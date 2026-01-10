Zemřel významný sochař a sklář Václav Cigler, bylo mu 96 let

Ve čtvrtek zemřel sochař, vizuální umělec a pedagog Václav Cigler, bylo mu 96 let.
Úmrtí oznámil jeho syn Jakub Cigler. Václav Cigler patřil k nejvýraznějším postavám českého sklářského umění. Byl zakladatelem konceptuálního vnímání skla jako výtvarného objektu a do dějin světového výtvarného umění se zapsal tím, že jako první začal pracovat s optickým sklem.
S jeho tvorbou se lidé mohou setkat na různých místech ve veřejném prostoru, třeba i v pražském metru.
Cigler se narodil 21. dubna 1929 ve Vsetíně a po gymnáziu studoval na sklářské průmyslové škole v Novém Boru a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Josefa Kaplického.
V polovině 60. let minulého století založil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě ateliér nazvaný Oddelenie skla v architektúre, který vedl. Ve své tvorbě se zaměřoval na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace světelných struktur a šperků, kresby, projekty do krajiny a kompozice pro architekturu a během svého dlouhého působení ovlivnil charakter českého a slovenského uměleckého skla hned několika posledních generací.
„Sklo je materiál magický a v jistém smyslu duchovní. Optické vlastnosti skla jsou pro mne výtvarnými a estetickými prostředky, pomocí kterých mohu divákovi představit svět ozvláštněný o nové tvarové, světelné a barevné podoby,“ říkal Cigler, který za svou tvorbu byl oceněn doma i v cizině.
V březnu 2018 byl například uveden do Síně slávy českého designu, o rok později dostal od ministra kultury za celoživotní výtvarné dílo a pedagogickou činnost Státní cenu.
Ciglerova díla jsou zastoupena v mnoha českých i světových galeriích. Podle jeho návrhů vznikly také interiéry stanic pražského metra, světelné systémy a osvětlovadla v bratislavském Slovenském národním divadle či v Domě kultury v Banské Bystrici a podílel se i na současné podobě Sovových mlýnů v Praze. K jeho realizacím patří i sloup nazvaný Trikolora, který byl odhalený v Litomyšli ke stému výročí vzniku Československa.
ŽIVĚSilný vítr zastavil lanovku na Sněžku, na vrcholku je pocitová teplota minus 28
Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dopoledne zastavil silný vítr. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Horní úsek zřejmě nepojede celý den, sdělil dnes dopoledne vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla.
Syrská armáda tvrdí, že ukončila boje v Aleppu, Kurdové to popřeli
Syrská armáda oznámila, že v jedné ze dvou čtvrtí Aleppa dokončila to, co označila za komplexní bezpečnostní operaci. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v tomto severosyrském městě od úterý bojují, však krátce nato podle agentury Reuters obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely.
Ledecká solidní jízdou uzavřela elitní desítku, vyhrála 41letá Vonnová
Ester Ledecká skončila ve sjezdu Světového poháru v Zauchensee na děleném desátém místě. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila 75 setin sekundy na vítěznou Američanku Lindsey Vonnovou, která slavila 84. triumf a v 41 letech posunula vlastní rekord nejstarší vítězky závodu SP ve sjezdovém lyžování. Druhá byla Norka Kajsa Vickhoff Lieová, třetí skončila další Američanka Jacqueline Wilesová.
Zmocněncem pro digitalizaci bude místopředseda ANO Králíček
Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost by měla vláda v pondělí jmenovat místopředsedu ANO a poslance Roberta Králíčka.
Ruské, čínské a íránské lodě pořádají v jihoafrických vodách vojenské cvičení
Ruské, čínské a íránské námořní lodě zahájily v pátek v jihoafrických vodách u Kapského města vojenské cvičení, které má podle jihoafrické armády zajistit bezpečnost námořní dopravy.