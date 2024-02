Nejdřív ztvárnil Rockyho nemesis, pak kamaráda. Zemřel herec Carl Weathers

Ve věku 76 let zemřel Carl Weathers, herec a bývalý hráč amerického fotbalu známý ze sci-fi hororu Predátor nebo ságy The Mandalorian odehrávající se ve světě Hvězdných válek. Jednoznačně nejvíc na sebe ale upozornil filmovou sérií Rocky, kde ztvárnil hrdinova soupeře a později přítele Apolla Creeda. O úmrtí informoval jeho manažer Matt Luber.

Neworleánský rodák začal jako sportovec v profesionálním klubu amerického fotbalu Oakland Raiders, s nímž podepsal smlouvu v roce 1970. Kariéru však po čtyřech letech přerušil, aby se mohl soustředit na herectví.

Dle prohlášení rodiny zemřel tento čtvrtek poklidně a ve spánku. Příčina není známa. "Carl byl výjimečný člověk a měl pozoruhodný život. Svým přispěním k filmu, televizi, umění i sportu zanechal stopu, kterou uznávají lidé napříč generacemi a po celém světě," uvedla rodina v prohlášení zaslaném serveru Deadline.com.

Weathers se za padesátiletou kariéru objevil v téměř osmdesátce filmů a seriálů. Jeho nejznámější rolí byl neomalený a charismatický boxer, mistr světa těžké váhy Apollo Creed v sérii sportovních dramat o Rockym z přelomu 70. a 80. let minulého století, nejprve věčný rival a později kamarád Rockyho Balboy hraného Sylvesterem Stallonem.

Weathers jej vytvořil částečně jako poctu boxerovi Muhammadu Alimu, od něhož toho "hodně okoukal", připustil roku 2016 v rozhovoru pro server Daily Beast.

Apollo Creed byl jednou z mála silných a pozitivních postav černé barvy pleti v době, kdy se mainstreamové americké filmy teprve začínaly zbavovat zažitých stereotypů, píše agentura Reuters.

Podle ní Weathers pomohl odstartovat kariéru v Hollywoodu do té doby neznámého Stallonea, který první díl Rockyho také napsal. Film roku 1977 uspěl na Oscarech, získal sošku pro nejlepší snímek a Stalloneovi vynesl ocenění za herectví.

"Nebýt Carla, nikdy bych s Rockym nedokázal to všechno, čeho jsme dosáhli," reagoval na kamarádovo úmrtí Stallone.

Apolla Creeda hrál Weathers čtyřikrát po sobě, až do Rockyho IV z roku 1985, kde se v exhibičním zápase osudově střetl se sovětským obrem Ivanem Dragem. Ten jeho postavu zabil, čímž skončilo i Weathersovo angažmá v Rockym.

Následující roky to měl herec v Hollywoodu těžké, doplňuje deník New York Times. "Když tolik let hrajete někoho tak nesmazatelného, známého po celém světě, lidi si vás pak s tou postavou snadno začnou plést," řekl v televizním interview. "A producenti také. Žádný Carl Weathers jako by neexistoval," stěžoval si.

V posledních letech Carl Weathers například propůjčil hlas postavičce vojáka v animovaném filmu Toy Story 4 z roku 2019. Za roli Greefa Kargy, vůdce cechu nájemných lovců odměn v seriálu The Mandalorian, byl nominován na televizní cenu Emmy.

Video: Trailer z filmu Rocky