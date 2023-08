Zemřel Carl Davis. Dirigoval filmovou hudbu na Prague Proms, nahrával se Šporclem

Příští měsíc měl dirigovat hudbu Beatles na závěrečném večeru festivalu Prague Proms. Ve věku 86 let tento čtvrtek zemřel americký dirigent a skladatel Carl Davis, který opakovaně spolupracoval s Českým národním symfonickým orchestrem.

Úmrtí s odkazem na rodinu oznámil britský deník Guardian. "S hlubokým žalem musíme oznámit, že Carl Davis dnes ráno zemřel v důsledku krvácení do mozku," uvedli příbuzní.

Rodák z newyorského Brooklynu působil od roku 1961 ve Velké Británii. Tam se zapsal především hudbou k filmu Francouzova milenka československého režiséra Karla Reisze, ve kterém roku 1981 účinkovali herečka Meryl Streep a Jeremy Irons. Dirigent a skladatel za něj dostal cenu Bafta. Známý byl také jeho soundtrack k šestidilné televizní adaptaci románu Pýcha a předsudek, již roku 1995 vyprodukovala BBC.

"Filmová hudba nahradila místo, které měla v historii opereta a zábavné hudební žánry. Na první poslech umí zaujmout publikum," tvrdil Davis, který dále restauroval a natáčel muziku ke starým snímkům ze začátku éry zvukového filmu, například ke Světlům velkoměsta a Zlaté horečce Charlieho Chaplina.

Spolupracoval také s Paulem McCartneyem z Beatles na jeho Liverpoolském oratoriu, které v provedení Královského liverpoolského filharmonického orchestru, britských sólistů a pražských sborů uvedl roku 1993 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Skládat hudbu k filmům, televizním inscenacím, baletům či muzikálům nepřestal ani v novém tisíciletí. Jeho poslední hudba k baletu Le Fantôme et Christine měla premiéru letos v květnu v Šanghaji, uvádí Guardian.

Češi znali Carla Davise zejména díky dlouholeté spolupráci s Českým národním symfonickým orchestrem, jež začala v polovině 90. let a v novém tisíciletí pokračovala na jím pořádaném festivalu Prague Proms. Tam dirigent uváděl programy atraktivní pro širokou veřejnost.

Často na sebe strhával pozornost charismatickými gesty, vtipkováním či extravagantními úbory. Například při koncertu hollywoodské hudby v červenci 2019 první polovinu večera řídil v blankytně modrém, druhou pak ve zlatém plášti.

Pražanům postupně představil hudbu z bondovek, hollywoodských filmů i evropské klasiky jako Výtah na popraviště či Muž a žena. Jednou orchestr pod jeho vedením doprovodil promítání němého filmu Ben Hur z roku 1925, jindy zahrál premiéru Davisovy skladby Poslední vlak do zítřka věnovanou dětem, které před nacisty zachránil sir Nicholas Winton. "Závěr musí znít optimisticky v durové tónině. Díky Britům byly tyhle děti zachráněny od převozu do koncentračních táborů a to je důvod k oslavě," řekl tehdy Davis ke kompozici, kterou obecenstvo odměnilo dlouhým potleskem vestoje.

Roku 2015 zase pražský koncert věnoval vzpomínce na tehdy zesnulého skladatele filmové hudby Jamese Hornera, autora soundtracku k Titanicu.

Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Carla Davise vystoupil také na zahájení karlovarského festivalu, kde roku 2018 před hotelem Thermal uvedl hudbu z filmů Miloše Formana jako Hoří, má panenko, Přelet nad kukaččím hnízdem či Vlasy. Akce vyvrcholila ohňostrojem.

Český národní symfonický orchestr hraje She Loves You od Beatles pod taktovkou Carla Davise, záznam z roku 2010. Foto: ČTK | Video: Prague Proms

Hostem festivalu Prague Proms měl být dirigent znovu letos 20. září na závěrečném, takřka již vyprodaném večeru nazvaném The Beatles Night. Při něm Český národní symfonický orchestr již poněkolikáté zahraje písně známé liverpoolské čtveřice v orchestrálním aranžmá. Davise nakonec nahradí skladatel a dirigent Chris Egan, oznámil agentuře ČTK ve čtvrtek večer ředitel orchestru Jan Hasenöhrl.

"Drahý Carle, z celého srdce děkujeme za čas, který jsme spolu strávili, jak na pódiu, tak na zkouškách plných nádherného anglického humoru," uvedl orchestr na svých facebookových stránkách. "Odměnou nám byly chvíle po koncertech, kdy jsme ti viseli na rtech a poslouchali tvé příběhy. Tvé pražské publikum dalo svou lásku najevo mnohokrát, Smetanova síň pokaždé aplaudovala vestoje. Budeš nám všem chybět," dodal.

Carl Davis přijel do Česka zřejmě poprvé v roce 1993, kdy ve svatovítské katedrále dirigoval Liverpoolské oratorium od Paula McCartneyho.

Třináct let nato se vrátil na pozvání dnes již neexistujícího festivalu Pražský podzim, v Kongresovém centru tehdy uvedl projekci Světel velkoměsta od Charlieho Chaplina. Hudbu k filmu z roku 1931 hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Roku 2012 spolupracoval Davis také s houslistou Pavlem Šporclem, s nímž za doprovodu Londýnského filharmonického orchestru ve studiích Pinewood natočil melodie z filmů o Jamesi Bondovi pro svou edici Carl Davis Collection.

Video: Carl Davis hraje hudbu k Pýše a předsudku