václav Cigler patřil k nejvýraznějším postavám českého sklářského umění. Byl zakladatelem konceptuálního vnímání skla jako výtvarného objektu a do dějin světového výtvarného umění se zapsal tím, že jako první začal pracovat s optickým sklem.

S jeho tvorbou se lidé mohou setkat na různých místech ve veřejném prostoru, třeba i v pražském metru.

Související

Cigler se narodil 21. dubna 1929 ve Vsetíně a po gymnáziu studoval na sklářské průmyslové škole v Novém Boru a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Josefa Kaplického.

V polovině 60. let minulého století založil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě ateliér nazvaný Oddelenie skla v architektúre, který vedl. Ve své tvorbě se zaměřoval na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace světelných struktur a šperků, kresby, projekty do krajiny a kompozice pro architekturu a během svého dlouhého působení ovlivnil charakter českého a slovenského uměleckého skla hned několika posledních generací.

Reklama
Reklama

„Sklo je materiál magický a v jistém smyslu duchovní. Optické vlastnosti skla jsou pro mne výtvarnými a estetickými prostředky, pomocí kterých mohu divákovi představit svět ozvláštněný o nové tvarové, světelné a barevné podoby,“ říkal Cigler, který za svou tvorbu byl oceněn doma i v cizině.

Související

V březnu 2018 byl například uveden do Síně slávy českého designu, o rok později dostal od ministra kultury za celoživotní výtvarné dílo a pedagogickou činnost Státní cenu.

Ciglerova díla jsou zastoupena v mnoha českých i světových galeriích. Podle jeho návrhů vznikly také interiéry stanic pražského metra, světelné systémy a osvětlovadla v bratislavském Slovenském národním divadle či v Domě kultury v Banské Bystrici a podílel se i na současné podobě Sovových mlýnů v Praze. K jeho realizacím patří i sloup nazvaný Trikolora, který byl odhalený v Litomyšli ke stému výročí vzniku Československa.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aleppo - Sýrie
Aleppo - Sýrie
Aleppo - Sýrie

Syrská armáda tvrdí, že ukončila boje v Aleppu, Kurdové to popřeli

Syrská armáda oznámila, že v jedné ze dvou čtvrtí Aleppa dokončila to, co označila za komplexní bezpečnostní operaci. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v tomto severosyrském městě od úterý bojují, však krátce nato podle agentury Reuters obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely.

Ester Ledecká
Ester Ledecká
Ester Ledecká

Ledecká solidní jízdou uzavřela elitní desítku, vyhrála 41letá Vonnová

Ester Ledecká skončila ve sjezdu Světového poháru v Zauchensee na děleném desátém místě. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila 75 setin sekundy na vítěznou Američanku Lindsey Vonnovou, která slavila 84. triumf a v 41 letech posunula vlastní rekord nejstarší vítězky závodu SP ve sjezdovém lyžování. Druhá byla Norka Kajsa Vickhoff Lieová, třetí skončila další Američanka Jacqueline Wilesová.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama