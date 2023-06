Zemřel oscarový herec Alan Arkin, kapitán Yossarian z Hlavy 22. Bylo mu 89 let

Proslul jako kapitán Yossarian z filmové adaptace Hlavy 22 nebo dědeček užívající heroin ve filmu Malá Miss Sunshine, za nějž získal Oscara. Ve věku 89 let zemřel herec, dramatik, producent a zpěvák Alan Arkin. Informoval o tom server Variety.com s odvoláním na rodinu.

"Kde mám padák?" Kapitán Yossarian hraný Alanem Arkinem ho nemůže najít, neboť mu ho ukradl kolega. Scéna z Hlavy 22. Foto: Profimedia.cz | Video: The Hollywood Archive / Movieclips

"Náš otec jako umělec i člověk k nezastavení. Milující manžel, otec, dědeček a pradědeček. Zbožňovali jsme ho a bude nám nesmírně chybět," napsali jeho synové Adam, Matthew a Anthony.

Alan Arkin se objevil ve spoustě filmů, byl čtyřikrát nominován na Oscara a roku 1963 obdržel nejvyšší broadwayské ocenění, cenu Tony, za roli v inscenaci hry Enter Laughing.

Alan Arkin nejprve působil jako zpěvák a kytarista ve skupině Tarriers, se kterou nazpíval například píseň Banana Boat Song. Poté se stal členem divadelní herecké společnosti a v 60. letech debutoval jako dramatik na Broadwayi svou hrou Eh?. Na plátně se poprvé objevil roku 1966 v komedii Rusové přicházejí! Rusové přicházejí!, kde si zahrál roli poručíka Rozanova na sovětské ponorce. Svou dramatickou stránku naopak předvedl jako psychopatický vrah Harry Roat v thrilleru Terence Younga Čekej do tmy, kde roku 1967 účinkoval po boku Audrey Hepburn.

Mezi jeho nejznámější výkony patří role kapitána Yossariana v přepisu bestselleru Josepha Hellera Hlava 22, který roku 1970 zfilmoval Mike Nichols. Kniha z roku 1961 pojednává o kapitánovi Yossarianovi, jenž se během druhé světové války na ostrově ve Středozemním moři snaží vyhnout povinnosti provádět nálety s bombardovací letkou. Zároveň zápasí s vojenskou byrokracií.

Název knihy je odvozen z Hlavy XXII amerického vojenského řádu, podle níž může být povinnosti zbaven pouze psychicky nemocný muž. Kdo by o to ale zažádal, prokáže tím, že si uvědomuje, jak smrtelné nebezpečí mu hrozí ve službě. A fakt, že se riziku snaží vyhnout, naopak potvrzuje jeho psychické zdraví. Právě na tuto absurditu v příběhu naráží kapitán Yossarian, který usiluje o to, aby byl označen za psychicky nemocného - jedině tak se vyhne náletům, které musí absolvovat s bombardovací letkou a jejichž počet armáda neustále navyšuje.

Nedávnější rolí ve filmu Malá Miss Sunshine z roku 2006, za niž se konečně dočkal sošky Oscara, původně Alan Arkin málem nedostal. Režisér měl pocit, že "vypadá příliš zdravě" na prostořekého osmdesátiletého dědečka, který měl být sešlý a roztřesený po letech užívání drog a zhýralého života.

I dlouho po osmdesátce zůstával Arkin pozoruhodně aktivní ve filmu a televizi. Ocenění a nominaci na cenu Emmy získal za roli v televizním seriálu Kominského metoda, který se začal vysílat roku 2018 a kde účinkoval po boku Michaela Douglase. Roku 2020 se pak Arkin objevil v dramatu Spravedlnost podle Spensera po boku známého herce Marka Wahlberga.

